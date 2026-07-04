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  4. Мяч попал в руку Лопешу в штрафной Кабо-Верде на 89-й минуте игры с Аргентиной. Судья пенальти не назначил

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Мяч попал в руку Лопешу в штрафной Кабо-Верде на 89-й минуте игры с Аргентиной. Судья пенальти не назначил
Судья не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку игроку Кабо-Верде.

Сборная Аргентины претендовала на пенальти в конце основного времени матча 1/16 финала ЧМ-2026.

На 89-й минуте нападающий Лионель Месси сделал навес в штрафную площадь команды Кабо-Верде. Алексис Мак Аллистер дотянулся до мяча головой, и тот отскочил в руку Роберту Лопешу.

Главный судья Дрю Фишер обсудил ситуацию с видеоассистентом и принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoСборная Аргентины по футболу
logoсудьи
Дрю Фишер
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoРоберту Лопеш
logoЛионель Месси
logoАлексис Мак Аллистер

Комментарии

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Бавария - ПСЖ, мяч отскочил в руку Дэвиса от бедра при ударе с близкого расстояния - пенальти, а здесь волейбол в штрафной - играем дальше🤷‍♂️
ОтветRodikovAlex
Бавария - ПСЖ, мяч отскочил в руку Дэвиса от бедра при ударе с близкого расстояния - пенальти, а здесь волейбол в штрафной - играем дальше🤷‍♂️
По пенальти хочется написать только одно, был не был ерунда. Но если такой пенальти в ворота Аргентины не назначили, был бы мини ядерный взрыв)
Ответzamzam
По пенальти хочется написать только одно, был не был ерунда. Но если такой пенальти в ворота Аргентины не назначили, был бы мини ядерный взрыв)
ishowspeed перешел бы в квантовое состояние через аннигиляцию😅
"Мяч попал в руку Лопешу рикошетом от его головы" – вот так писать правильно. Но понимаю, это же не про Роналду сочинять заголовок, что он почти остановился во время разбега при пенальти)
Ответpit4er
"Мяч попал в руку Лопешу рикошетом от его головы" – вот так писать правильно. Но понимаю, это же не про Роналду сочинять заголовок, что он почти остановился во время разбега при пенальти)
Тут уже с десяток комментариев про чистый пенальти, эти люди больны
Ответpit4er
"Мяч попал в руку Лопешу рикошетом от его головы" – вот так писать правильно. Но понимаю, это же не про Роналду сочинять заголовок, что он почти остановился во время разбега при пенальти)
Да нет конечно тут никакого пенальти, фанаты Месси не Роналду, нам судейские победы не нужны
Ребят, ну это не пенальти конечно. Но есть вопрос к тем, кто говорит, что ФИФА продвигает Месси. Почему здесь не продвинули? Чисто формально назначить можно было, дело желания.
ОтветViktorave
Ребят, ну это не пенальти конечно. Но есть вопрос к тем, кто говорит, что ФИФА продвигает Месси. Почему здесь не продвинули? Чисто формально назначить можно было, дело желания.
Комментарий скрыт
ОтветFikret Belozoglu
Комментарий скрыт
А что не так? Мяч в руку попал, да? Прекрасный повод назначить пенальти, особенно когда ФИФА даёт тебе указание "продвинуть Месси", по словам его хейтеров😂
А теперь представьте, если бы так сыграл игрок Аргентины в своей штрафной - до конца ЧМ слушали бы про неназначенный чистейший пеналь!
ОтветMr. Si
А теперь представьте, если бы так сыграл игрок Аргентины в своей штрафной - до конца ЧМ слушали бы про неназначенный чистейший пеналь!
Если бы Аргентина вылетела, они бы ныли про не назначенный пенальти.
Как понять что перед тобой умственно отсталый? Он придумывает кликбейтные заголовки на спортс ру.
ОтветPavel Repin
Как понять что перед тобой умственно отсталый? Он придумывает кликбейтные заголовки на спортс ру.
Как понять что ты на сайте психиатрической клиники?
Неграмотные статейки, сраные заголовки и куча рекламы. 🤮
Пенальти тут спорный, но странно, что ВАР даже не смотрели.
ОтветКонстантин Ветошко
Пенальти тут спорный, но странно, что ВАР даже не смотрели.
Да вы замучали. ВАР всегда смотрит и зовёт к монитору судью, только тогда, когда не согласны с решением главного.
ОтветКонстантин Ветошко
Пенальти тут спорный, но странно, что ВАР даже не смотрели.
Когда такие как вы переведётесь уже. VAR смотрит абсолютно все моменты.
чистый пенальти!
Ну забили ещё раз самим кабовердианцам,великое достижение нужно сказать.
Но ещё около получаса впереди.А если,а вдруг?
Вчера когда смотрел Португалию, думал "ну как можно так плохо играть", сегодня Аргентина решила видимо поддержать как говорится и решили еще хуже отыграть, ибо уже 2-2... фантастика
ОтветТюменский медвежонок
Вчера когда смотрел Португалию, думал "ну как можно так плохо играть", сегодня Аргентина решила видимо поддержать как говорится и решили еще хуже отыграть, ибо уже 2-2... фантастика
Это не так. Аргентина контролировала ход матча. Кабо-Верде сумел забить второй гол лишь благодаря невероятному удару. Португалия же просто отскочила, так как хорваты играли лучше и должны были побеждать.
ОтветМохнатый55
Это не так. Аргентина контролировала ход матча. Кабо-Верде сумел забить второй гол лишь благодаря невероятному удару. Португалия же просто отскочила, так как хорваты играли лучше и должны были побеждать.
Не знаю что там Аргентина контролировала. Пробегали лишние 30 минут, еще и чуть не попали на серию пенальти (где даже с Мартинесом легко проиграть можно). Футбол наказал Аргентину за желание катать вату в эконом режиме
Я понимаю, что некоторые почему-то топят за андердогов, но это не повод всё им прощать.
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