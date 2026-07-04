Месси против Кабо-Верде: гол, 9 ударов, 3 ключевых передачи, 83 касания, 37 из 43 точных пасов

Лионель Месси нанес 9 ударов по воротам в матче против Кабо-Верде.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пробил 9 раз по воротам Кабо-Верде в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

Южноамериканская команда прошла в следующий раунд, победив со счетом 3:2 в экстра-таймах.

39-летний футболист отметился голом на 29-й минуте, а также принял участие в других двух голах команды .

Месси провел весь матч на поле и в общей сложности нанес 9 ударов по воротам соперника (6 – в створ), сделал 3 ключевых передачи, выполнил 83 касания мяча (8 раз в штрафной соперника), а также произвел 37 из 43 точных передач (86%).

В активе Лионеля 7 голов в 4 матчах турнира.

Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач

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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹