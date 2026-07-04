Месси – лучший игрок матча Аргентины и Кабо-Верде. Форвард поучаствовал во всех 3 голах команды
Лионель Месси – лучший игрок матча Аргентины и Кабо-Верде.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).
39-летний футболист внес вклад во все три гола южноамериканской команды. Сам он отличился забитым мячом на 29-й минуте игры.
В активе Месси 7 голов в 4 матчах турнира.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина – Кабо-Верде.
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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11200 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
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