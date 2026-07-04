Мяч попал в руку Лопешу в штрафной Кабо-Верде на 89-й минуте игры с Аргентиной. Судья пенальти не назначил

Судья не стал назначать пенальти после попадания мяча в руку игроку Кабо-Верде.

Сборная Аргентины претендовала на пенальти в конце основного времени матча 1/16 финала ЧМ-2026 .

На 89-й минуте нападающий Лионель Месси сделал навес в штрафную площадь команды Кабо-Верде . Алексис Мак Аллистер дотянулся до мяча головой, и тот отскочил в руку Роберту Лопешу.

Главный судья Дрю Фишер обсудил ситуацию с видеоассистентом и принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

Изображение: кадр из трансляции «Кинопоиска»