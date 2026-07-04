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  4. Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2026 до 28,9%

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Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2026 до 28,9%
Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ.

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира перед 1/8 финала.

Главный фаворит – Франция. Вероятность ее победы оценивается в 28,9%. Шансы команды Дидье Дешама выйти в финал составляют 44,7%.

На втором месте Аргентина – 16,3% на титул, на третьем Испания – 13%. Далее идут Бразилия (9,1%), Англия (8,1%) и Португалия (5%).

Шансы на победу на ЧМ по версии Opta:

1. Франция – 28,9%

2. Аргентина – 16,3%

3. Испания – 13%

4. Бразилия – 9,1%

5. Англия – 8,1%

6. Португалия – 5%

7. Колумбия – 3,4%

8. Марокко – 3,2%

9. Норвегия – 2,9%

10. Мексика – 2,7%

Самые низкие шансы среди оставшихся команд у Парагвая – 0,3%.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала20968 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Марокко по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Колумбии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Прикол будет, если сегодня домой поедут)
ОтветNonFactor
Прикол будет, если сегодня домой поедут)
Комментарий удален модератором
ОтветNonFactor
Прикол будет, если сегодня домой поедут)
Не будет такого, Франция переедет спокойно
Да уж, Франция хороша
У Аргентины шансы упали только из-за игры с Кабо-Верде. Что не означает, что Аргентина - команда, не достойная победить в финале, просто Кабо-Верде показала шикарную игру во всех матчах ЧМ.
ОтветIGrigoriev
У Аргентины шансы упали только из-за игры с Кабо-Верде. Что не означает, что Аргентина - команда, не достойная победить в финале, просто Кабо-Верде показала шикарную игру во всех матчах ЧМ.
Кабо-Верде - объективно был бы неудобный соперник для любой сборной. А вот дальше у аргентинцев Египет и Швейцария/Колумбия. В общем в полуфинале Аргентина должна быть "железно".
ОтветSerhio Roberto
Кабо-Верде - объективно был бы неудобный соперник для любой сборной. А вот дальше у аргентинцев Египет и Швейцария/Колумбия. В общем в полуфинале Аргентина должна быть "железно".
Колумбийцы точно не подарок, плюс у них свои счёты: и чисто южноамериканские, и за финал прошлой Копы. Если обе попадут в 1/4, то это будет уровень 1/4 прошлого ЧМ с Нидерландами по накалу🔥
Великолепное поколение у Франции. Лучшая атака последних 15 лет.
У Испании было что-то похожее когда играли Вилья и Торрес.
ОтветПсихолог со стажем
Великолепное поколение у Франции. Лучшая атака последних 15 лет. У Испании было что-то похожее когда играли Вилья и Торрес.
)))))))))))))
Вилья и Торрес - дуболомы и ни в какое сравнение с черепахой и Ко не идут.
Ближайшая аналогия - Бразилы с Роналдо и Роналдиньо.
У Испании последнее время была топовая полузащита. Раньше Хави/Иньеста/Бускетс, сейчас Родри/Педри/Ольмо.
ОтветПсихолог со стажем
Великолепное поколение у Франции. Лучшая атака последних 15 лет. У Испании было что-то похожее когда играли Вилья и Торрес.
При всей любви к Вилье, он и Торрес - это другой уровень. Испания чисто атакой никогда и не славилась. Они даже в финале Евро-12 выходили 4-6-0 без вингеров и нападающих)
Уж лучше вспоминать либо бразильцев праймовых, либо аргентинцев из 00-х (но там тренеры сливали поколение).
А вот центра, кстати, у французов нет. Если кто-то навяжет им заварушку там (есть ребята южнее Пиреней, например), есть шансы перевернуть этот дрим-тим.
Тут и без компьютера понятно что Франция фаворит
Компьютерный Черданцев на что-то намекает?
ОтветЖан Вальжан
Компьютерный Черданцев на что-то намекает?
да, компьютерный Черданцев намекает, что с вероятностью 71,1 % Франция чемпионом не станет
со скольки повысил, опта? с 28,89?
ОтветНео Вечкин
со скольки повысил, опта? с 28,89?
С 12.7
Комментарий удален модератором
ОтветXm.md
Комментарий удален модератором
На это вероятность 100%
По мне так Испания должна быть на втором месте. Да и вообще она в финале будет))
Ну Франция действительно отлично играет, остальные очень слабы по сравнению с уровнем чемпионатов нулевых годов. Меня веселит когда многие восхищаются игрой Месси, да он сильно выделяется на фоне остальных, вот только игроков примерно такого уровня в нулевых были десятки
ОтветКую коней
Ну Франция действительно отлично играет, остальные очень слабы по сравнению с уровнем чемпионатов нулевых годов. Меня веселит когда многие восхищаются игрой Месси, да он сильно выделяется на фоне остальных, вот только игроков примерно такого уровня в нулевых были десятки
это игроков уровня топов из нулевых сейчас десятки. и оппозиция гораздо выше, потому кажется, что нет звезд) ибо никто больше не может возить по полкоманды, кроме Месси.
ОтветАнтимосковский
это игроков уровня топов из нулевых сейчас десятки. и оппозиция гораздо выше, потому кажется, что нет звезд) ибо никто больше не может возить по полкоманды, кроме Месси.
Ну вот я об этом, у меня при прочтении твоего "шедевра" грустная улыбка образовалась. Жаль мне таких как ты, вы отрицаете действительно великих и возвышаете лучшего из хороших
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