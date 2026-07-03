Чичарито: «Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как Месси в сборной Аргентины. Что Криштиану начнут использовать, а не конкурировать с ним»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер «Чичарито» Эрнандес высказался об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира.
«После первого матча сборной Португалии Криштиану очень сильно критиковали за то, что он не забил – люди обсуждали, является ли он проблемой, должен ли он выходить в старте. А во второй игре [против Узбекистана] они создавали моменты. У него были моменты, он отправил мяч в сетку. У него 975 голов на счету.
В 41 год он делает такой рывок, разгоняясь почти до 19 миль в час, в 41 год. Он все еще может бегать. Он не будет делать 20 таких рывков [за игру].
Есть отличный пример – Лаутаро Мартинес в сборной Аргентины. Он главная звезда «Интера» в Италии, но он приезжает в сборную и делает все, что от него требуют, чтобы помочь Месси и помочь сборной.
Так что я надеюсь, что полузащитники Португалии тоже смогут это сделать. Что они могут осознать, какой игрок у них в атаке, и вместо того чтобы конкурировать с ним, использовать его», – сказал Чичарито.
Игроков Аргентины никто не заставляет рукоплескать Месси, помогать ему стату набивать, жертвовать собой, они сами сплотились вокруг него и это взаимно
Португалии такое и не снилось
Держу в курсе
Величайшим тебя должны называть другие.А когда ты отнекиваешься от этого,это еще больше усиливает полярность мнений.Когда же ты на каждом заборе кричишь,что ты величайший,то будь ты хоть трижды послом Иисуса,будешь низвергнут остальными
Аргентина в нормальный футбол играет, а Португалия супер составом играет в какие-то беспонтовые навесы уже два турнира. Конечно на топ уровне все эти навесы снимать защитники будут. Чудо, что эти тупые навесы помогли с голом Рамуша, но против испанцев они отлетят
Я даже не говорю о том факте, что все игроки на поле всегда подсознательно ищут лидера, а в Роналду лидера не видят нынче. Вот и весь разговор. Ты заставить людей видеть в ком-то лидера не сможешь. У французов Мбаппе, у колумбийцев Хамес, у Англии Кейн, а у португальцев кто-то на серьезе считает нынче лидером Криша?
Абсолютно разные команды, отношение к лидеру и атмосфера между игроками.
То что Месси как был без характера так и остался ?