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  4. «Хорватия не заслужила вылет с ЧМ. Мы были на равных с Португалией, а во втором тайме играли даже лучше, много создали». Далич о поражении

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«Хорватия не заслужила вылет с ЧМ. Мы были на равных с Португалией, а во втором тайме играли даже лучше, много создали». Далич о поражении
Златко Далич: Хорватия не заслужила вылет с ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

«Особенно во втором тайме мы играли лучше. Создали много моментов, играли лучше, однако пропустили два гола.

Эмоции зашкаливают. Мне не на что жаловаться – парни боролись, старались, но…

У нас было много хороших моментов, чтобы забить второй гол. Это тяжело переварить сейчас. Мы не заслуживали вылет с чемпионата мира, играли на равных с Португалией», – заявил Златко Далич.

Хорватская команда нанесла 13 ударов по воротам соперника, 6 – в створ.

Португалия выжила!!! С первым голом Роналду в плей-офф и отменой гола Хорватии на 103-й!

Это самый драматичный ЧМ в истории?1535 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Jutarnji list
logoЗлатко Далич
logoСборная Хорватии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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В футболе выигрывает тот, кто больше забил.
ОтветПетрович
В футболе выигрывает тот, кто больше забил.
У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?
ОтветКрэнг
У нас футбол в чем заключается, в забитии голов, что ли?
Еще один такой вопрос и я тебе в лоб дам, понял?
Любой тренер про свою команду так скажет. Но хочется отметить, что португальцы просто отвратительны были во втором тайме. Ладно дед, он смотрелся неплохо. Разобрался здорово с первым голом, но там этот предательский сантиметр все испортил, пенальти реализовал уверенно, а в раме был не Куртуа, а Ливакович- товарищ большой спец по этому вопросу. Замену принял хоть и растерянно, но без психов, всем руку пожал.
А что же лучший игрок АПЛ? Где? Какие обостряющие действия его были, кроме покатить мяч на 10 метров?.
Витинью либо заменили на похожего, но бездаря, либо его уровень ничто без систематической игры ПСЖ. Нуну Мендеш тоже бледная тень себя в ПСЖ. Один сильный матч, но и он-то против узбеков. Весь второй тайм дом престарелых возил лучшее поколение португальцев за последние несколько десятков лет. И большая удача, что в футболе сейчас современные технологии на каждом сантиметре, включая мяч.
Как они собираются идти дальше? Испанский цыган с бандой раскатают эту Португалию так же, как и Австрию.

Хорватии большой респект! Модрича с заслуженной пенсией! В целом матч классный для нейтрального болельщика. И тенденцию не нарушили- все решилось в самом конце, как и в большинстве пар.
ОтветYakub_Yar
Любой тренер про свою команду так скажет. Но хочется отметить, что португальцы просто отвратительны были во втором тайме. Ладно дед, он смотрелся неплохо. Разобрался здорово с первым голом, но там этот предательский сантиметр все испортил, пенальти реализовал уверенно, а в раме был не Куртуа, а Ливакович- товарищ большой спец по этому вопросу. Замену принял хоть и растерянно, но без психов, всем руку пожал. А что же лучший игрок АПЛ? Где? Какие обостряющие действия его были, кроме покатить мяч на 10 метров?. Витинью либо заменили на похожего, но бездаря, либо его уровень ничто без систематической игры ПСЖ. Нуну Мендеш тоже бледная тень себя в ПСЖ. Один сильный матч, но и он-то против узбеков. Весь второй тайм дом престарелых возил лучшее поколение португальцев за последние несколько десятков лет. И большая удача, что в футболе сейчас современные технологии на каждом сантиметре, включая мяч. Как они собираются идти дальше? Испанский цыган с бандой раскатают эту Португалию так же, как и Австрию. Хорватии большой респект! Модрича с заслуженной пенсией! В целом матч классный для нейтрального болельщика. И тенденцию не нарушили- все решилось в самом конце, как и в большинстве пар.
Хорошая игра была бесспорно, но не забывайте какие длинные сезоны у многих , у ПСЖ вообще там матчей было очень много за последние пару лет, плюс Витинья на травме был до чемпионата мира , и тот же Нуну Мендеш в конце сезона пропускал матчи , может на свой пик не вышли , но и хорваты хорошо были, что врать, Португалия никогда не идет уверенно по плей-офф на таких турнирах, без драмы они не могут.
Надо было начинать играть в футбол с первого тайма, и возможностей забить гол стало бы ещё больше.
Ну а первый тайм? Игра состоит из двух, а то и больше, частей. Почему ты про него ничего не говоришь? В защите крайне слабо сыграли. Почему в итоге вы не заслужили вылететь - я не понимаю.
У Хорватии маэстро Модрич, у него не учатся молодёжь, походу будет теперь они середняками без него
Вы - автобус позорный! Вы заслужили вылет и в 2018-м и уж тем более в 2022-м и сейчас! Вам дали забить на 13-й добавленной, блин, минуте!!! и это когда добавили 10! Всё, что вы можете - это сидеть выжидать пенальти, либо, если пропустили, навалиться гурьбой! С Бразилией 4 года назад прокатило, сегодня - нет!!!
Он идеальный тренер сборной Хорватии.
Но поколения уходят у хорватов.
Никаких призовых мест долго не будет.
Он может подумать о "величии" и уйти из сборной если не на пике, то в прайме, или продолжать везти это повозку, но уже не с жеребцами, а с осликами.
ОтветСергей Градовский
Он идеальный тренер сборной Хорватии. Но поколения уходят у хорватов. Никаких призовых мест долго не будет. Он может подумать о "величии" и уйти из сборной если не на пике, то в прайме, или продолжать везти это повозку, но уже не с жеребцами, а с осликами.
Он играл по сути одним составом "старичков" 3 ЧМ подряд, по сути нужен новый тренер, чтобы провести смену поколений, у хорватов талантов хватает (возможно сомнительных, за них 100 млн платить не будут в ТО, но школа есть) чтобы возможно болезненно, но снова попробовать шуметь на уровне сборных
Ответblockshotmen
Он играл по сути одним составом "старичков" 3 ЧМ подряд, по сути нужен новый тренер, чтобы провести смену поколений, у хорватов талантов хватает (возможно сомнительных, за них 100 млн платить не будут в ТО, но школа есть) чтобы возможно болезненно, но снова попробовать шуметь на уровне сборных
А почему вы исключаете, что и с новым поколением он сможет?
Я не утверждаю что сможет.

Повторить две медали вообще вряд-ли кто сможет лет 200, а может и никогда.
Мне просто интересно - уйдёт он вместе с этим поколением или нет.
Плюсы и минусы обоих решений как для него, так и сборной Хорватии очевидны.
Хватит ныть тетя Мотя
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