Мбаппе сказал «La concha tu madre» Хуниору Алонсо в 1-м тайме матча с Парагваем

Мбаппе оскорбил Хуниора Алонсо из сборной Парагвая.

Килиан Мбаппе оскорбил соперника во время матча сборных Франции и Парагвая.

Команды проводят встречу в рамках 1/8 финала чемпионата мира (0:0, второй тайм). В концовке первого тайма в трансляцию попал момент, когда форвард французской команды упал на газон в борьбе с одним из соперников, а затем, проходя мимо Хуниора Алонсо, сказал ему: «La concha tu madre» (испанское гневное ругательство, в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел ## ###»; буквальный перевод – «##### твоей мамы» – Спортс’’).

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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