Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ – 6 раз подряд. На последнем турнире без Лео, в 2002-м, не вышли из группы

Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ.

Сборная Аргентины в 6-й раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала ЧМ-2026 . 39-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 29-й минуте и был признан лучшим игроком встречи.

Аргентинцы доходили до стадии 1/8 финала на всех чемпионатах с участием Месси – в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 году. В 2002 году, на последнем турнире без своего нынешнего капитана, команда не вышла из группы.

В 1/8 финала ЧМ-2026 южноамериканцы сыграют против Египта.

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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹