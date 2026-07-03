Чичарито: «Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как Месси в сборной Аргентины. Что Криштиану начнут использовать, а не конкурировать с ним»

Чичарито высказался о том, как игроки сборных взаимодействуют с Месси и Роналду.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.

«После первого матча сборной Португалии Криштиану очень сильно критиковали за то, что он не забил – люди обсуждали, является ли он проблемой, должен ли он выходить в старте. А во второй игре [против Узбекистана] они создавали моменты. У него были моменты, он отправил мяч в сетку. У него 975 голов на счету.

В 41 год он делает такой рывок, разгоняясь почти до 19 миль в час, в 41 год. Он все еще может бегать. Он не будет делать 20 таких рывков [за игру].

Есть отличный пример – Лаутаро Мартинес в сборной Аргентины . Он главная звезда «Интера» в Италии, но он приезжает в сборную и делает все, что от него требуют, чтобы помочь Месси и помочь сборной.

Так что я надеюсь, что полузащитники Португалии тоже смогут это сделать. Что они могут осознать, какой игрок у них в атаке, и вместо того чтобы конкурировать с ним, использовать его», – сказал Чичарито.