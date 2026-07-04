Боссы DFB полетят на переговоры с Клоппом в США. Они рассчитывают на уступки Red Bull по компенсации

Боссы DFB полетят на переговоры с Клоппом в США.

Юрген Клопп готов возглавить сборную Германии .

По данным Sky, руководство Немецкого футбольного союза (DFB) в ближайшее время отправится в США, чтобы провести переговоры с 59-летним тренером. Цель – добиться ясности еще во время чемпионата мира.

На встрече будут обсуждаться прежде всего спортивные и структурные вопросы. Клоппу готовы предоставить широкие полномочия. Ожидается, что он сможет привести в сборную собственный штаб.

DFB рассчитывает, что Red Bull и Оливер Минцлафф пойдут навстречу в вопросе компенсации. В таком случае Клопп станет первым главным тренером сборной Германии, за которого Немецкий футбольный союз заплатит отступные.