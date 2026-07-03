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  4. Мартинес о замене Роналду: «Португалии требовалась другая оборонительная структура, когда Хорватии нужно было атаковать. Был необходим еще один полузащитник на поле»

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Мартинес о замене Роналду: «Португалии требовалась другая оборонительная структура, когда Хорватии нужно было атаковать. Был необходим еще один полузащитник на поле»
Роберто Мартинес прокомментировал замену Криштиану Роналду.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Роналду был заменен на 81-й минуте – вместо него вышел Рубен Невеш. Гонсалу Рамуш появился на поле на 63-й минуте.

«Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть.

По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля.

Выход Гонсалу Рамуша – с учетом того, чтобы Криштиану находится в штрафной, – мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника.

После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля.

Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии.

Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих – нам было необходимо в тот момент.

Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры», – заявил Роберто Мартинес.

Как Португалия без Роналду добила Хорватию: разбор. С похвалой Мартинесу!

***

Тысячи фанатов собрались у окна Криштиану Роналду 😲

Это самый драматичный ЧМ в истории?627 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoГонсалу Рамуш
logoРоберто Мартинес
logoКриштиану Роналду
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoРубен Невеш
logoМатео Ковачич
logoЛука Модрич

Комментарии

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Мартинес будет внукам расказывать, как один раз Криштиану заменил))
ОтветСерёга Абрамов_1117252575
Мартинес будет внукам расказывать, как один раз Криштиану заменил))
😂😂😂
ОтветСерёга Абрамов_1117252575
Мартинес будет внукам расказывать, как один раз Криштиану заменил))
и остался жив
Выпустил же напа, значит хотел выиграть и понимал, что с Роналду это невозможно.
ОтветHardSmoke
Выпустил же напа, значит хотел выиграть и понимал, что с Роналду это невозможно.
Рамуш полуфорвард)
ОтветИван Иванов_1117151974
Рамуш полуфорвард)
Полупокер
да ладно, скажи по чесноку, что надо было убрать пешехода...мы же все прекрасно понимаем
ОтветБарин
да ладно, скажи по чесноку, что надо было убрать пешехода...мы же все прекрасно понимаем
Комментарий скрыт
ОтветPtюch
Комментарий скрыт
Аристократия из ордена Замыкалду тут как тут.
Сегодня праздник у девчат - Роналду забил свой первый гол в плей-офф чемпионата мира за 24 года! А с пенальти не с пенальти - это уж пусть мужики разбираются. Девчатам главное си кричать с расставленными ногами.
Ответgrauda
Сегодня праздник у девчат - Роналду забил свой первый гол в плей-офф чемпионата мира за 24 года! А с пенальти не с пенальти - это уж пусть мужики разбираются. Девчатам главное си кричать с расставленными ногами.
Для первого гола в плей офф Роналду потребовалось меньше минут, чем Месси.
ОтветБорис Моисеев
Для первого гола в плей офф Роналду потребовалось меньше минут, чем Месси.
Это что за математика?
Не знаю что там за оборонительная структура, но во второй половине второго тайма Хорваты давили мама не горюй. Чудо только спасло.
ОтветJan Jack Rusak
Не знаю что там за оборонительная структура, но во второй половине второго тайма Хорваты давили мама не горюй. Чудо только спасло.
Хорааты же лошары по жизни, никого никогда не давили, и тут первый раз в жизни. И вот только Португалию же главное задавили, остальные сборные чисто 100% владения весь матч (особенно вспоминая Конго в первом тайме угораю)
У Мартинеса все таки осталось немного яиц, и он убрал манекена, ради шанса на победу, в итоге это сыграло, но выгодный контракт в пустыне теперь под угрозой, т.к. Роналду 100% думает, что он должен был забить этот гол.
А если бы Мартинес оставил Роналду в запасе и выпустил на поле на 85-ой минуте - Португалия выиграла бы у Хорватии 3:0, например. Главное чтоб с Испанией так и было, иначе с Криштиком Португалии не победить.
ОтветBlack Phoenix
А если бы Мартинес оставил Роналду в запасе и выпустил на поле на 85-ой минуте - Португалия выиграла бы у Хорватии 3:0, например. Главное чтоб с Испанией так и было, иначе с Криштиком Португалии не победить.
А представь, если бы все 3 гола были бы забиты с пенальти
ОтветREDDEVIL
А представь, если бы все 3 гола были бы забиты с пенальти
Без Роналду такое невозможно представить у Португалии.
"Да,складно звонишь." ("Место встречи изменить нельзя")
ОтветХолден Колфилд
"Да,складно звонишь." ("Место встречи изменить нельзя")
"Да, гладко рассказываешь" (с)
Извините за буквоедство))
Ну Мартинес, ну железные кахонес! На 80+ заменить 41 летнего нападающего смог! Надо книгу написать, о волнении в этот момент, о страхе, об ужасе, который он испытал, когда Роналду пошел меняться.
Ну, на 1 раз отделался, так как Клубника наконец-то забил в плей офф, с пеняля, естественно.
Но вот с испанцами такой фокус уже не получится показать, иначе место тренера в са улетит.
Тут он прав, после замены Витиньи и Бруну центр у Португалии явно просел из за отсутствия еще одного человека, вот и требовался полузащитник, это было очевидно. А варианты замены лишь 2 - Леау и Роналду. Логично снять 41 летнего игрока, хотя до своей подачи последние полчаса Леау тоже уже трупом был на поле.
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