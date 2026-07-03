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  4. Далич о матче с Португалией: «Очень плохое судейство. Ни одного фола в пользу Хорватии»

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Далич о матче с Португалией: «Очень плохое судейство. Ни одного фола в пользу Хорватии»
Златко Далич: очень плохое судейство в матче с Португалией.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил недовольство из-за судейства после поражения от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

На 13-й добавленной минуте ко второму тайму хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.

«Очень плохое судейство. Ни одного фола в нашу пользу.

Это было плохое судейство, но Хорватия проиграла, и мы не имеем права много говорить. Извините», – заявил Златко Далич.

Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения

Это самый драматичный ЧМ в истории?1925 голосов
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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Эспен Эскос

Комментарии

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я вот что не понял по поводу офсайда
пару лет назад помню, играла с кем-то Франция в лиге наций, и там был эпизод, когда француз отдавал передачу Мбаппе, который был метра на два в офсайде
но перед тем, как дойти до Килиана, мяч попал в защитника и немного поменял траекторию
гол Мбаппе засчитали с объяснением, что если мяч касается игрока другой команды, то это уже другой эпизод
а тут это правило не сработало, значит?
ну и пенальти такой себе, конечно
прям 50/50 ситуация
наверняка, что в ворота португальцев такой бы вряд ли поставили...
и не наверняка, а абсолютно точно случись такое в пользу Аргентины, на главной странице сайта уже был бы десяток новостей об этом, под каждой из которых висели бы стенания и визги роналдуфанов о продажности ФИФА с классической накруткой ботами)
ОтветБорис_1117003684
я вот что не понял по поводу офсайда пару лет назад помню, играла с кем-то Франция в лиге наций, и там был эпизод, когда француз отдавал передачу Мбаппе, который был метра на два в офсайде но перед тем, как дойти до Килиана, мяч попал в защитника и немного поменял траекторию гол Мбаппе засчитали с объяснением, что если мяч касается игрока другой команды, то это уже другой эпизод а тут это правило не сработало, значит? ну и пенальти такой себе, конечно прям 50/50 ситуация наверняка, что в ворота португальцев такой бы вряд ли поставили... и не наверняка, а абсолютно точно случись такое в пользу Аргентины, на главной странице сайта уже был бы десяток новостей об этом, под каждой из которых висели бы стенания и визги роналдуфанов о продажности ФИФА с классической накруткой ботами)
Если и искать умысел ФИФА (я не берусь сказать, есть ли он точно), то он в том, чтобы Месси и Криштиану были как можно дольше на чемпионате.
ОтветАлекс Баландин
Если и искать умысел ФИФА (я не берусь сказать, есть ли он точно), то он в том, чтобы Месси и Криштиану были как можно дольше на чемпионате.
если искать умысел ФИФА, то зачем тогда вообще смотреть этот турнир?
если всё уже решено и подстроено?
но те же роналдуфаны не то, что не перестают его смотреть, а наоборот - всё новых и новых ботов делают, чтоб сидеть тут с как можно большего количества акков)
я понимаю, когда в какой-нибудь отдельной взятой стране существует мафия и коррупции в футболе, которая тянет одну команду и топит другую, например
но если подозревать в чём-то подобном международный турнир общемирового масштаба, то смысл тогда вообще за этим следить?
какой-то вид самобичевания, что ли?)
По офсайду смотрят намеренность защитника сыграть в мяч, если случайно мяч коснулся оффсайд есть, если же защитник сыграл по мячу намеренно то оффсайда нет. Ну и разве это не пенальти если мяч летит в зону бьющего, а его держат двумя руками, десятки пенальти в сезоне ставят когда мяч в одном конце штрафной, а в другом кого-то держат или кто-то наступил случайно на ногу сопернику.
ОтветBigbadaboom
По офсайду смотрят намеренность защитника сыграть в мяч, если случайно мяч коснулся оффсайд есть, если же защитник сыграл по мячу намеренно то оффсайда нет. Ну и разве это не пенальти если мяч летит в зону бьющего, а его держат двумя руками, десятки пенальти в сезоне ставят когда мяч в одном конце штрафной, а в другом кого-то держат или кто-то наступил случайно на ногу сопернику.
Тише тише, тут мессифилов много, могут и побить, опасно такое писать.
Я смотрел игру. Все судейские решения были верными. Получилось, конечно, очень обидно для хорватов, но все было справедливо.
ОтветПлацкарт Вагоныч
Я смотрел игру. Все судейские решения были верными. Получилось, конечно, очень обидно для хорватов, но все было справедливо.
Но на спортсе как обычно наплыв мессибоев, которые засрали все новости.
Отвратительный пенальти, такие в каждом матче по 15 штук можно ставить
ОтветChell
Отвратительный пенальти, такие в каждом матче по 15 штук можно ставить
Выздоравливайте
ОтветDimka Akulinin
Выздоравливайте
Любит: Криштиану Роналду
Сетка такая что финал будет Аргентина Португалия?
Вечно хорваты плачут . Судья судил в обе стороны и не было такого , чтобы он подсуживал Португалии .
Бред несешь та далич. На 18-й минуте центральный защитник Португалии получил желтую за свой первый фол,хотя даже еще в явных моментах на этом ЧМ мы видели что не показывают желтых
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