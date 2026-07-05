У Франции и Парагвая ни одного удара в створ в 1-м тайме матча ЧМ при 7 попытках на двоих. Мбаппе ни разу не пробил
У Франции и Парагвая ни одного точного удара в 1-м тайме матча ЧМ.
Франция и Парагвай не забили голов в первом тайме матча 1/8 финала ЧМ-2026 (0:0, перерыв).
Команды не нанесли ни одного удара в створ. Франция пробила 5 раз, Парагвай – 2.
Лучший бомбардир сборной Франции Килиан Мбаппе провел тайм вовсе без ударов по воротам.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
Кто-то другой
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
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