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  4. Месси внес вклад во все 3 гола Аргентины в ворота Кабо-Верде: забил сам и подал 2 корнера

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Месси внес вклад во все 3 гола Аргентины в ворота Кабо-Верде: забил сам и подал 2 корнера
Аргентина с помощью Лионеля Месси трижды забила в матче с Кабо-Верде на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины переиграла соперников из Кабо-Верде (3:2, экстра-таймы) на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

Латиноамериканцы трижды забили при участии 39-летнего нападающего Лионеля Месси. На 29-й минуте матча капитан «альбиселесте» воспользовался длинным забросом в исполнении защитника Лисандро Мартинеса и открыл счет.

Уже в экстра-таймах аргентинцам приносили успех угловые. На 92-й минуте Месси от флажка подавал в область ближней штанги. Полузащитник Алексис Мак Аллистер сумел сделать скидку. Лисандро Мартинес настиг мяч справа от вратарской и сильным ударом забил в ближний верхний угол. На 111-й минуте Месси от флажка навешивал во вратарскую. Защитник Кристиан Ромеро попытался забить головой, в итоге автогол был записан на игрока обороны африканской команды Динея.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

***

Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹

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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoАлексис Мак Аллистер
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoДиней
logoЛионель Месси
logoКристиан Ромеро
logoЛисандро Мартинес
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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"Защитник Кристиан Ромеро попытался забить головой". Он не попытался, а акцентированно забил головой, с небольшим касанием руки защитника. Я хренею, как из пальцев высасывают "автоголы"
ОтветIndurain Larraya
"Защитник Кристиан Ромеро попытался забить головой". Он не попытался, а акцентированно забил головой, с небольшим касанием руки защитника. Я хренею, как из пальцев высасывают "автоголы"
Вот-вот. И ему осадочек остался, и у Месси украли ассист.
ОтветIndurain Larraya
"Защитник Кристиан Ромеро попытался забить головой". Он не попытался, а акцентированно забил головой, с небольшим касанием руки защитника. Я хренею, как из пальцев высасывают "автоголы"
У Месси 7+2 по американской системе, где предассист считают
Без Месси эта сборная даже из группы не выйдет. В нападении бревна в лице Альвареза и Мартинеза. Первый даже защищаться не умеет. И за него Барса хочет отдать 150млн?

Лучше бы Нико Пас вышел. Хуже бы не было.
ОтветISkO
Без Месси эта сборная даже из группы не выйдет. В нападении бревна в лице Альвареза и Мартинеза. Первый даже защищаться не умеет. И за него Барса хочет отдать 150млн? Лучше бы Нико Пас вышел. Хуже бы не было.
Даже не обсуждается !
Сегодня практически в одиночку остановил Зеленомысовскую Машину !
Вообще все , что угодно могло случиться сегодня, если бы не он .
ОтветISkO
Без Месси эта сборная даже из группы не выйдет. В нападении бревна в лице Альвареза и Мартинеза. Первый даже защищаться не умеет. И за него Барса хочет отдать 150млн? Лучше бы Нико Пас вышел. Хуже бы не было.
Вклад без мяча, объем работы не учитываешь. Вопрос больше в флангах, нет тех, кто на финтах мог бы прорываться. Защитники вообще нулевые в атаке.
Роналду внес вклад в банк Открытие
ОтветДзюба_Освобожденный
Роналду внес вклад в банк Открытие
Через сбп перевел косарик
ОтветДзюба_Освобожденный
Роналду внес вклад в банк Открытие
аткрытье
38-летний пенсионер тащит сборище охламонов
ОтветCarasa
38-летний пенсионер тащит сборище охламонов
39ти летний!:)😎
ОтветCarasa
38-летний пенсионер тащит сборище охламонов
ага и тащит только против иорданий и кабо верд
Спасибо деду за победу!)))
Вообще смешно, что Аргентину почти в одиночку тащит 39-летний дед из МЛС, который по полю пешком передвигается. Где 100 млн Альварес? Где супербомбардир Интера Лаутаро? Защитник Лисандро в атаке сегодня больше пользы принес, чем эти 2 за весь турнир.
Фернандес и Макалистер в центре тоже не пойми чем занимаются.
ОтветAlex1893
Вообще смешно, что Аргентину почти в одиночку тащит 39-летний дед из МЛС, который по полю пешком передвигается. Где 100 млн Альварес? Где супербомбардир Интера Лаутаро? Защитник Лисандро в атаке сегодня больше пользы принес, чем эти 2 за весь турнир. Фернандес и Макалистер в центре тоже не пойми чем занимаются.
Все, к сожалению, и вертится на Месси, и это тупик пока что. Альварес себя не показывает хотя бы потому, что ему дают времени мало, Джуалино Симеоне тоже очень хотелось бы увидеть. Не было бы Месси, совсем по-другому выглядела бы атака, построение, просто состав, и тогда бы и с Лаутаро можно было большее требовать, и Альвареса смотреть нормально, как и вообще все. Все стали заложником дорогущего алмаза какого ворованного, что и не продать, и не выкинуть, потому и доживают с ним. А пока как с Роном: проститься, и начинать новую главу с очень сильными атакующими футболистами, заканчивая молебны по ветеранам.
ОтветAlex1893
Вообще смешно, что Аргентину почти в одиночку тащит 39-летний дед из МЛС, который по полю пешком передвигается. Где 100 млн Альварес? Где супербомбардир Интера Лаутаро? Защитник Лисандро в атаке сегодня больше пользы принес, чем эти 2 за весь турнир. Фернандес и Макалистер в центре тоже не пойми чем занимаются.
Энцо очень плохо сыграл. Скалони мог бы и Паса выпустить
Месси лучший игрок в истории футбола
ОтветLeo Hitrowskiy
Месси лучший игрок в истории футбола
И хоккея !
ОтветOldRedWhite
И хоккея !
Нет. Там Овечкин, и все его голы есть на видео!
Жаль что 3 гол не с голевой Месси
ОтветРаиль Гайнетдинов
Жаль что 3 гол не с голевой Месси
Но это же все равно его гол .
ОтветРаиль Гайнетдинов
Жаль что 3 гол не с голевой Месси
Обокрали я считаю
Я вообще не знаю,что делала бы сборная без него. Лаутаро и Альварес в который раз просто растворяются на поле. Альмада вообще непонятный персонаж.
Ответfalkao2013
Я вообще не знаю,что делала бы сборная без него. Лаутаро и Альварес в который раз просто растворяются на поле. Альмада вообще непонятный персонаж.
Альварес добавил интенсивности и движении, а вот Лаутаро сегодня "пропустил" матч.
Ответfalkao2013
Я вообще не знаю,что делала бы сборная без него. Лаутаро и Альварес в который раз просто растворяются на поле. Альмада вообще непонятный персонаж.
играла бы в другой футбол, а не пыталась всюигру найти одного игрока всю игру, неужели трудно понять что взаимосвязанные вещи
Месси был в порядке, но Кабо-Верде оказался очень крепким орешком, чтобы здесь намолотить стату, впрочем сборная Испания и другие не дадут соврать, первые вообще не смогли забить, как и все вместе обыграть такую команду! Вот тебе и расширение до 48 сборных, по мне, это классный, интересный и боевой чемпионат)
ОтветAlex.K71
Месси был в порядке, но Кабо-Верде оказался очень крепким орешком, чтобы здесь намолотить стату, впрочем сборная Испания и другие не дадут соврать, первые вообще не смогли забить, как и все вместе обыграть такую команду! Вот тебе и расширение до 48 сборных, по мне, это классный, интересный и боевой чемпионат)
Проблема в том, что топ сборные пытаются играть в эконом режиме. Не припомню такого у Аргентины 4 года назад. Пытаются рассчитать силы, а африканцам особо терять и нечего
ОтветAlex.K71
Месси был в порядке, но Кабо-Верде оказался очень крепким орешком, чтобы здесь намолотить стату, впрочем сборная Испания и другие не дадут соврать, первые вообще не смогли забить, как и все вместе обыграть такую команду! Вот тебе и расширение до 48 сборных, по мне, это классный, интересный и боевой чемпионат)
Для вас расширение - это Кабо-Верде, а для кого-то расширение - это Узбекистан и Ирак.
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