Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: «Потому что он говорит больше. От Лео вы не услышите фразы «Я лучший». Но Криштиану в большинстве случаев заставляет людей замолчать»

Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: потому что он говорит больше.

Бывший форвард «МЮ » Луи Саа порассуждал о том, почему Криштиану Роналду критикуют больше, чем Лионеля Месси .

«Я понимаю, почему так происходит. Потому что он говорит больше, чем Месси. Он заявляет о себе больше.

Поведение Месси как бы обеспечивает ему защиту. Роналду же никогда не просит никакой защиты. Поэтому он ее и не получает. Все просто.

Роналду сам выставляет себя напоказ, говоря: «Я лучший». Кому-то это может не нравиться. От Месси вы такого не услышите – это факт.

Именно поэтому я всегда испытываю огромное восхищение Криштиану. Он говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать. Особенно после второго матча [против Узбекистана]: все его раскритиковали, а он ответил самым лучшим образом. Сделать это действительно непросто, особенно в 41 год», – сказал Саа.