Месси внес вклад во все 3 гола Аргентины в ворота Кабо-Верде: забил сам и подал 2 корнера

Сборная Аргентины переиграла соперников из Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы) на стадии 1/16 финала чемпионата мира.
Латиноамериканцы трижды забили при участии 39-летнего нападающего Лионеля Месси. На 29-й минуте матча капитан «альбиселесте» воспользовался длинным забросом в исполнении защитника Лисандро Мартинеса и открыл счет.
Уже в экстра-таймах аргентинцам приносили успех угловые. На 92-й минуте Месси от флажка подавал в область ближней штанги. Полузащитник Алексис Мак Аллистер сумел сделать скидку. Лисандро Мартинес настиг мяч справа от вратарской и сильным ударом забил в ближний верхний угол. На 111-й минуте Месси от флажка навешивал во вратарскую. Защитник Кристиан Ромеро попытался забить головой, в итоге автогол был записан на игрока обороны африканской команды Динея.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹
Лучше бы Нико Пас вышел. Хуже бы не было.
Сегодня практически в одиночку остановил Зеленомысовскую Машину !
Вообще все , что угодно могло случиться сегодня, если бы не он .
Фернандес и Макалистер в центре тоже не пойми чем занимаются.