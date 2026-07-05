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  4. Мбаппе сказал «La concha tu madre» Хуниору Алонсо в 1-м тайме матча с Парагваем

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Мбаппе сказал «La concha tu madre» Хуниору Алонсо в 1-м тайме матча с Парагваем
Мбаппе оскорбил Хуниора Алонсо из сборной Парагвая.

Килиан Мбаппе оскорбил соперника во время матча сборных Франции и Парагвая.

Команды проводят встречу в рамках 1/8 финала чемпионата мира (0:0, второй тайм). В концовке первого тайма в трансляцию попал момент, когда форвард французской команды упал на газон в борьбе с одним из соперников, а затем, проходя мимо Хуниора Алонсо, сказал ему: «La concha tu madre» (испанское гневное ругательство, в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел ## ###»; буквальный перевод – «##### твоей мамы» – Спортс’’).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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Лучшие реакции на битву Парагвая и Франции: «Убойный футбол», драки и наши казаки! 📹

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СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
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Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Франции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
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logoХуниор Алонсо
logoРеал Мадрид
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Комментарии

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Самая конченая сборная на чм , невозможно смотреть на их игру надеюсь парагвай больше никогда не выйдет на чм
Ответумаров95
Самая конченая сборная на чм , невозможно смотреть на их игру надеюсь парагвай больше никогда не выйдет на чм
феерические твари, даже арги на их фоне адекватные
Ответумаров95
Самая конченая сборная на чм , невозможно смотреть на их игру надеюсь парагвай больше никогда не выйдет на чм
Ну вообще-то они выходят постоянно.
За всю грязь, что сделал Парагвай за эту игру можно было и бате накинуть пару слов
Ответsuii3
За всю грязь, что сделал Парагвай за эту игру можно было и бате накинуть пару слов
Судья, однако, карточки показывал исключительно французам... А этим 🤡 выписал уже после финального свистка. Премерзейшая игра со стороны парагвайцев🤮
ОтветГеннадий Тимченко
Судья, однако, карточки показывал исключительно французам... А этим 🤡 выписал уже после финального свистка. Премерзейшая игра со стороны парагвайцев🤮
по указке походу карточки только одним раздавал
Учим испанский вместе со спортсом. Спортс образовательный!
ОтветЕбздрогыч
Учим испанский вместе со спортсом. Спортс образовательный!
La- я, concha- конча, tu- твоя, madre- мадрид
ОтветЕбздрогыч
Учим испанский вместе со спортсом. Спортс образовательный!
Осталось узнать как по узбекски гей
Не люблю Мбаппе и в целом считаю, что ругаться нехорошо, но в данном случае его можно понять.

И точно можно сказать, что судья провалил матч. Это тот случай, когда карточки надо было показывать на первых минутах.
ОтветФантом
Не люблю Мбаппе и в целом считаю, что ругаться нехорошо, но в данном случае его можно понять. И точно можно сказать, что судья провалил матч. Это тот случай, когда карточки надо было показывать на первых минутах.
Судья предвзят он показал 0 карт Парагваю за матч где нормальный судья показал бы около 10 ки
ОтветГекдениз Кардениз
Судья предвзят он показал 0 карт Парагваю за матч где нормальный судья показал бы около 10 ки
один тупой под 23 номером, должен был получать как минимум 2 красных, а то и 3
Мбаппе ещё раз показывает, какой он ментальный монстр в играх за сборную. Просто образцовая реакция на провокации, гол с пенальти при диком давлении.
Ответbjm5225f7t
Мбаппе ещё раз показывает, какой он ментальный монстр в играх за сборную. Просто образцовая реакция на провокации, гол с пенальти при диком давлении.
Они там все интеллигенты конечно по сравнению с парагвайцами, зрители у экранов в бешенстве, а они спокойны 👍🏻
Судья конечно сказочный. При всей грязи на протяжении матча так и не показал парагвайцам ни одной ЖК во время игры. И не заметил два очевиднейших нарушения на Дуэ, перед штрафной и в штрафной.
Ответviktorpavlov70
Судья конечно сказочный. При всей грязи на протяжении матча так и не показал парагвайцам ни одной ЖК во время игры. И не заметил два очевиднейших нарушения на Дуэ, перед штрафной и в штрафной.
Надеюсь его в международных матчах больше не увидим
ОтветГекдениз Кардениз
Надеюсь его в международных матчах больше не увидим
Я вообще удивлён, что он никого из французов не удалил))) Тоже на это надеюсь.
Как у Парагвая 0 желтых карточек , это вообще невозможно
Судья главный виновник этого треша. С самого начала не свистел, не давал жёлтых и провоцировал рубилово. Парагвайцы конеш максимально мерзкие, но слишком много безнаказанности сегодня им позволили с самого начала
Голарсо щас Атлетико купит! 🔴
ОтветМОНТЁР ТуПи
Голарсо щас Атлетико купит! 🔴
в атаку вместо одного аргентинца. ;-)
Он должен сказать это каждому игроку этой недокоманды, и топящему за них судейке заодно
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