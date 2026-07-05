Мбаппе забил 7-й гол на ЧМ-2026 – Парагваю с пенальти. Француз сравнялся с Месси и опережает Кейна и Холанда на 2 мяча
Мбаппе сравнялся с Месси по голам на ЧМ-2026.
Килиан Мбаппе забил седьмой гол на чемпионате мира-2026.
Нападающий сборной Франции реализовал пенальти в матче с командой Парагвая в 1/8 финала турнира (1:0, второй тайм).
27-летний футболист сравнялся с Лионелем Месси по количеству забитых мячей в текущем розыгрыше ЧМ. Они лидируют по этому показателю. Харри Кейн и Эрлинг Холанд забили по пять раз.
Подробную статистику Мбаппе можно найти здесь.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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