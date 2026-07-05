Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026

Франция сыграет с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026.

Сборные Франции и Марокко встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

На стадии 1/8 финала европейская команда обыграла сборную Парагвая (1:0), а африканцы одержали победу над Канадой (3:0).

Матч Франция – Марокко состоится 9 июля. Игра пройдет в Бостоне.

***

Лучшие реакции на битву Парагвая и Франции: «Убойный футбол», драки и наши казаки! 📹