Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ-2026 до 28,9%

Суперкомпьютер Opta повысил шансы сборной Франции на победу на ЧМ.

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя чемпионата мира перед 1/8 финала.

Главный фаворит – Франция. Вероятность ее победы оценивается в 28,9%. Шансы команды Дидье Дешама выйти в финал составляют 44,7%.

На втором месте Аргентина – 16,3% на титул, на третьем Испания – 13%. Далее идут Бразилия (9,1%), Англия (8,1%) и Португалия (5%).

Шансы на победу на ЧМ по версии Opta:

1. Франция – 28,9%

2. Аргентина – 16,3%

3. Испания – 13%

4. Бразилия – 9,1%

5. Англия – 8,1%

6. Португалия – 5%

7. Колумбия – 3,4%

8. Марокко – 3,2%

9. Норвегия – 2,9%

10. Мексика – 2,7%

Самые низкие шансы среди оставшихся команд у Парагвая – 0,3%.