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  4. Боссы DFB полетят на переговоры с Клоппом в США. Они рассчитывают на уступки Red Bull по компенсации

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Боссы DFB полетят на переговоры с Клоппом в США. Они рассчитывают на уступки Red Bull по компенсации
Боссы DFB полетят на переговоры с Клоппом в США.

Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии.

По данным Sky, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) в ближайшее время отправится в США, чтобы провести переговоры с 59-летним тренером. Цель – добиться ясности еще во время чемпионата мира.

На встрече будут обсуждаться прежде всего спортивные и структурные вопросы. Клоппу готовы предоставить широкие полномочия. Ожидается, что он сможет привести в сборную собственный штаб.

DFB рассчитывает, что Red Bull и Оливер Минцлафф пойдут навстречу в вопросе компенсации. В таком случае Клопп станет первым главным тренером сборной Германии, за которого Немецкий футбольный союз заплатит отступные.

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Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Патрика Бергера в X
logoЮрген Клопп
logoНемецкий футбольный союз
Оливер Минцлафф
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Немцы умеют договариваться и Клопп на 99% уже тренер Бундестим, что положительно для мирового футбола. Потому что нынешняя сборная Германии вызывает желание только блевать от их игры.
ОтветBlack Phoenix
Немцы умеют договариваться и Клопп на 99% уже тренер Бундестим, что положительно для мирового футбола. Потому что нынешняя сборная Германии вызывает желание только блевать от их игры.
Не нужно быть немцем , что бы качественно делать свою работу. Все от человека зависит , а не от нации
ОтветЗлой Руся
Не нужно быть немцем , что бы качественно делать свою работу. Все от человека зависит , а не от нации
Вот я и смотрю как Нагельсман, немец - свою работу качественно делает....
Верните Клоппа в футбол!
Клопп- Спаситель!
В немецком футболе ну обиллие прям звезд но норм мозгов не хватает
Опять австрийцы немцам уступают
Комментарий удален пользователем
ОтветДмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Около 7 миллионов евро, как вчера писали. Только не ему одному, а и штабу тоже. Сумма называется от 6.6 до 7 миллионов
Жаль, что не в клубный футбол уходит — хотелось бы видеть его чаще в роли тренера.
ОтветUbik-city
Жаль, что не в клубный футбол уходит — хотелось бы видеть его чаще в роли тренера.
он ещё не ушел никуда
А вас, Минцлафф, я попрошу остаться!
Клопп идёт по коридору
Клопа не тренер для сборных, он антипод тренера для сборных
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