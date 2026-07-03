Мартинес о замене Роналду: «Португалии требовалась другая оборонительная структура, когда Хорватии нужно было атаковать. Был необходим еще один полузащитник на поле»

Роберто Мартинес прокомментировал замену Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Роналду был заменен на 81-й минуте – вместо него вышел Рубен Невеш. Гонсалу Рамуш появился на поле на 63-й минуте.

«Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть.

По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля.

Выход Гонсалу Рамуша – с учетом того, чтобы Криштиану находится в штрафной, – мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника.

После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля.

Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии.

Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих – нам было необходимо в тот момент.

Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», – заявил Роберто Мартинес.

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