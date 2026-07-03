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  4. Перишич побил рекорд Шукера: у Ивана 7-й гол за Хорватию на ЧМ, он забивал на четырех турнирах, и в плей-офф последних трех чемпионатов

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Перишич побил рекорд Шукера: у Ивана 7-й гол за Хорватию на ЧМ, он забивал на четырех турнирах и в плей-офф последних трех чемпионатов
Иван Перишич побил рекорд Давора Шукера по голам за сборную на чемпионатах мира.

Сборная Хорватии потерпела поражение от соперников из Португалии (1:2) на стадии 1/16 финала ЧМ-2026.

Фланговый полузащитник Иван Перишич стал автором гола на 53-й минуте. Игрок ПСВ обработал мяч перед углом вратарской и левой ногой ударил в дальний нижний.

Перишич в 7-й раз забил за сборную Хорватии на чемпионатах мира и обновил рекорд национальной команды. Хавбек обошел нападающего Давора Шукера, который в 1998 году стал автором 6 голов в течение одного-единственного турнира.

Перишич забивал на всех четырех чемпионатах мира, в которых участвовал.

В 2014-м, будучи игроком «Вольфсбурга», Иван записал в свой актив 2 гола на турнире, проходившем в Бразилии. Хорваты тогда не сумели выйти из группы.

В 2018 году Перишич был игроком «Интера» и стал автором 3 голов на чемпионате мира, проходившем в России. В частности, Иван забивал в полуфинальном матче со сборной Англии (2:1, экстра-таймы) и в финальной игре против команды Франции (2:4).

В 2022 году Перишич, выступавший в то время за «Тоттенхэм Хотспур», на стадии 1/8 финала забил в ворота соперников из Японии (1:1, по пенальти – 3:1).

3-е место в списке лучших бомбардиров за все время выступлений сборной Хорватии на чемпионатах мира занимает нападающий Марио Манджукич, у этого футболиста 5 голов на счету.

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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
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