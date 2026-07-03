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  4. Чичарито: «Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как Месси в сборной Аргентины. Что Криштиану начнут использовать, а не конкурировать с ним»

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Чичарито: «Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как Месси в сборной Аргентины. Что Криштиану начнут использовать, а не конкурировать с ним»
Чичарито высказался о том, как игроки сборных взаимодействуют с Месси и Роналду.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.

«После первого матча сборной Португалии Криштиану очень сильно критиковали за то, что он не забил – люди обсуждали, является ли он проблемой, должен ли он выходить в старте. А во второй игре [против Узбекистана] они создавали моменты. У него были моменты, он отправил мяч в сетку. У него 975 голов на счету.

В 41 год он делает такой рывок, разгоняясь почти до 19 миль в час, в 41 год. Он все еще может бегать. Он не будет делать 20 таких рывков [за игру].

Есть отличный пример – Лаутаро Мартинес в сборной Аргентины. Он главная звезда «Интера» в Италии, но он приезжает в сборную и делает все, что от него требуют, чтобы помочь Месси и помочь сборной.

Так что я надеюсь, что полузащитники Португалии тоже смогут это сделать. Что они могут осознать, какой игрок у них в атаке, и вместо того чтобы конкурировать с ним, использовать его», – сказал Чичарито.

Это самый драматичный ЧМ в истории?5354 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: FOX Sports
logoХавьер Эрнандес
logoЛионель Месси
logoКриштиану Роналду
logoСборная Аргентины по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛаутаро Мартинес
logoсерия А Италия
logoИнтер
logoИнтер Майами

Комментарии

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Вся разница в том, что одного уважают и признают как лидера, а другого нет
Игроков Аргентины никто не заставляет рукоплескать Месси, помогать ему стату набивать, жертвовать собой, они сами сплотились вокруг него и это взаимно
Португалии такое и не снилось
ОтветTrey4rch
Вся разница в том, что одного уважают и признают как лидера, а другого нет Игроков Аргентины никто не заставляет рукоплескать Месси, помогать ему стату набивать, жертвовать собой, они сами сплотились вокруг него и это взаимно Португалии такое и не снилось
Комментарий скрыт
ОтветДядя ТУРА
Комментарий скрыт
А ты от них что-то подобное слышал, хоть от кого-то? Видел их мучения, недовольства? Если ты хотя бы более-менее вменяем, то по лбдям всё прекрасно видно визуально: их эмоции, чувства, атмосферу в команде и отношения между собой
Держу в курсе
Для начала стоит перестать пытаться переписывать голы партнеров на себя, а дальше, может, игроки потянутся к Роналду.
ОтветMr. Si
Для начала стоит перестать пытаться переписывать голы партнеров на себя, а дальше, может, игроки потянутся к Роналду.
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ОтветPtюch
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У некоторых людей просто нет раболепия перед теми, кто измазывает тебя в говне. Вот и всё, тебе видимо не понять.
Роналду и Месси это олицетворение самой сути как нужно позиционировать себя.
Величайшим тебя должны называть другие.А когда ты отнекиваешься от этого,это еще больше усиливает полярность мнений.Когда же ты на каждом заборе кричишь,что ты величайший,то будь ты хоть трижды послом Иисуса,будешь низвергнут остальными
ОтветАлександр Охотко
Роналду и Месси это олицетворение самой сути как нужно позиционировать себя. Величайшим тебя должны называть другие.А когда ты отнекиваешься от этого,это еще больше усиливает полярность мнений.Когда же ты на каждом заборе кричишь,что ты величайший,то будь ты хоть трижды послом Иисуса,будешь низвергнут остальными
Намекаешь на Ибрагимовича?)
ОтветАлександр Охотко
Роналду и Месси это олицетворение самой сути как нужно позиционировать себя. Величайшим тебя должны называть другие.А когда ты отнекиваешься от этого,это еще больше усиливает полярность мнений.Когда же ты на каждом заборе кричишь,что ты величайший,то будь ты хоть трижды послом Иисуса,будешь низвергнут остальными
Комментарий удален модератором
Так может и Роналду будет больше открываться, опускаться за мячом?
Аргентина в нормальный футбол играет, а Португалия супер составом играет в какие-то беспонтовые навесы уже два турнира. Конечно на топ уровне все эти навесы снимать защитники будут. Чудо, что эти тупые навесы помогли с голом Рамуша, но против испанцев они отлетят

Я даже не говорю о том факте, что все игроки на поле всегда подсознательно ищут лидера, а в Роналду лидера не видят нынче. Вот и весь разговор. Ты заставить людей видеть в ком-то лидера не сможешь. У французов Мбаппе, у колумбийцев Хамес, у Англии Кейн, а у португальцев кто-то на серьезе считает нынче лидером Криша?
Чемпионская команда строится годами. Скалони начал в 2019 ставить игру, в 2021 у него уже был континентальный трофей, в 2022 - мировая величайшая вершина ФИФА ЧМ, в 2024 защита континетального титула, в 2026 защита мирового.
Абсолютно разные команды, отношение к лидеру и атмосфера между игроками.
ОтветDomian
Чемпионская команда строится годами. Скалони начал в 2019 ставить игру, в 2021 у него уже был континентальный трофей, в 2022 - мировая величайшая вершина ФИФА ЧМ, в 2024 защита континетального титула, в 2026 защита мирового. Абсолютно разные команды, отношение к лидеру и атмосфера между игроками.
Я вообще очень хотел бы увидеть Скалони где-то в другом месте. Мне кажется, может быть очень интересно.Но пока тут еще не вся работа сделана :)
ОтветNoThanks
Я вообще очень хотел бы увидеть Скалони где-то в другом месте. Мне кажется, может быть очень интересно.Но пока тут еще не вся работа сделана :)
Он до 30 года вроде остается. По крайней мере так пишут журналисты, которые работают со сборной. Тот же Гастон Эдул.
Месси опускается к центральному кругу и помогает полузащитникам выйти из под прессинга, начинает атаки, завершает атаки, Роналду игрок штрафной площади, в общем некорректное сравнение.
ОтветПохеролог
Месси опускается к центральному кругу и помогает полузащитникам выйти из под прессинга, начинает атаки, завершает атаки, Роналду игрок штрафной площади, в общем некорректное сравнение.
так опускается, что у него меньше всех игроков на чм километраж
ОтветФедя Букин
так опускается, что у него меньше всех игроков на чм километраж
у пессибоев как всегда раболепие перед кумиром, придумывают ему подвиги, которые он не совершал
Это те полузащитники Португалии, у которых Роналду с истерикой отбирал гол должны ему помогать?
ОтветСлушатель Музыки_1116310066
Это те полузащитники Португалии, у которых Роналду с истерикой отбирал гол должны ему помогать?
интересно, сколько еще клоунов напишет подобный коммент))
ОтветСлушатель Музыки_1116310066
Это те полузащитники Португалии, у которых Роналду с истерикой отбирал гол должны ему помогать?
Именно. Заткнуться и помогать. Не их дело забивать голы, их дело - помогать бомбардиру их забивать. И как писали выше, если личная обидка за переписанные голы для них важнее желания выиграть чм, они недоумки.
А я помню когда говорили что Месси не хватает лидерских качеств, а Роналду будто бы настоящий лидер. Время все расставило по своим местам.
ОтветSyrym
А я помню когда говорили что Месси не хватает лидерских качеств, а Роналду будто бы настоящий лидер. Время все расставило по своим местам.
И что время расставила на свои места ?😂😂😂😂
То что Месси как был без характера так и остался ?
Роналду всегда готов открыться на набегание в в штрафную площадь и очень часто партнёры по Португалии это не замечают, либо им не хватает мастерства дать соответствующий пас, когда он играл в Реале, Озил и Модрич постоянно вскрывали противников подобными передачами на Роналду. Что-то вроде вчерашнего отменённого гола
Объективно, у Роналду совсем немного моментов на этом чемпионате мира. И выпрыгивает, и открывается, но мяч до него просто не доводят одни из сильнейших полузащитников мира. В этом парадокс
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