Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ – 6 раз подряд. На последнем турнире без Лео, в 2002-м, не вышли из группы
Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ.
Сборная Аргентины в 6-й раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала ЧМ-2026. 39-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 29-й минуте и был признан лучшим игроком встречи.
Аргентинцы доходили до стадии 1/8 финала на всех чемпионатах с участием Месси – в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 году. В 2002 году, на последнем турнире без своего нынешнего капитана, команда не вышла из группы.
В 1/8 финала ЧМ-2026 южноамериканцы сыграют против Египта.
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Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11108 голосов
Франция
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Бразилия
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Wikipedia
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А то в группе слишком изи было и они опять пижонить стали, а тут им спесь сбили.
Надеюсь, что это матч взбодрит Аргов, как то поражение от Саудовской Аравии в 2022.
Альварес и Лаутаро - это просто 2 днаря. Даже нынешний Ферран лучше их обоих.
Какие там 150 лямов Атлетико просит за Альвареса? Он и на 50 не играет. Кабрал за пачку сухариков в разы сильнее выглядел. Альвареса сожрал с потрохами Ленини, вдумайтесь в это.
2,16 - 0,46 xG в их пользу - отскок года)
Удачи Аргам но с Египтем это нужно учесть.
Интересный факт: у Месси отняли хет-трик в МЛС и ассист на ЧМ.
Ай да автогол, ай да молодец
Лаутаро снова проваливает чм, Альварез в ужасной форме, Ди Марии не нашли адекватную замену.
Если остальные напы не проснутся, могут отлететь уже в 1/4.