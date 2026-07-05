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  4. Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026

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Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026
Франция сыграет с Марокко в 1/4 финала ЧМ-2026.

Сборные Франции и Марокко встретятся в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года.

На стадии 1/8 финала европейская команда обыграла сборную Парагвая (1:0), а африканцы одержали победу над Канадой (3:0).

Матч Франция – Марокко состоится 9 июля. Игра пройдет в Бостоне.

***

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Марокко по футболу

Комментарии

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Ни одной ЖК Парагваю после того, что мы увидели в этом матче - преступление. Как и то, что Галарса вообще доиграл до конца. Слава богу, Футбол идёт дальше. Хотя и Марокко вряд ли будет ввязываться в открытый футбол, но такой грязи мы уже не увидим.
ОтветInconito31
Ни одной ЖК Парагваю после того, что мы увидели в этом матче - преступление. Как и то, что Галарса вообще доиграл до конца. Слава богу, Футбол идёт дальше. Хотя и Марокко вряд ли будет ввязываться в открытый футбол, но такой грязи мы уже не увидим.
Судью необходимо отстранить от футбола. Это просто необьяснимо.
ОтветАлександр Беляков
Судью необходимо отстранить от футбола. Это просто необьяснимо.
Это все прекрасно объяснимо, если вспомнить вчерашние признания Инфантино в любви Аргентине и Месси.
ничего более мерзкого чем игра парагвая сегодня, я давно не видел в футболе.
только если судейство в этом же матче.
Ответavers_
ничего более мерзкого чем игра парагвая сегодня, я давно не видел в футболе. только если судейство в этом же матче.
Даже не припомню такой матч где пытались убить более классную команду всеми имеющимися способами на таком уровне
Ответavers_
ничего более мерзкого чем игра парагвая сегодня, я давно не видел в футболе. только если судейство в этом же матче.
посмотри игру Испаня - Уругвай в группе. хуже этого не было и не будет.
Ответсрпска гаража
Париж обречен
я должен был первый пошутить про это!
Ответсрпска гаража
Париж обречен
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Похоже Парагвайцы пообещали судейке серьезный апгрейд его лавки в Узбекистане, иначе причины такого лютого судейства найти не могу)
ОтветTemp LC
Похоже Парагвайцы пообещали судейке серьезный апгрейд его лавки в Узбекистане, иначе причины такого лютого судейства найти не могу)
Да просто пловом накормить. Пожизненный бесплатный проход в чайхану:)
Погромы в Париже при любом исходе: да, коэффициент - 1.01
Ответfaaakkkeee
Погромы в Париже при любом исходе: да, коэффициент - 1.01
Грузим хату 🤣
У жителей Парижа, Марселя, Лиона и пр. есть 4 дня запечатать витрины магазинов, спрятать свои личные авто, и закупиться продуктами первой необходимости, чтобы в день дерби не высовываться на улицы))) 🤣
ОтветЖелезный Манк
У жителей Парижа, Марселя, Лиона и пр. есть 4 дня запечатать витрины магазинов, спрятать свои личные авто, и закупиться продуктами первой необходимости, чтобы в день дерби не высовываться на улицы))) 🤣
По хорошему взять отгул на пару дней и уехать куда-нибудь
ОтветЖелезный Манк
У жителей Парижа, Марселя, Лиона и пр. есть 4 дня запечатать витрины магазинов, спрятать свои личные авто, и закупиться продуктами первой необходимости, чтобы в день дерби не высовываться на улицы))) 🤣
Вспомнился мем из call of duty
http://www.youtube.com/v/bcAvjtggyk0
Африканское дерби 👍
ОтветAgilarr1
Африканское дерби 👍
Белые африканцы против черных европейцев 😁
ОтветAgilarr1
Африканское дерби 👍
точнее матч реванш, за прошлый чм
Судейство сегодня странное😑
ни разу не показать карточку галарсе за его гнилые выходки и в целом многое допускать в игре
Ответten Hag
Судейство сегодня странное😑 ни разу не показать карточку галарсе за его гнилые выходки и в целом многое допускать в игре
Судейке наверняка занесли. По другому не объяснишь такое лютое подсуживанию Парагваю.
It’s time to Africa….waka Waka
Забавно, если Марокко вспомнит ЧМ 2022 и будет так же ставить трехэтажный автобус. 27% владение Марокко было против Португалии на прошлом ЧМ. Любителям футбола прям легко может матч Парагвай Франция показаться праздником атакующей игры, если Марокко встанет в автобус, а они могут.
ОтветМикель Артета 65%
Забавно, если Марокко вспомнит ЧМ 2022 и будет так же ставить трехэтажный автобус. 27% владение Марокко было против Португалии на прошлом ЧМ. Любителям футбола прям легко может матч Парагвай Франция показаться праздником атакующей игры, если Марокко встанет в автобус, а они могут.
Ну Марокко хотя в контратаки будет бегать, наверное.
ОтветМикель Артета 65%
Забавно, если Марокко вспомнит ЧМ 2022 и будет так же ставить трехэтажный автобус. 27% владение Марокко было против Португалии на прошлом ЧМ. Любителям футбола прям легко может матч Парагвай Франция показаться праздником атакующей игры, если Марокко встанет в автобус, а они могут.
В чем-то ты прав. Но почему матч с Португалией как пример то? Если брать с Францией, то Марокко норм тогда играл, там вообще даже цифры были на стороне Марокко некоторые.
Конечно на это повлияло что Франция рано забила(на 5 минуте), но тем не менее
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