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  4. Сборная Марокко не проигрывает 34 матча. У команды 29 побед за это время, сегодня – 3:0 с Канадой в 1/8 финала ЧМ

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Сборная Марокко не проигрывает 34 матча. У команды 29 побед за это время, сегодня – 3:0 с Канадой в 1/8 финала ЧМ
У сборной Марокко нет поражения 34 матча подряд.

Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира. 

Таким образом, у марокканцев нет поражений на протяжении 34 матчей подряд: у них 29 побед и 5 ничьих на отрезке.  

Последнее поражение Марокко потерпело от Кении (0:1) прошлым летом. Также зимой марокканцы уступили Сенегалу в финале Кубка Африки, однако затем их соперникам было засчитано техническое поражение.

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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Flashscore
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Комментарии

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Сборная Марокко проиграла в финале КАНа Сенегала😉

Ну если без шуток - чемпионат африканских наций это турнир для игроков, которые в африканских чемпионатах только играют, без легионеров в Европе, едва ли его можно считать полноценным официальным турниром
Ответкuraakula belov
Сборная Марокко проиграла в финале КАНа Сенегала😉 Ну если без шуток - чемпионат африканских наций это турнир для игроков, которые в африканских чемпионатах только играют, без легионеров в Европе, едва ли его можно считать полноценным официальным турниром
Комментарий скрыт
Ответкuraakula belov
Сборная Марокко проиграла в финале КАНа Сенегала😉 Ну если без шуток - чемпионат африканских наций это турнир для игроков, которые в африканских чемпионатах только играют, без легионеров в Европе, едва ли его можно считать полноценным официальным турниром
Так это другой чемпионат был. Там Браим паненкой пробивал пенку. Он же не в африканском чемпионате играет
Они с прошлого лета уже 34 матча сыграли? В какой лиги выступает сборная Марокко? Французской?)
ОтветWinterburn
Они с прошлого лета уже 34 матча сыграли? В какой лиги выступает сборная Марокко? Французской?)
Да. Этот чемпионат африканских наций, кубок араских стран, отбор на ЧМ, кубок Африки, товарняки и матчи ЧМ. Как раз столько и набралось. Африканский чемпионат и арабский кубок - не основными составами играют, но в зачёт фифа они все равно идут🙄
Ответкuraakula belov
Да. Этот чемпионат африканских наций, кубок араских стран, отбор на ЧМ, кубок Африки, товарняки и матчи ЧМ. Как раз столько и набралось. Африканский чемпионат и арабский кубок - не основными составами играют, но в зачёт фифа они все равно идут🙄
За год 34 матча сборной, ты уверен ?))
Сенегалу проиграли. Хотя может тут только основное время считается
Ответmancity111
Сенегалу проиграли. Хотя может тут только основное время считается
В статистике в матче с Сенегалом технарь 0-3 в пользу Марокко
Ответmancity111
Сенегалу проиграли. Хотя может тут только основное время считается
Всегда считается только основное время. Кабо Верде формально тоже не проиграл ни разу на этом ЧМ у них 4 ничьи.
Проиграли Сенегалу. И это навсегда.
ОтветFausraz
Проиграли Сенегалу. И это навсегда.
С поля ушли и получили технарь
Вот это навсегда
Просто с Россией не играли
Аршавин с компанией рисуют Францию с Испанией в полуфинале, а как они обыграют Марокко до конца не понятно. Жара, Америка - может всякое случится
Что по поводу финала КАН?)
Хорошая команда. Может пошуметь
Берут пример с Карпина. Учатся у лучших.
Франции проиграют и конец серии.
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