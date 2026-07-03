Мартинес о победе над Хорватией: «На ЧМ нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Роналду, и нет другого такого форварда, как Рамуш. Команда предана делу»

Роберто Мартинес дал комментарий после победы над Хорватией.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался после победы над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

– У нас есть разноплановые футболисты, есть опытные игроки.

На чемпионате мира нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Криштиану Роналду сегодня, и нет другого центрального нападающего с такой силой и способностью врываться в штрафную, как Гонсалу Рамуш.

Также мы используем опыт Бернарду Силвы , Рубена Невеша , мастерство Нелсона Семеду , Франсишку Консейсау. У нас есть и другие игроки, которые могут помочь. Команда предана своему делу.

– Будет ли Рамуш выходить в стартовом составе?

– У нас есть игроки, которые должны быть готовы, и в этом сила сборной Португалии. Жоау Феликс тоже отлично выступает на турнире, – заявил Роберто Мартинес.

Рамуш забил победный гол Хорватии после выхода на замену, а на ЧМ-2022 сделал хет-трик в игре со Швейцарией. Гонсалу – конкурент Роналду по позиции