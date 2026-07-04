Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2026 до 28,9%
Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ.
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира перед 1/8 финала.
Главный фаворит – Франция. Вероятность ее победы оценивается в 28,9%. Шансы команды Дидье Дешама выйти в финал составляют 44,7%.
На втором месте Аргентина – 16,3% на титул, на третьем Испания – 13%. Далее идут Бразилия (9,1%), Англия (8,1%) и Португалия (5%).
Шансы на победу на ЧМ по версии Opta:
1. Франция – 28,9%
2. Аргентина – 16,3%
3. Испания – 13%
4. Бразилия – 9,1%
5. Англия – 8,1%
6. Португалия – 5%
7. Колумбия – 3,4%
8. Марокко – 3,2%
9. Норвегия – 2,9%
10. Мексика – 2,7%
Самые низкие шансы среди оставшихся команд у Парагвая – 0,3%.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала20968 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Бразилия
Португалия
США
Норвегия
Марокко
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У Испании было что-то похожее когда играли Вилья и Торрес.
Вилья и Торрес - дуболомы и ни в какое сравнение с черепахой и Ко не идут.
Ближайшая аналогия - Бразилы с Роналдо и Роналдиньо.
У Испании последнее время была топовая полузащита. Раньше Хави/Иньеста/Бускетс, сейчас Родри/Педри/Ольмо.
Уж лучше вспоминать либо бразильцев праймовых, либо аргентинцев из 00-х (но там тренеры сливали поколение).
А вот центра, кстати, у французов нет. Если кто-то навяжет им заварушку там (есть ребята южнее Пиреней, например), есть шансы перевернуть этот дрим-тим.