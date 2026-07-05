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  4. Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства – это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»

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Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства – это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»
Дешам кратко прокомментировал победу сборной Франции над Парагваем.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о победе над командой Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0).

«Было нелегко. Они используют все возможные тактические средства. Это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись.

С этими южноамериканскими командами всегда сложно», – сказал Дешам. 

***

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МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoДидье Дешам
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Франции по футболу

Комментарии

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Надеюсь этот состав арбитров больше судить не будет
В эпоху вар допускать такое🤦🏻‍♂️
Ответten Hag
Надеюсь этот состав арбитров больше судить не будет В эпоху вар допускать такое🤦🏻‍♂️
Если этого арбитра не отменят значит Францию уже сливают , возможно даже сын Фифа причастен к этому
Ответten Hag
Надеюсь этот состав арбитров больше судить не будет В эпоху вар допускать такое🤦🏻‍♂️
Что самое удивительное у него буквально игра разваливалась от постоянных стычек и провокаций Парагвая, а ему абсолютно до фонаря, непробиваемый дятел
Дешам, видимо, хорошую беседу с командой провел в перерыве. Не повелись на провокации и довели дело до конца. Французская федерация должна на этот судейский беспредел подать жалобу. У мерзких парагвайцев ни одной карточки.
Дешам очень дипломатичен
Ответshin93
Дешам очень дипломатичен
Особенно когда он после проигрыша Аргентине сказал, что 5 футболистов его состава не соответствовали уровню финала, а на Евро-24 про качество игры своих подопечных сказал "не нравится - переключите канал"
Вчера даже самые отчаянные болельщики Аргентины были в полном восторге от соперников их любимой команды !
И отдавали , как и весь футбольный мир должное Кабо-Верде .
Сегодня просто подонки рода человеческого !
А не футбольная Сборная противостояла Франции
ОтветOldRedWhite
Вчера даже самые отчаянные болельщики Аргентины были в полном восторге от соперников их любимой команды ! И отдавали , как и весь футбольный мир должное Кабо-Верде . Сегодня просто подонки рода человеческого ! А не футбольная Сборная противостояла Франции
Сегодня явно даже те кто начинал болеть за Парагвай к концу матча желал им вылета
ОтветYavich
Сегодня явно даже те кто начинал болеть за Парагвай к концу матча желал им вылета
ВАРу ещё надо в ножки поклониться за хоть какую-то адекватность .
По такому судейству могли и не вынуждать полевого дать очевидный пенальти !
1. Прекрасно, что больше на ЧМ мы не увидим мерзкий Парагвай.
2. Очень надеюсь, что недоразумение со свистком больше никогда не будет судить.
3. Дешам еще очень дипломатичен.
Респект французам за то, что выкинули этих *нехороших людей* с турнира
И вот за такой Парагвай призывали болеть некоторые комментаторы спортса? Грязные фолы и провокации, вот и вся их мерзкая игра
ОтветАссист Олисе
И вот за такой Парагвай призывали болеть некоторые комментаторы спортса? Грязные фолы и провокации, вот и вся их мерзкая игра
Потому что они сами такие, мерзкие и подлые, нашли родственные души😁
Очень тактичен Дешам. И по ходу матча все время показывал своим игрокам не заводиться и не вестись на провокации.
Ответcorazon blanco
Очень тактичен Дешам. И по ходу матча все время показывал своим игрокам не заводиться и не вестись на провокации.
Вообще да, я удивлялся профессионализму французов. При таком уровне провокаций как от Парагвая, другие бы уже с кулаками полезли драться.
Ответcorazon blanco
Очень тактичен Дешам. И по ходу матча все время показывал своим игрокам не заводиться и не вестись на провокации.
Я удивился, когда даже весёлый Олисе получил жёлтую, хотя там ничего не было, актер переигрывал сильно
Мбаппе конечно в сборной прям другой человек. Его провоцировали всю игру, а он был полностью спокоен. Да и без пенальти он единственный из 4 нападения до выхода Дуэ создавал остроту.
Мбаппе и в РМ забивает пачками, но сквозит какая та нервозность и неуверенность, а тут прям уверенный диктатор, который всё в футболе давно познал.
23 номер Галарса на несколько красных наиграл, ему даже жёлтой не дали, за постоянные провокации и удары исподтишка
ОтветМетадонщик
23 номер Галарса на несколько красных наиграл, ему даже жёлтой не дали, за постоянные провокации и удары исподтишка
Аргентинская школа!))
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