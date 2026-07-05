Мбаппе забил Парагваю с пенальти за фол Диего Гомеса на Дуэ. Танташев назначил 11-метровый после ВАР

Мбаппе реализовал пенальти.

Сборная Франции заработала пенальти в матче с командой Парагвая в 1/8 финала чемпионата мира (1:0, первый тайм).

На 65-й минуте встречи вингер европейской команды Дезире Дуэ вошел в штрафную площадь соперника, где его сбил Диего Гомес Амарилья . Главный арбитр встречи Илгиз Танташев сначала не зафиксировал фол, но затем посмотрел повтор эпизода на мониторе по совету видеоассистентов и назначил 11-метровый.

Килиан Мбаппе забил с точки и открыл счет в игре.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»