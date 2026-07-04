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  4. Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ – 6 раз подряд. На последнем турнире без Лео, в 2002-м, не вышли из группы

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Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ – 6 раз подряд. На последнем турнире без Лео, в 2002-м, не вышли из группы
Аргентина при Месси всегда доходит до 1/8 финала ЧМ.

Сборная Аргентины в 6-й раз подряд вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Команда тренера Лионеля Скалони обыграла Кабо-Верде (3:2) в 1/16 финала ЧМ-2026. 39-летний форвард «Интер Майами» Лионель Месси открыл счет на 29-й минуте и был признан лучшим игроком встречи.

Аргентинцы доходили до стадии 1/8 финала на всех чемпионатах с участием  Месси – в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 году. В 2002 году, на последнем турнире без своего нынешнего капитана, команда не вышла из группы.

В 1/8 финала ЧМ-2026 южноамериканцы сыграют против Египта.

***

Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь за фото с Месси сразу после его флэш-интервью – ждали, когда легенда закончит 📹

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11108 голосов
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СШАСборная США по футболу
Норвегиясборная Норвегии
МароккоСборная Марокко по футболу
Кто-то другойСборная Канады по футболу
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Wikipedia
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Скалони

Комментарии

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Может быть Аргам как раз и нужен был для бодрости такой матч?
А то в группе слишком изи было и они опять пижонить стали, а тут им спесь сбили.
Надеюсь, что это матч взбодрит Аргов, как то поражение от Саудовской Аравии в 2022.

Альварес и Лаутаро - это просто 2 днаря. Даже нынешний Ферран лучше их обоих.

Какие там 150 лямов Атлетико просит за Альвареса? Он и на 50 не играет. Кабрал за пачку сухариков в разы сильнее выглядел. Альвареса сожрал с потрохами Ленини, вдумайтесь в это.
ОтветВлад Тюрин
Может быть Аргам как раз и нужен был для бодрости такой матч? А то в группе слишком изи было и они опять пижонить стали, а тут им спесь сбили. Надеюсь, что это матч взбодрит Аргов, как то поражение от Саудовской Аравии в 2022. Альварес и Лаутаро - это просто 2 днаря. Даже нынешний Ферран лучше их обоих. Какие там 150 лямов Атлетико просит за Альвареса? Он и на 50 не играет. Кабрал за пачку сухариков в разы сильнее выглядел. Альвареса сожрал с потрохами Ленини, вдумайтесь в это.
Игрок Краснодара сожрал главную трансферную цель Барсы. Кто бы мог подумать
ОтветВлад Тюрин
Может быть Аргам как раз и нужен был для бодрости такой матч? А то в группе слишком изи было и они опять пижонить стали, а тут им спесь сбили. Надеюсь, что это матч взбодрит Аргов, как то поражение от Саудовской Аравии в 2022. Альварес и Лаутаро - это просто 2 днаря. Даже нынешний Ферран лучше их обоих. Какие там 150 лямов Атлетико просит за Альвареса? Он и на 50 не играет. Кабрал за пачку сухариков в разы сильнее выглядел. Альвареса сожрал с потрохами Ленини, вдумайтесь в это.
Ленини вообще топарь. Всю неудачу оставил в Краснодаре, а на ЧМе всех схвавал)
смешно, конечно, как на ветках пишут, что арги отскочили
2,16 - 0,46 xG в их пользу - отскок года)
Мдааа. Нельзя недооценивать соперника.
Удачи Аргам но с Египтем это нужно учесть.

Интересный факт: у Месси отняли хет-трик в МЛС и ассист на ЧМ.
Ай да автогол, ай да молодец
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Мдааа. Нельзя недооценивать соперника. Удачи Аргам но с Египтем это нужно учесть. Интересный факт: у Месси отняли хет-трик в МЛС и ассист на ЧМ. Ай да автогол, ай да молодец
какой хет-трик отняли?
Ответgreedster
какой хет-трик отняли?
Весной был матч и Месси там забл три гола. Была новость про зет-трик. Но потом один мяч переписали на автогол соперника. И у него остался дубль.
Опять Аргам настучали (вспоминаем первый тур на ЧМ22) , теперь поймут что надо играть нормально , а не пешком ходить
У Аргентины пока абсолютно невнятная атака, за исключением Месси.
Лаутаро снова проваливает чм, Альварез в ужасной форме, Ди Марии не нашли адекватную замену.
Если остальные напы не проснутся, могут отлететь уже в 1/4.
ОтветRoy Makaay
У Аргентины пока абсолютно невнятная атака, за исключением Месси. Лаутаро снова проваливает чм, Альварез в ужасной форме, Ди Марии не нашли адекватную замену. Если остальные напы не проснутся, могут отлететь уже в 1/4.
Лаутаро хорош в подыгрыше по крайней мере. Вот Альварес да, бревно бревном на этом ЧМ.
ОтветRoy Makaay
У Аргентины пока абсолютно невнятная атака, за исключением Месси. Лаутаро снова проваливает чм, Альварез в ужасной форме, Ди Марии не нашли адекватную замену. Если остальные напы не проснутся, могут отлететь уже в 1/4.
Они в четверть финал уже вышли?
Ну и сегодня без Месси бы домой поехали.
Месси и Лисандро провели великолепные матчи , но непонятно чем занимаются остальные
Какая же это была бы серая сборная без Месси! Хоть футбол и командная игра, но роль личности в истории никто не отменял
В 1/8 они проиграли только Франции, это тогда казалось каким-то провалом, а со временем смотришь Месси и там бился до конца отдал 2 голевые и проиграл 4-3, ту Францию вряд ли вообще можно было обыграть на том турнире:)) 1/4, 1/4, финал, 1/8, финал:) Просто космос:))
Любителям какой-нибудь тупорылой статистики. Аргентина, последние турниры на чм, проигрывает либо будущему чемпиону,, либо сама выигрывает. Олололол
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