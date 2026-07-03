Далич о матче с Португалией: «Очень плохое судейство. Ни одного фола в пользу Хорватии»
Златко Далич: очень плохое судейство в матче с Португалией.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил недовольство из-за судейства после поражения от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
На 13-й добавленной минуте ко второму тайму хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.
«Очень плохое судейство. Ни одного фола в нашу пользу.
Это было плохое судейство, но Хорватия проиграла, и мы не имеем права много говорить. Извините», – заявил Златко Далич.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: A Bola
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пару лет назад помню, играла с кем-то Франция в лиге наций, и там был эпизод, когда француз отдавал передачу Мбаппе, который был метра на два в офсайде
но перед тем, как дойти до Килиана, мяч попал в защитника и немного поменял траекторию
гол Мбаппе засчитали с объяснением, что если мяч касается игрока другой команды, то это уже другой эпизод
а тут это правило не сработало, значит?
ну и пенальти такой себе, конечно
прям 50/50 ситуация
наверняка, что в ворота португальцев такой бы вряд ли поставили...
и не наверняка, а абсолютно точно случись такое в пользу Аргентины, на главной странице сайта уже был бы десяток новостей об этом, под каждой из которых висели бы стенания и визги роналдуфанов о продажности ФИФА с классической накруткой ботами)
если всё уже решено и подстроено?
но те же роналдуфаны не то, что не перестают его смотреть, а наоборот - всё новых и новых ботов делают, чтоб сидеть тут с как можно большего количества акков)
я понимаю, когда в какой-нибудь отдельной взятой стране существует мафия и коррупции в футболе, которая тянет одну команду и топит другую, например
но если подозревать в чём-то подобном международный турнир общемирового масштаба, то смысл тогда вообще за этим следить?
какой-то вид самобичевания, что ли?)