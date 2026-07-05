Мбаппе забил Парагваю с пенальти за фол Диего Гомеса на Дуэ. Танташев назначил 11-метровый после ВАР
Мбаппе реализовал пенальти.
Сборная Франции заработала пенальти в матче с командой Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:0, первый тайм).
На 65-й минуте встречи вингер европейской команды Дезире Дуэ вошел в штрафную площадь соперника, где его сбил Диего Гомес Амарилья. Главный арбитр встречи Илгиз Танташев сначала не зафиксировал фол, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.
Килиан Мбаппе забил с точки и открыл счет в игре.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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Хорошо, что есть ВАР
Не болею за Францию, но Парагвайцы уже наиграли на 2кк. Разве нет?
Абсолютно тупые фолы в открытую
Очень грязно и некрасиво играют