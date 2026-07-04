Аршавин о паузах на водопой на ЧМ: «Бесит. Это ломает игру и ее суть. Когда я играл, не было пауз – и как-то все выжили»

Аршавин о паузах на водопой на ЧМ: бесит, это ломает игру и ее суть.

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин раскритиковал паузы на водопой в матчах ЧМ-2026 .

– Как боролись с жарой во время матчей?

– Где я находился, все было достаточно комфортно. Даже в Майами и Лос-Анджелесе. Мы были в Нью-Йорке год назад, честно, там был ужас. Было очень жарко и невозможно выйти на улицу. В тех городах, которые я посетил, не было чего-то сверхъестественного.

Может, в Нью-Йорке, где пройдет финал чемпионата мира, будет тяжело. Там плохая погода для футбола. А в Мексике в это время сезон дождей. Так и было. Самая мягкая температура, где мы были, составляла 22-24°C. Пока я не сталкивался с жарой. Тем более сейчас ввели hydration break, поэтому футболистам чего жаловаться? Все для них.

– Как оцените это нововведение на турнире?

– Меня это бесит. Считаю, что это ломает игру и ее суть. Когда я играл, у нас никогда не было ни hydration break, ничего. И как-то все выжили и существуют до сих пор. Я скептически отношусь к этому. Понятно: когда жара 35 °C и ты играешь в высокогорье, это одно. Но глобально не считаю, что это должно быть нормой, как это сделано на чемпионате мира-2026, – сказал Аршавин.