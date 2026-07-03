Далич о матче с Португалией: «Очень плохое судейство. Ни одного фола в пользу Хорватии»

Златко Далич: очень плохое судейство в матче с Португалией.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич выразил недовольство из-за судейства после поражения от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

На 13-й добавленной минуте ко второму тайму хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича.

«Очень плохое судейство. Ни одного фола в нашу пользу.

Это было плохое судейство, но Хорватия проиграла, и мы не имеем права много говорить. Извините», – заявил Златко Далич.

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