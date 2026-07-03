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  4. Мартинес о победе над Хорватией: «На ЧМ нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Роналду, и нет другого такого форварда, как Рамуш. Команда предана делу»

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Мартинес о победе над Хорватией: «На ЧМ нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Роналду, и нет другого такого форварда, как Рамуш. Команда предана делу»
Роберто Мартинес дал комментарий после победы над Хорватией.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался после победы над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

– У нас есть разноплановые футболисты, есть опытные игроки.

На чемпионате мира нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Криштиану Роналду сегодня, и нет другого центрального нападающего с такой силой и способностью врываться в штрафную, как Гонсалу Рамуш.

Также мы используем опыт Бернарду Силвы, Рубена Невеша, мастерство Нелсона Семеду, Франсишку Консейсау. У нас есть и другие игроки, которые могут помочь. Команда предана своему делу.

– Будет ли Рамуш выходить в стартовом составе?

– У нас есть игроки, которые должны быть готовы, и в этом сила сборной Португалии. Жоау Феликс тоже отлично выступает на турнире, – заявил Роберто Мартинес.

Рамуш забил победный гол Хорватии после выхода на замену, а на ЧМ-2022 сделал хет-трик в игре со Швейцарией. Гонсалу – конкурент Роналду по позиции

Это самый драматичный ЧМ в истории?1735 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Record
logoРоберто Мартинес
logoБернарду Силва
logoФрансишку Консейсау
logoЧемпионат мира по футболу
logoЖоау Феликс
logoКриштиану Роналду
logoРубен Невеш
logoНелсон Семеду
logoГонсалу Рамуш
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу

Комментарии

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а если на ЧМ "нет другого центрального нападающего с такой силой и способностью врываться в штрафную, как Гонсалу Рамуш", то какого лешего ты маринуешь его на лавке 🤦‍♂️
где логика в этой лысой голове?
ОтветЛюбезный Коссутий
а если на ЧМ "нет другого центрального нападающего с такой силой и способностью врываться в штрафную, как Гонсалу Рамуш", то какого лешего ты маринуешь его на лавке 🤦‍♂️ где логика в этой лысой голове?
потому что рамуш не имеет права играть 90 мин. а велича1ший заслужил своими былыми заслугамм
ОтветЛюбезный Коссутий
а если на ЧМ "нет другого центрального нападающего с такой силой и способностью врываться в штрафную, как Гонсалу Рамуш", то какого лешего ты маринуешь его на лавке 🤦‍♂️ где логика в этой лысой голове?
Так там же ответ в самой цитате: на хрена нам хороший нападающий, мы играем на пенку и поэтому выпускаем самого лучшего и известного дельфина. План надёжный и рабочий
Монтиель все пенальти в карьере забил, кажется.
Ну, и на ЧМ участвует некто Эрлинг Холанн. Силой и умением врываться в штрафную не обделённый, вроде. Зачем Мартинес таким клоуном себя выставляет?
ОтветTimur_A
Монтиель все пенальти в карьере забил, кажется. Ну, и на ЧМ участвует некто Эрлинг Холанн. Силой и умением врываться в штрафную не обделённый, вроде. Зачем Мартинес таким клоуном себя выставляет?
что не сделаешь, чтобы получить одобрения гениальной дуги
Комментарий удален пользователем
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Комментарий удален пользователем
Лионелька Скалони: 🗿
Комментарий удален пользователем
ОтветМакс Васлевский
Комментарий удален пользователем
По датчику в мяче было касание головы. Просто ракурс камеры неудачный.
ОтветМакс Васлевский
Комментарий удален пользователем
Без разницы, задел хорват или нет, пас идет от защитника - офсайд не фиксируется
Рамуш напоминает Поштигу, Элдера тоже мариновали на банке, хотя он неоднократно после выхода на замену забивал важнейшие голы, причём головой. Вспомнить хотя бы мяч Англии на Евро-2004 (спас от поражения ) и Германии в 2008м (вернул интригу). Для меня лично до сих пор загадка, почему Сколари не дал Поштиге хотя бы десять минут в финале домашнего Евро после невероятного спасения задниц португальцев в игре с Англией
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