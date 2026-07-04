Мяч попал в руку Лопешу в штрафной Кабо-Верде на 89-й минуте игры с Аргентиной. Судья пенальти не назначил
Судья не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку игроку Кабо-Верде.
Сборная Аргентины претендовала на пенальти в конце основного времени матча 1/16 финала ЧМ-2026.
На 89-й минуте нападающий Лионель Месси сделал навес в штрафную площадь команды Кабо-Верде. Алексис Мак Аллистер дотянулся до мяча головой, и тот отскочил в руку Роберту Лопешу.
Главный судья Дрю Фишер обсудил ситуацию с видеоассистентом и принял решение не назначать одиннадцатиметровый.
Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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