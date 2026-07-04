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  4. Месси – лучший игрок матча Аргентины и Кабо-Верде. Форвард поучаствовал во всех 3 голах команды

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Месси – лучший игрок матча Аргентины и Кабо-Верде. Форвард поучаствовал во всех 3 голах команды
Лионель Месси – лучший игрок матча Аргентины и Кабо-Верде.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).

39-летний футболист внес вклад во все три гола южноамериканской команды. Сам он отличился забитым мячом на 29-й минуте игры.

В активе Месси 7 голов в 4 матчах турнира.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Кабо-Верде.

***

Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Месси
logoСборная Кабо-Верде по футболу

Комментарии

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Заслуженно. Жаль нету награды "худший игрок", вот там была бы топ-битва за звание между Лаутаро и Альваресом😁
Ответnightfall
Заслуженно. Жаль нету награды "худший игрок", вот там была бы топ-битва за звание между Лаутаро и Альваресом😁
и оба бы всё равно проиграли)
Ответnightfall
Заслуженно. Жаль нету награды "худший игрок", вот там была бы топ-битва за звание между Лаутаро и Альваресом😁
Наконец-то заслуженно !
Вчера лучшие Ямаль и Роналду вызывали только снисходительную улыбку )
Вчера некий португалец за великий перфоманс с рейтингом 6.7 за матч был признан лучшим игроком, а тут аргентинца с рейтингом 9.1. опять тащит фифа
ОтветRoy Makaay
Вчера некий португалец за великий перфоманс с рейтингом 6.7 за матч был признан лучшим игроком, а тут аргентинца с рейтингом 9.1. опять тащит фифа
некий португалец нашакалил лучшего игрока
Ответsqr_dv
некий португалец нашакалил лучшего игрока
Усилил игру своим уходом. Что-то на уровне асиста силой мысли (или какой там перл выдал Шнякин)
Ну тут без вариантов. Лео один на себе тащил атаку Аргентины, вся острота на нем была, куча собранных фолов на себе, ну и гол красавец тоже в конце концов. И два гола с угловых тоже после его подач пришли
Ответtequilagwap
Ну тут без вариантов. Лео один на себе тащил атаку Аргентины, вся острота на нем была, куча собранных фолов на себе, ну и гол красавец тоже в конце концов. И два гола с угловых тоже после его подач пришли
Лисандро еще был хорош, гол+пас у него
Это был настолько чудесный матч, что его не испортил бы даже комментарий Генича.
ОтветAnd Justice for All
Это был настолько чудесный матч, что его не испортил бы даже комментарий Генича.
Шнякин бы смог
ОтветAnd Justice for All
Это был настолько чудесный матч, что его не испортил бы даже комментарий Генича.
Генич во время матча начал бы свиные визги издавать, вот настолько хороша была эта игра
Пас со второго углового не очень справедливо отняли. Все же нельзя такие голы считать автоголами, в хоккее том же их вообще нет. Вот когда Павлюченко с Локомотивом засадил в свои, это автогол был. ))
ОтветCarver
Пас со второго углового не очень справедливо отняли. Все же нельзя такие голы считать автоголами, в хоккее том же их вообще нет. Вот когда Павлюченко с Локомотивом засадил в свои, это автогол был. ))
Отняли бы голевую у Авейру - уже подключилась бы португальская федерация.. Помним ЧМ-22 и "волосы".. 😄.. Для Месси это не важно.. Команда и победа - важнее.. ☝️
Вроде и по делу,но я бы отдал Возинье. Этот "бабушка" оставил свою сборную в игре,спасая в очень сложные моменты.
Пока первое серьезное испытание для Аргентины. Месси - как обычно топ!
Был бы вратарь не Возинья, всё бы кончилось быстрее
Ну а кто, если не он? Остальные аргентинцы и близко не дотягивают. Лаутаро вообще просто забей. Абсолютно бесполезен. Почти как Роналду)
Полыханием пятой точки криштианутых я кайфанул знатно
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