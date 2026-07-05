Мбаппе сказал «La concha tu madre» Хуниору Алонсо в 1-м тайме матча с Парагваем
Мбаппе оскорбил Хуниора Алонсо из сборной Парагвая.
Килиан Мбаппе оскорбил соперника во время матча сборных Франции и Парагвая.
Команды проводят встречу в рамках 1/8 финала чемпионата мира (0:0, второй тайм). В концовке первого тайма в трансляцию попал момент, когда форвард французской команды упал на газон в борьбе с одним из соперников, а затем, проходя мимо Хуниора Алонсо, сказал ему: «La concha tu madre» (испанское гневное ругательство, в зависимости от контекста может означать «сукин сын» или «пошел ## ###»; буквальный перевод – «##### твоей мамы» – Спортс’’).
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
***
Лучшие реакции на битву Парагвая и Франции: «Убойный футбол», драки и наши казаки! 📹
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
И точно можно сказать, что судья провалил матч. Это тот случай, когда карточки надо было показывать на первых минутах.