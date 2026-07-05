Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства – это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»

Дешам кратко прокомментировал победу сборной Франции над Парагваем.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).

«Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись.

С этими южноамериканскими командами всегда сложно», – сказал Дешам.

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