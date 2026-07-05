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  4. У Франции и Парагвая ни одного удара в створ в 1-м тайме матча ЧМ при 7 попытках на двоих. Мбаппе ни разу не пробил

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У Франции и Парагвая ни одного удара в створ в 1-м тайме матча ЧМ при 7 попытках на двоих. Мбаппе ни разу не пробил
У Франции и Парагвая ни одного точного удара в 1-м тайме матча ЧМ.

Франция и Парагвай не забили голов в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2026 (0:0, перерыв). 

Команды не нанесли ни одного удара в створ. Франция пробила 5 раз, Парагвай – 2. 

Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе провел тайм вовсе без ударов по воротам. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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Комментарии

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С учетом цвета формы создается полное ощущение, что сборная Франции играет против Атлетико Симеоне))
ОтветWinterburn
С учетом цвета формы создается полное ощущение, что сборная Франции играет против Атлетико Симеоне))
Ощущения складываются не только по цвету формы...
Вот что значит играть с андердогами которые ставят автобус и упираются не на жизнь. Подобные команды могут быть опасней чем топы с поставленой, красивой игрой.
ОтветDomian
Вот что значит играть с андердогами которые ставят автобус и упираются не на жизнь. Подобные команды могут быть опасней чем топы с поставленой, красивой игрой.
Вчера Арги аналогично мучились
ОтветBobber
Вчера Арги аналогично мучились
Вчера Кабо-Верде играли сами хотя бы
Задушили их парагвайцы. Один в один вообще обыграть никого не могут.
ОтветКокич
Задушили их парагвайцы. Один в один вообще обыграть никого не могут.
Инал Танашев тоже видимо с Парагвая
ОтветКокич
Задушили их парагвайцы. Один в один вообще обыграть никого не могут.
Один в один никого не оставляют, Олисе и Дембеле мяч получают и перед ними сразу 2-3 стоят
Видно, что жара. Тяжело в такую погоду играть в футбол на скоростях. Такая погода на руку парагвайцам.
У Парагвая установка - играть максимально жестко. Наверное будет удаление в матче. Ну, если им это поможет…
ОтветMr Hgaar
У Парагвая установка - играть максимально жестко. Наверное будет удаление в матче. Ну, если им это поможет…
В целом удар локтем Мбаппе вообще не в игровой ситуации - уже как минимум оранжевая. Но судья очень странно судит, так что удаление - это только если ноги переломают, видимо
кюнде в створ попал алло
ОтветNba today games
кюнде в створ попал алло
Да, кстати
Судья в повязке на глазах бегает? Парагвай вдевятером должен уже играть за чемпионат тюрьмы
ОтветУльтралорд
Судья в повязке на глазах бегает? Парагвай вдевятером должен уже играть за чемпионат тюрьмы
Комментарий скрыт
ОтветКостя Паркер
Комментарий скрыт
Смешной, иди куда шел
ну вот сравните как вчера играла сборная Кабо-Верде и как играет Парагвай , грязно грубо
ОтветEvgenie Sergeevich
ну вот сравните как вчера играла сборная Кабо-Верде и как играет Парагвай , грязно грубо
Всё ещё лучше чем дырявая Швеция с топарями Исаком и Дьёкерешем
Это все ладно, но как же приятно слушать данного комментатора (не знаю имени) после Генича (матч Канада-Марокко)
ОтветШамиль Магомедов
Это все ладно, но как же приятно слушать данного комментатора (не знаю имени) после Генича (матч Канада-Марокко)
Нагучев комментирует. Знаменитое «Мой любимый Марко Ройс…» и «блеееестеяще» было от него) Тоже люблю его слушать
ОтветZaraZa
Нагучев комментирует. Знаменитое «Мой любимый Марко Ройс…» и «блеееестеяще» было от него) Тоже люблю его слушать
Аааа, все, я знаю, просто по голосу не могу определить, спасибо за подсказку!)
Да, отличный комментатор!
Конечно можно винить во всем защитный стиль Парагвая,но потенциальные чемпионы мира в виде их соперника должны быть способны решать и такие задачки.
ОтветТиджани Бабангида
Конечно можно винить во всем защитный стиль Парагвая,но потенциальные чемпионы мира в виде их соперника должны быть способны решать и такие задачки.
Потенциально среднестатистический арбитр уже показал бы парагвайцам три-четыре желтых. А узбек жует сопли и даже пенальти не назначил бы.
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