«Хорватия не заслужила вылет с ЧМ. Мы были на равных с Португалией, а во втором тайме играли даже лучше, много создали». Далич о поражении

Златко Далич: Хорватия не заслужила вылет с ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

«Особенно во втором тайме мы играли лучше. Создали много моментов, играли лучше, однако пропустили два гола.

Эмоции зашкаливают. Мне не на что жаловаться – парни боролись, старались, но…

У нас было много хороших моментов, чтобы забить второй гол. Это тяжело переварить сейчас. Мы не заслуживали вылет с чемпионата мира, играли на равных с Португалией», – заявил Златко Далич.

Хорватская команда нанесла 13 ударов по воротам соперника, 6 – в створ .

Португалия выжила!!! С первым голом Роналду в плей-офф и отменой гола Хорватии на 103-й!