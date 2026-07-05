Мбаппе забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Парагваю с пенальти. Француз сравнялся с Месси и опережает Кейна и Холанда на 2 мяча

Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате мира-2026.

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти в матче с командой Парагвая в 1/8 финала турнира (1:0, второй тайм).

27-летний футболист сравнялся с Лионелем Месси по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше ЧМ. Они лидируют по этому показателю. Харри Кейн и Эрлинг Холанд забили по пять раз.

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь .