Сборная Марокко не проигрывает 34 матча. У команды 29 побед за это время, сегодня – 3:0 с Канадой в 1/8 финала ЧМ
У сборной Марокко нет поражения 34 матча подряд.
Сборная Марокко обыграла Канаду (3:0) в 1/8 финала чемпионата мира.
Таким образом, у марокканцев нет поражений на протяжении 34 матчей подряд: у них 29 побед и 5 ничьих на отрезке.
Последнее поражение Марокко потерпело от Кении (0:1) прошлым летом. Также зимой марокканцы уступили Сенегалу в финале Кубка Африки, однако затем их соперникам было засчитано техническое поражение.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала28399 голосов
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Flashscore
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