Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: «Потому что он говорит больше. От Лео вы не услышите фразы «Я лучший». Но Криштиану в большинстве случаев заставляет людей замолчать»

Бывший форвард «МЮ» Луи Саа порассуждал о том, почему Криштиану Роналду критикуют больше, чем Лионеля Месси.
«Я понимаю, почему так происходит. Потому что он говорит больше, чем Месси. Он заявляет о себе больше.
Поведение Месси как бы обеспечивает ему защиту. Роналду же никогда не просит никакой защиты. Поэтому он ее и не получает. Все просто.
Роналду сам выставляет себя напоказ, говоря: «Я лучший». Кому-то это может не нравиться. От Месси вы такого не услышите – это факт.
Именно поэтому я всегда испытываю огромное восхищение Криштиану. Он говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать. Особенно после второго матча [против Узбекистана]: все его раскритиковали, а он ответил самым лучшим образом. Сделать это действительно непросто, особенно в 41 год», – сказал Саа.
Странно говорить о себе в 3-м лице.
ну и чисто по приколу на один месяц решил Лео заглянуть в эту компанию)
а когда в отношении Роналду употребляется слово "лучший", то дальше всегда идёт уточнение "в своём возрасте" или "в 41"
что тоже неплохо, просто его время уже прошло
последний раз в тройке лучших Рончик был в 2018 году, когда по идее вполне мог получить золотой мяч, но Перес в то время обиделся на него за желание уйти из Реала)