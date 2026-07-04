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  4. Месси против Кабо-Верде: гол, 9 ударов, 3 ключевых передачи, 83 касания, 37 из 43 точных пасов

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Месси против Кабо-Верде: гол, 9 ударов, 3 ключевых передачи, 83 касания, 37 из 43 точных пасов
Лионель Месси нанес 9 ударов по воротам в матче против Кабо-Верде.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пробил 9 раз по воротам Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Южноамериканская команда прошла в следующий раунд, победив со счетом 3:2 в экстра-таймах.

39-летний футболист отметился голом на 29-й минуте, а также принял участие в других двух голах команды.

Месси провел весь матч на поле и в общей сложности нанес 9 ударов по воротам соперника (6 – в створ), сделал 3 ключевых передачи, выполнил 83 касания мяча (8 раз в штрафной соперника), а также произвел 37 из 43 точных передач (86%).

В активе Лионеля 7 голов в 4 матчах турнира.

Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач

***

Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Who Scored
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Комментарии

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На самом деле грустно, что это почти на 100% последний большой турнир, где мы наблюдаем за игрой Лео. И какой же у него роскошный последний танец пока получается. Второй такой игрок, наверное, еще не скоро появится.
Как же ржачно под новостью статистика Роналду смотрится:)🤣🤣🤣
Ответrigobersong
Как же ржачно под новостью статистика Роналду смотрится:)🤣🤣🤣
Да, его стату лучше не публиковать. А то у особо впечатлительных пользователей Спортса инфаркт жопы может случиться))
Ответrigobersong
Как же ржачно под новостью статистика Роналду смотрится:)🤣🤣🤣
ждем стату криштика против испанцев - 0 передач, 0 ударов, 0 касаний. ну ладно, я не жадный, одно касание
Лучший. Гений. ГОАТ. Как всегда.
Спасибо за победу.
Удачи против Египта.
Ответbel01
Лучший. Гений. ГОАТ. Как всегда. Спасибо за победу. Удачи против Египта.
Лучше и не скажешь)
Абсолютный гений футбола из Аргентины под номером 10 🐐
Перейди во втором тайме Месси в состав Кабо Верде, и Аргентина бы отлетела без шансов.
Это похоже на недооценку соперника, помноженную на физическое превосходство островитян.
Аргентину тупо перебегали - доп таймы показали, что команда физически не в самой лучшей форме, а вот Кабо Верде легко бежали из обороны в атаку.

Не думаю, что такая Аргентина - фаворит ЧМ. Условная нынешная Франция с быстрыми вингерами и Мбаппе по ним катком пройдется, ощущение такое.
ОтветUkus Suareza
Перейди во втором тайме Месси в состав Кабо Верде, и Аргентина бы отлетела без шансов. Это похоже на недооценку соперника, помноженную на физическое превосходство островитян. Аргентину тупо перебегали - доп таймы показали, что команда физически не в самой лучшей форме, а вот Кабо Верде легко бежали из обороны в атаку. Не думаю, что такая Аргентина - фаворит ЧМ. Условная нынешная Франция с быстрыми вингерами и Мбаппе по ним катком пройдется, ощущение такое.
Либо Скалонни перестроит игру, перетресет состав, либо отлетят от Колумбии
ОтветРотор-Волгоград
Либо Скалонни перестроит игру, перетресет состав, либо отлетят от Колумбии
Колумбия от Ганы пусть сначало не отлетит..
Месси вновь спас Аргентину
ОтветПирс Морган
Месси вновь спас Аргентину
Ты настоящий Морган.. А не купленный.. 👍😄
А почему голевую украли у него?
ОтветАндрей Крылов
А почему голевую украли у него?
Как по мне все таки траектория изменилась так что автогол .
ОтветNomerSports
Как по мне все таки траектория изменилась так что автогол .
Автогол, подразумевает, что игрок забил гол в свои ворота. Но как можно забить гол рукой? Это же абсурд. Гол точно должен быть записан на Ромеро
Очень странное решение переписать на автогол. Украли ассист у гения.
Но зато красивые цифры в плей-офф - 6 + 6 гп.
Не 1+0 за всю карьеру, но тоже неплохо
В 39 лет так играть, это просто великолепно
Прям кого-то напоминает, не? 😀

25 касании, один из них в штрафной и нырок😀
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Прям кого-то напоминает, не? 😀 25 касании, один из них в штрафной и нырок😀
Напоминает, только наоборот)
Наш Лео всегда в эпицентре событий, на острие, в игре и полностью влияет на результат во всех своих командах, а номер седьмой, это лишь красивая картинка от себя прежнего много лет назад))
Это великолепный матч для любого возраста. Про 39 лет вообще даже говорить не хочется.
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