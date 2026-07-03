«Хорватия не заслужила вылет с ЧМ. Мы были на равных с Португалией, а во втором тайме играли даже лучше, много создали». Далич о поражении
Златко Далич: Хорватия не заслужила вылет с ЧМ-2026.
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
«Особенно во втором тайме мы играли лучше. Создали много моментов, играли лучше, однако пропустили два гола.
Эмоции зашкаливают. Мне не на что жаловаться – парни боролись, старались, но…
У нас было много хороших моментов, чтобы забить второй гол. Это тяжело переварить сейчас. Мы не заслуживали вылет с чемпионата мира, играли на равных с Португалией», – заявил Златко Далич.
Хорватская команда нанесла 13 ударов по воротам соперника, 6 – в створ.
Португалия выжила!!! С первым голом Роналду в плей-офф и отменой гола Хорватии на 103-й!
Это самый драматичный ЧМ в истории?1535 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Jutarnji list
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
А что же лучший игрок АПЛ? Где? Какие обостряющие действия его были, кроме покатить мяч на 10 метров?.
Витинью либо заменили на похожего, но бездаря, либо его уровень ничто без систематической игры ПСЖ. Нуну Мендеш тоже бледная тень себя в ПСЖ. Один сильный матч, но и он-то против узбеков. Весь второй тайм дом престарелых возил лучшее поколение португальцев за последние несколько десятков лет. И большая удача, что в футболе сейчас современные технологии на каждом сантиметре, включая мяч.
Как они собираются идти дальше? Испанский цыган с бандой раскатают эту Португалию так же, как и Австрию.
Хорватии большой респект! Модрича с заслуженной пенсией! В целом матч классный для нейтрального болельщика. И тенденцию не нарушили- все решилось в самом конце, как и в большинстве пар.
Но поколения уходят у хорватов.
Никаких призовых мест долго не будет.
Он может подумать о "величии" и уйти из сборной если не на пике, то в прайме, или продолжать везти это повозку, но уже не с жеребцами, а с осликами.
Я не утверждаю что сможет.
Повторить две медали вообще вряд-ли кто сможет лет 200, а может и никогда.
Мне просто интересно - уйдёт он вместе с этим поколением или нет.
Плюсы и минусы обоих решений как для него, так и сборной Хорватии очевидны.