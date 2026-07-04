Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины встретится с командой Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 .

Игра пройдет 7 июля в Атланте.

На стадии 1/16 финала команда тренера Лионеля Скалони справилась со сборной Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).

Сборная Египта на этом этапе турнира прошла команду Австралии (1:1, 4:2 пенальти).