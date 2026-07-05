Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026
Франция сыграет с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026.
Сборные Франции и Марокко встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.
На стадии 1/8 финала европейская команда обыграла сборную Парагвая (1:0), а африканцы одержали победу над Канадой (3:0).
Матч Франция – Марокко состоится 9 июля. Игра пройдет в Бостоне.
***
Лучшие реакции на битву Парагвая и Франции: «Убойный футбол», драки и наши казаки! 📹
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала20946 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
только если судейство в этом же матче.
http://www.youtube.com/v/bcAvjtggyk0
ни разу не показать карточку галарсе за его гнилые выходки и в целом многое допускать в игре
Конечно на это повлияло что Франция рано забила(на 5 минуте), но тем не менее