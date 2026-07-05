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  4. Мбаппе забил Парагваю с пенальти за фол Диего Гомеса на Дуэ. Танташев назначил 11-метровый после ВАР

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Мбаппе забил Парагваю с пенальти за фол Диего Гомеса на Дуэ. Танташев назначил 11-метровый после ВАР
Мбаппе реализовал пенальти.

Сборная Франции заработала пенальти в матче с командой Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:0, первый тайм). 

На 65-й минуте встречи вингер европейской команды Дезире Дуэ вошел в штрафную площадь соперника, где его сбил Диего Гомес Амарилья. Главный арбитр встречи Илгиз Танташев сначала не зафиксировал фол, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый. 

Килиан Мбаппе забил с точки и открыл счет в игре. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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logoДезире Дуэ
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoДиего Гомес Амарилья
Илгиз Танташев

Комментарии

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Худший судья на этом ЧМ, надеюсь он судит последний матч, пусть лучше плов готовит
Хорошо, что есть ВАР
Узбек на чиле, долго спорил с вар и доказывал, что это не пенка.
Парагной самая мерзкая команда этого чемпионата или было хуже?
зачем арбитр смотрел ВАР, как сам не увидел?
ОтветДмитрий Калашников
зачем арбитр смотрел ВАР, как сам не увидел?
А он в глаза долбится, красных нет пенальти нет. Этот чм больше не судит
Не увидеть этот фол сразу надо было умудриться
Я не понимаю, что с судейством.
Не болею за Францию, но Парагвайцы уже наиграли на 2кк. Разве нет?
Абсолютно тупые фолы в открытую
Очень грязно и некрасиво играют
ОтветForza14Viola
Я не понимаю, что с судейством. Не болею за Францию, но Парагвайцы уже наиграли на 2кк. Разве нет? Абсолютно тупые фолы в открытую Очень грязно и некрасиво играют
Зато желтые французам раздает 🤦‍♂️
С судейством реально очень странные вещи
Ну пенальти был, там прям акцентированно по ноге били
Пеналь был 100%. Вар был не нужен вообще то
Как же Парагвай не умеет играть в атаке. За счёт чего они хотят забить??? Но и Франция тоже не может с игры забить
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