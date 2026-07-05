Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства – это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»
Дешам кратко прокомментировал победу сборной Франции над Парагваем.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).
«Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись.
С этими южноамериканскими командами всегда сложно», – сказал Дешам.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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В эпоху вар допускать такое🤦🏻♂️
И отдавали , как и весь футбольный мир должное Кабо-Верде .
Сегодня просто подонки рода человеческого !
А не футбольная Сборная противостояла Франции
По такому судейству могли и не вынуждать полевого дать очевидный пенальти !
2. Очень надеюсь, что недоразумение со свистком больше никогда не будет судить.
3. Дешам еще очень дипломатичен.
Мбаппе и в РМ забивает пачками, но сквозит какая та нервозность и неуверенность, а тут прям уверенный диктатор, который всё в футболе давно познал.