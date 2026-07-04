Аргентина сыграет с Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Аргентины встретится с командой Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026.
Игра пройдет 7 июля в Атланте.
На стадии 1/16 финала команда тренера Лионеля Скалони справилась со сборной Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).
Сборная Египта на этом этапе турнира прошла команду Австралии (1:1, 4:2 пенальти).
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/16 финала11108 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Арги тоже молодцы,характер проявили,хотя изначально была недооценка противника. Плюс замены Скалони не сработали: Альварес мешок,лучше бы Паса выпустил.
Но аргентинцам урок,злее будут с Египтом
арги более чем уязвимы пока
достаточно одного неудачного матча для них и удачного для Салаха, скажем, и всё
своей игрой помочь сборной на турнире – НЕТ
своей игрой сбавить цену для Барселоны – ДА
Разве что Франция может сама их загонять...