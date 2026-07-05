Сборная Марокко не проигрывает 34 матча. У команды 29 побед за это время, сегодня – 3:0 с Канадой в 1/8 финала ЧМ

У сборной Марокко нет поражения 34 матча подряд.

Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира.

Таким образом, у марокканцев нет поражений на протяжении 34 матчей подряд: у них 29 побед и 5 ничьих на отрезке.

Последнее поражение Марокко потерпело от Кении (0:1) прошлым летом. Также зимой марокканцы уступили Сенегалу в финале Кубка Африки, однако затем их соперникам было засчитано техническое поражение.