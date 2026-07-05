  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мбаппе забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Парагваю с пенальти. Француз сравнялся с Месси и опережает Кейна и Холанда на 2 мяча

0
Мбаппе забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Парагваю с пенальти. Француз сравнялся с Месси и опережает Кейна и Холанда на 2 мяча
Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ-2026.

Килиан Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате мира-2026. 

Нападающий сборной Франции реализовал пенальти в матче с командой Парагвая в 1/8 финала турнира (1:0, второй тайм). 

27-летний футболист сравнялся с Лионелем Месси по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше ЧМ. Они лидируют по этому показателю. Харри Кейн и Эрлинг Холанд забили по пять раз.

Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала20572 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Норвегии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoХарри Кейн
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Отвратительная команда Парагвай, очень жаль что немцы не смогли их пройти, сейчас смотрели бы футбол а не вот это вот
Ответshakhrookh
Отвратительная команда Парагвай, очень жаль что немцы не смогли их пройти, сейчас смотрели бы футбол а не вот это вот
Как Франция разрывает плюшевую команду мы посмотрели в игре с Швецией. Зачем на это ещё раз смотреть? Парагвай обеспечил другой тип матча... Было даже интересно... По-своему...
судью по объявлению нашли
ОтветМент-Кент
судью по объявлению нашли
По квоте.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Дешам об 1:0: «Было нелегко. Парагвай использует все возможные средства – это не тот футбол, который привлечет людей на стадион. Но они хорошо оборонялись»
2 минуты назад
Франция и Марокко встретятся в 1/4 финала ЧМ-2026
11 минут назад
Сборная Франции вышла в 1/4 финала ЧМ в 4-й раз подряд. Она выиграла турнир в 2018-м и взяла серебро в 2022-м
17 минут назад
ЧМ-2026. 1/8 финала стартовала! Франция одолела Парагвай, Канада проиграла Марокко
19 минут назад
Франция одолела Парагвай благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0) и вышла в 1/4 финала ЧМ
20 минут назад
Мбаппе – второй игрок после Месси, забивший 7+ голов на двух ЧМ
23 минуты назад
У Мбаппе 9 (7+2) голевых действий на ЧМ-2026 – больше всех. У Месси – 7, у Дембеле – 6, у Винисиуса, Холанда, Ойарсабаля, Кейна, Олисе – по 5
31 минуту назад
Мбаппе сказал «La concha tu madre» Хуниору Алонсо в 1-м тайме матча с Парагваем
33 минуты назад
Мбаппе забил 19-й гол на чемпионатах мира – в 19-м матче. Больше только у Месси – 20
35 минут назад
Мбаппе забил 11-й гол в плей-офф ЧМ и обновил рекорд. Француз реализовал пенальти в игре с Парагваем
40 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Педри о финале ЧМ с Аргентиной: «Это была бы мечта. То, что Месси показывает в таком возрасте, возможно только благодаря его таланту. Для меня он величайший игрок в истории»
47 минут назад
Артем Дзюба: «Нет такого, что я хочу или не хочу в «Спартак». Была бы красивая история – закольцевать и закончить. Выиграть какой-то трофей»
сегодня, 01:08
Нуса интересен «Баварии», «Юве», «Тоттенхэму». «Лейпциг» хочет 60 млн евро за 21-летнего норвежца
сегодня, 01:03
«Истанбул» выкупил Шомуродова у «Ромы» за 2,7 млн евро. Эльдор – один из двух лучших бомбардиров турецкой лиги в прошлом сезоне
сегодня, 00:54
У Мбаппе не получился финт «эластико», мяч ушел в аут от игрока Франции. Фанаты Парагвая освистали Килиана
сегодня, 00:45Фото
Ойарсабаль перед матчем с Португалией: «Никому уже не нужно объяснять, кто такой Роналду – все понимают, насколько опасно его присутствие на поле. Но Испания сосредоточится на своей игре»
сегодня, 00:42
Велтман покинул «Брайтон» после 6 сезонов в клубе
сегодня, 00:28
Массимо Каррера: «Москва все красивее и красивее, всегда рад сюда приезжать. На стадионе «Спартака» в последний раз был в 2019 году, не знаю, почему не зовут»
сегодня, 00:19
«Аль-Ахли» объявил об уходе Мареза. Вингер провел 122 матча за клуб
сегодня, 00:14
Быстров о паузах на водопой: «Полная ерунда. Скоро будем по две минуты играть, потом, как в хоккее, садиться и отдыхать. Туда-сюда замены придумают»
сегодня, 00:06