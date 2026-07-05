Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира – в 19-м матче. Больше только у Месси – 20

Мбаппе сократил отставание от Месси по голам на чемпионатах мира.

Килиан Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти в игре с командой Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0, второй тайм). Это его седьмой гол в текущем розыгрыше турнира.

Всего на счету Мбаппе 19 голов на чемпионатах мира в 19 играх. По этому показателю он уступает только Лионелю Месси – аргентинец забил 20 голов в 30 играх.

Подробную статистику Килиана можно найти здесь .

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