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  4. Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: «Потому что он говорит больше. От Лео вы не услышите фразы «Я лучший». Но Криштиану в большинстве случаев заставляет людей замолчать»

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Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: «Потому что он говорит больше. От Лео вы не услышите фразы «Я лучший». Но Криштиану в большинстве случаев заставляет людей замолчать»
Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: потому что он говорит больше.

Бывший форвард «МЮ» Луи Саа порассуждал о том, почему Криштиану Роналду критикуют больше, чем Лионеля Месси

«Я понимаю, почему так происходит. Потому что он говорит больше, чем Месси. Он заявляет о себе больше. 

Поведение Месси как бы обеспечивает ему защиту. Роналду же никогда не просит никакой защиты. Поэтому он ее и не получает. Все просто.

Роналду сам выставляет себя напоказ, говоря: «Я лучший». Кому-то это может не нравиться. От Месси вы такого не услышите – это факт. 

Именно поэтому я всегда испытываю огромное восхищение Криштиану. Он говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать. Особенно после второго матча [против Узбекистана]: все его раскритиковали, а он ответил самым лучшим образом. Сделать это действительно непросто, особенно в 41 год», – сказал Саа. 

Это самый драматичный ЧМ в истории?2139 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Goal
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoМанчестер Юнайтед
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logoСборная Португалии по футболу
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logoСборная Аргентины по футболу
logoЛуи Саа

Комментарии

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База. Но нужно оговориться, что в Аргентине и Португалии совсем разное давление со стороны болельщиков. Даже тихого и скромного Месси до 2021 года свои болельщики и освистывали, и футболки его жгли, и статую его несколько раз ломали. Большинство португальцев Роналду обожает чтобы он там ни сказал и ни сделал. Его хейтят в основном болельщики из других стран, на чьё мнение ему вполне логично плевать
Психическое расстройство - клинический нарциссизм Саа возвел в норму ?😆
ОтветDomian
Психическое расстройство - клинический нарциссизм Саа возвел в норму ?😆
https://www.sports.ru/football/1117277391-ronaldu-o-slovax-sestry-kati-pro-uxod-iz-sbornoj.html
Странно говорить о себе в 3-м лице.
Ну, сейчас даже Роналду не придет в голову сказать, что он лучший. Безусловно, играть так до 41 года вызывает уважение, но он и близко не лучший. Думаю, он это и сам в глубине души понимает. Но карьера, безусловно, выдающаяся
ОтветЕбздрогыч
Ну, сейчас даже Роналду не придет в голову сказать, что он лучший. Безусловно, играть так до 41 года вызывает уважение, но он и близко не лучший. Думаю, он это и сам в глубине души понимает. Но карьера, безусловно, выдающаяся
Придёт
ОтветЕбздрогыч
Ну, сейчас даже Роналду не придет в голову сказать, что он лучший. Безусловно, играть так до 41 года вызывает уважение, но он и близко не лучший. Думаю, он это и сам в глубине души понимает. Но карьера, безусловно, выдающаяся
лучший игрок мира сейчас выбирается из квартета Кейн, Мбаппе, Холанд, Олисе
ну и чисто по приколу на один месяц решил Лео заглянуть в эту компанию)
а когда в отношении Роналду употребляется слово "лучший", то дальше всегда идёт уточнение "в своём возрасте" или "в 41"
что тоже неплохо, просто его время уже прошло
последний раз в тройке лучших Рончик был в 2018 году, когда по идее вполне мог получить золотой мяч, но Перес в то время обиделся на него за желание уйти из Реала)
Ну, гордыня это плохо, разве нет? Или уже другие понятия?
Заставляет замолчать, потому что тяжело разговаривать и смеяться одновременно.
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