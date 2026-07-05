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  4. Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира – в 19-м матче. Больше только у Месси – 20

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Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира – в 19-м матче. Больше только у Месси – 20
Мбаппе сократил отставание от Месси по голам на чемпионатах мира.

Килиан Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира.

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти в игре с командой Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0, второй тайм). Это его седьмой гол в текущем розыгрыше турнира.

Всего на счету Мбаппе 19 голов на чемпионатах мира в 19 играх. По этому показателю он уступает только Лионелю Месси – аргентинец забил 20 голов в 30 играх.

Подробную статистику Килиана можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoКилиан Мбаппе

Комментарии

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Мбаппе напоминает Роналдо до травмы иногда
ОтветЕвгений Морозов_1116494995
Мбаппе напоминает Роналдо до травмы иногда
Комментарий скрыт
ОтветDomian
Комментарий скрыт
Школотрон ты недоделанный, он имеет ввиду зубастика
Какое же слепое и мерзкое судейство было
Спортс так быстро публикует новость. Что допускает в заголовке ошибку.

Что такое "Юольше"
ОтветРоман
Спортс так быстро публикует новость. Что допускает в заголовке ошибку. Что такое "Юольше"
Юлиан в Польше. Намек на переход Наггельсмана в сборную Польши! Все понятно!
И это за 3 чемпионата. До 30 может поднять планку вполне
ОтветЕвгений Морозов_1116494995
И это за 3 чемпионата. До 30 может поднять планку вполне
На следующем чемпионате будет 128 команд. Так и до сотки голов можно довести
ОтветDmitri Kudrenko
На следующем чемпионате будет 128 команд. Так и до сотки голов можно довести
64 команды - отличный формат. Хз чё может не нравиться
Инфантино сделал всё для своего сына, но Килиан собирается сорвать рекорд уже на этом ЧМ.
ОтветKitay Fanat
Инфантино сделал всё для своего сына, но Килиан собирается сорвать рекорд уже на этом ЧМ.
Что например?)
ОтветKitay Fanat
Инфантино сделал всё для своего сына, но Килиан собирается сорвать рекорд уже на этом ЧМ.
Мессифоб детектед.
Любит: Клубника.
Так это с пенальти всего лишь. А вот заброс плохо обработал в отличие от Месси, технический брак, в руку себе попал
Ответymuller
Так это с пенальти всего лишь. А вот заброс плохо обработал в отличие от Месси, технический брак, в руку себе попал
Не попал он в руку, а сыграл ей.
И на 3 ЧМ меньше. В плэй офф сколько голов у кого?
жалко, что у аргентины не было все годы скалони, как у франции был дешам на всех турнирах

на деле был месси под марадоной или сампаоли против стабильной супер-команды франции, там могла быть другая стата совершенно

а так килиан феномен
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