В ФИФА заявили, что Матанович задел мяч перед офсайдом Пашалича: «Датчики способны определять любое малейшее прикосновение»

В ФИФА заявили, что Матанович задел мяч перед офсайдом Пашалича.

В ФИФА отреагировали на ситуацию с отмененным голом сборной Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии (1:2).

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича . Форвард хорватов Игор Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.

«Согласно данным, предоставленным технологией Connected Ball Technology, встроенной в мяч Trionda, официальный мяч чемпионата мира, было доказано, что игрок сборной Хорватии под номером 20 Игор Матанович совершил контакт с мячом перед голом, что позволило судье правильно определить офсайд и отменить гол.

Датчики IMU, размещенные внутри мяча Trionda, способны определять любое малейшее прикосновение, что предоставляет судьям беспрецедентный объем данных для принятия быстрых и точных решений», – говорится в заявлении ФИФА.

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