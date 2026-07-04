Месси против Кабо-Верде: гол, 9 ударов, 3 ключевых передачи, 83 касания, 37 из 43 точных пасов

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пробил 9 раз по воротам Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
Южноамериканская команда прошла в следующий раунд, победив со счетом 3:2 в экстра-таймах.
39-летний футболист отметился голом на 29-й минуте, а также принял участие в других двух голах команды.
Месси провел весь матч на поле и в общей сложности нанес 9 ударов по воротам соперника (6 – в створ), сделал 3 ключевых передачи, выполнил 83 касания мяча (8 раз в штрафной соперника), а также произвел 37 из 43 точных передач (86%).
В активе Лионеля 7 голов в 4 матчах турнира.
Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач
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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹
Спасибо за победу.
Удачи против Египта.
Абсолютный гений футбола из Аргентины под номером 10 🐐
Это похоже на недооценку соперника, помноженную на физическое превосходство островитян.
Аргентину тупо перебегали - доп таймы показали, что команда физически не в самой лучшей форме, а вот Кабо Верде легко бежали из обороны в атаку.
Не думаю, что такая Аргентина - фаворит ЧМ. Условная нынешная Франция с быстрыми вингерами и Мбаппе по ним катком пройдется, ощущение такое.
Но зато красивые цифры в плей-офф - 6 + 6 гп.
Не 1+0 за всю карьеру, но тоже неплохо
25 касании, один из них в штрафной и нырок😀
Наш Лео всегда в эпицентре событий, на острие, в игре и полностью влияет на результат во всех своих командах, а номер седьмой, это лишь красивая картинка от себя прежнего много лет назад))