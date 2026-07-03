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  4. В ФИФА заявили, что Матанович задел мяч перед офсайдом Пашалича: «Датчики способны определять любое малейшее прикосновение»

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В ФИФА заявили, что Матанович задел мяч перед офсайдом Пашалича: «Датчики способны определять любое малейшее прикосновение»
В ФИФА заявили, что Матанович задел мяч перед офсайдом Пашалича.

В ФИФА отреагировали на ситуацию с отмененным голом сборной Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Форвард хорватов Игор Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, официальный мяч чемпионата мира, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, размещенные внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», – говорится в заявлении ФИФА.

Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: аккаунт FIFA Media в X
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
Эспен Эскос
logoСборная Португалии по футболу
logoФИФА
logoсудьи
logoМарио Пашалич
logoИгор Матанович

Комментарии

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После данного решения футбол уже не будет прежним:))) Прощай шикарные шевелюры футболистов:)))
ОтветVintDV
После данного решения футбол уже не будет прежним:))) Прощай шикарные шевелюры футболистов:)))
Рано Ларсон завершил Карьеру😀
Тогда и гол, когда Криштиану волосами забил, прибавьте ему в копилку
Кринжулькину воздалось за недогл гелем.
Поздравляю!
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