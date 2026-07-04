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  4. Аршавин о паузах на водопой на ЧМ: «Бесит. Это ломает игру и ее суть. Когда я играл, не было пауз – и как-то все выжили»

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Аршавин о паузах на водопой на ЧМ: «Бесит. Это ломает игру и ее суть. Когда я играл, не было пауз – и как-то все выжили»
Аршавин о паузах на водопой на ЧМ: бесит, это ломает игру и ее суть.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал паузы на водопой в матчах ЧМ-2026.

– Как боролись с жарой во время матчей?

– Где я находился, все было достаточно комфортно. Даже в Майами и Лос-Анджелесе. Мы были в Нью-Йорке год назад, честно, там был ужас. Было очень жарко и невозможно выйти на улицу. В тех городах, которые я посетил, не было чего-то сверхъестественного.

Может, в Нью-Йорке, где пройдет финал чемпионата мира, будет тяжело. Там плохая погода для футбола. А в Мексике в это время сезон дождей. Так и было. Самая мягкая температура, где мы были, составляла 22-24°C. Пока я не сталкивался с жарой. Тем более сейчас ввели hydration break, поэтому футболистам чего жаловаться? Все для них.

– Как оцените это нововведение на турнире?

– Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и ее суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор. Я скептически отношусь к этому. Понятно: когда жара 35 °C и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на чемпионате мира-2026, – сказал Аршавин.

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Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Так дело в рекламе. Марадона еще в 2018 говорил, что на ЧМ в США таймы разделят на 25 минут, чтобы рекламу запихать
Ответpeople people
Так дело в рекламе. Марадона еще в 2018 говорил, что на ЧМ в США таймы разделят на 25 минут, чтобы рекламу запихать
Жириновский еще в 1998 об этом предупреждал
ОтветГлыба
Жириновский еще в 1998 об этом предупреждал
и Конфуций с Бисмарком об этом предупреждали неоднократно
Так понятно же, зачем эта фигня. Если б чуть прохладнее было, то греться бы бегали, чай пить.
Как по мне, дак паузы лишь ухудшают игру.
Команды только разогреваются нормально, лидер начинает давить, аутсайдер на контратаках пытаться ловить, как пауза на 3 минуты и все, темпа нет. После паузы как будто заново все.
Ну то есть мы серьезно уже столько лет боремся против задержек в пару секунд и микро фолов, которые разрушают темп игры, особенно в важных матчах, но блин 2 паузы по 3 минуты каждая для всех игроков - это норм?
Всех это бесит, но США и деньги к сожалению все решают. Любые правила перепишет если надо
Водопой звучит вообще как-то унизительно. Как про животных.
Перерывы на водопой - это решение в пользу сильных команд. Более слабым командам сложнее перебегать топов, когда они имеют гарантированный перерыв.
ОтветАртем Андреев
Перерывы на водопой - это решение в пользу сильных команд. Более слабым командам сложнее перебегать топов, когда они имеют гарантированный перерыв.
Точно это решение лишь в пользу FIFA и рекламодателей)
А на поле не угадаешь - либо обороняющаяся (слабая) команда получит передышку и собьёт темп, либо атакующая (сильная) получит тайм-аут, где штаб подскажет, что делать.
Только действительно когда жара эти паузы оправданы. Остальное тупо для рекламы. Мешают сильно, сбивают игру.
Если честно, мне вообще не мешает. Я уже даже приноровился. Вполне удобно.

С точки зрения футбола, что-то теряется, что-то прибавляется. Спринтерам вроде того же Месси (или Аршавина, бгг) это явно на пользу.
ОтветVasily Stavchansky
Если честно, мне вообще не мешает. Я уже даже приноровился. Вполне удобно. С точки зрения футбола, что-то теряется, что-то прибавляется. Спринтерам вроде того же Месси (или Аршавина, бгг) это явно на пользу.
Да, можно поссать сходить во время этого брейка.
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