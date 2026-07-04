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  4. Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

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Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентины встретится с командой Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026.

Игра пройдет 7 июля в Атланте.

На стадии 1/16 финала команда тренера Лионеля Скалони справилась со сборной Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).

Сборная Египта на этом этапе турнира прошла команду Австралии (1:1, 4:2 пенальти).

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Аргентины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛионель Скалони
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoСборная Египта по футболу

Комментарии

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Слишком рано встретились Аргентина и Кабо верде. Игра уровня полуфинала
ОтветPuyol Carles
Слишком рано встретились Аргентина и Кабо верде. Игра уровня полуфинала
Я вот не увидел, что Аргентина была на уровне
ОтветPuyol Carles
Слишком рано встретились Аргентина и Кабо верде. Игра уровня полуфинала
Аргам просто с сеткой опять не повезло. Самые бисты уже с 1/16
Еще даже не началась 1/8, а я уже полностью удовлетворен чемпом, какой же кайф
ОтветЖан Вальжан
Еще даже не началась 1/8, а я уже полностью удовлетворен чемпом, какой же кайф
Мы увидели 15 из 16 матчей плей-офф и реально КАЖДЫЙ матч крутой. Просто то драма, то красивая игра, то интрига... Ну нет ни одного проходного матча вообще!!! Вообще!
ОтветForza
Мы увидели 15 из 16 матчей плей-офф и реально КАЖДЫЙ матч крутой. Просто то драма, то красивая игра, то интрига... Ну нет ни одного проходного матча вообще!!! Вообще!
Матч Испания Австрия тоже был крутой?)
Вроде бы прошла Аргентина, а поаплодировать хочется Кабо-Верде) Никому на ЧМ в основное время не проиграли. Вот это я понимаю, андердог так андердог.
ОтветxDe xDe
Вроде бы прошла Аргентина, а поаплодировать хочется Кабо-Верде) Никому на ЧМ в основное время не проиграли. Вот это я понимаю, андердог так андердог.
Причем они ни в одном матче не играли автобусом, вот что удивительно! Реально уважение!
ОтветЕбздрогыч
Причем они ни в одном матче не играли автобусом, вот что удивительно! Реально уважение!
Смотрел только их матч с Аргентиной, ну явный автобус же, 5 защитников в линию. Но их за это упрекать не стоит
Многие уже пишут,что Арги сыграли плохо. Нет,ребят -это Кабо дико хорош был сегодня + лютая пруха ( 2 удара-2 гола).
Арги тоже молодцы,характер проявили,хотя изначально была недооценка противника. Плюс замены Скалони не сработали: Альварес мешок,лучше бы Паса выпустил.
Но аргентинцам урок,злее будут с Египтом
ОтветArnold Reality
Многие уже пишут,что Арги сыграли плохо. Нет,ребят -это Кабо дико хорош был сегодня + лютая пруха ( 2 удара-2 гола). Арги тоже молодцы,характер проявили,хотя изначально была недооценка противника. Плюс замены Скалони не сработали: Альварес мешок,лучше бы Паса выпустил. Но аргентинцам урок,злее будут с Египтом
Нет, Франция б такое не допустила. Аргентина после своих голов провалила оборону просто как дети оставляли свободных островитян
ОтветArnold Reality
Многие уже пишут,что Арги сыграли плохо. Нет,ребят -это Кабо дико хорош был сегодня + лютая пруха ( 2 удара-2 гола). Арги тоже молодцы,характер проявили,хотя изначально была недооценка противника. Плюс замены Скалони не сработали: Альварес мешок,лучше бы Паса выпустил. Но аргентинцам урок,злее будут с Египтом
Всё-таки четыре удара - два гола. Пару раз Мартинес по взрослому выручил.
С Египтом будет намного легче, ибо Кабо Верде была "Коста-Рикой" этого ЧМ, Возинья и компания могли бы дойти до ~ 1/4, но Аргентина все таки умеет терпеть, возможно как никто другой в современном футболе.
ОтветПохеролог
С Египтом будет намного легче, ибо Кабо Верде была "Коста-Рикой" этого ЧМ, Возинья и компания могли бы дойти до ~ 1/4, но Аргентина все таки умеет терпеть, возможно как никто другой в современном футболе.
перед игрой с Кабо-Верде так же писали
арги более чем уязвимы пока
достаточно одного неудачного матча для них и удачного для Салаха, скажем, и всё
ОтветБорис_1117003684
перед игрой с Кабо-Верде так же писали арги более чем уязвимы пока достаточно одного неудачного матча для них и удачного для Салаха, скажем, и всё
Не знаю кто так писал, даже Царь, который топит за Месси, говорил, что Аргентинцам против Кабо будет очень тяжело.
Альварес на этом ЧМ:
своей игрой помочь сборной на турнире – НЕТ
своей игрой сбавить цену для Барселоны – ДА
ОтветLionel Andres Messi 10
Альварес на этом ЧМ: своей игрой помочь сборной на турнире – НЕТ своей игрой сбавить цену для Барселоны – ДА
Нападающие у Аргентины статисты какие-то
ОтветLionel Andres Messi 10
Альварес на этом ЧМ: своей игрой помочь сборной на турнире – НЕТ своей игрой сбавить цену для Барселоны – ДА
Альварес вообще нулевой просто
Те, кто говорил, что чм только с 1/4 будет смотрибельным-что скажете?)
ОтветАндрей. С
Те, кто говорил, что чм только с 1/4 будет смотрибельным-что скажете?)
Аргентина просто недооценила их, вот и всё
ОтветИгорь Викторович_1117270396
Аргентина просто недооценила их, вот и всё
Как это отменяет смотрибельность матча?)
Деда аргентинского загоняли сегодня. Какие же сильные с точки зрения физики африканские сборные. Почти у всех с ними возникают проблемы.
Разве что Франция может сама их загонять...
ОтветFuryus
Деда аргентинского загоняли сегодня. Какие же сильные с точки зрения физики африканские сборные. Почти у всех с ними возникают проблемы. Разве что Франция может сама их загонять...
Только с техникой и дисциплиной беда
ОтветFuryus
Деда аргентинского загоняли сегодня. Какие же сильные с точки зрения физики африканские сборные. Почти у всех с ними возникают проблемы. Разве что Франция может сама их загонять...
Потому что тоже африканская
Не такая уж и легкая сетка у Аргентины, как предсказывали
ОтветЕбздрогыч
Не такая уж и легкая сетка у Аргентины, как предсказывали
Топ соперник возможен только в полуфинале, ну да не легкая
ОтветЕбздрогыч
Не такая уж и легкая сетка у Аргентины, как предсказывали
С условной Англией было б проще. Всё же кроме Месси класс игроков не позволяет нормально вскрывать трехэтажную оборону
Надеюсь, на этом чемпионате Альвареса больше не увижу. Пускай Флако Лопес, Симеоне на замену выходят, но только не он. Аргентина в меньшинстве играла с ним — даже хуже, чем в меньшинстве, он тупо мешался в атаке. Как он на Тальяфико отдал в офсайд, заблудившись в ногах, это просто позорище. Просто 0 полезных действий за час игры. Хотя даже 0 это комплимент для него в этом матче.
ОтветCarver
Надеюсь, на этом чемпионате Альвареса больше не увижу. Пускай Флако Лопес, Симеоне на замену выходят, но только не он. Аргентина в меньшинстве играла с ним — даже хуже, чем в меньшинстве, он тупо мешался в атаке. Как он на Тальяфико отдал в офсайд, заблудившись в ногах, это просто позорище. Просто 0 полезных действий за час игры. Хотя даже 0 это комплимент для него в этом матче.
Аргентина играла большую часть матча в меньшинстве из-за бездарности Энцо Фернандеса! Абсолютно бесполезный игрок! Когда Паредес вышел, контроль мяча у Аргентины стал намного качественнее
ОтветAndreytryuk
Аргентина играла большую часть матча в меньшинстве из-за бездарности Энцо Фернандеса! Абсолютно бесполезный игрок! Когда Паредес вышел, контроль мяча у Аргентины стал намного качественнее
У некоторых аргов бывает недооценивать соперников
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