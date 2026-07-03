Мартинес о победе над Хорватией: «На ЧМ нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Роналду, и нет другого такого форварда, как Рамуш. Команда предана делу»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался после победы над командой Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
– У нас есть разноплановые футболисты, есть опытные игроки.
На чемпионате мира нет другого игрока, который мог бы так же хорошо пробить пенальти, как Криштиану Роналду сегодня, и нет другого центрального нападающего с такой силой и способностью врываться в штрафную, как Гонсалу Рамуш.
Также мы используем опыт Бернарду Силвы, Рубена Невеша, мастерство Нелсона Семеду, Франсишку Консейсау. У нас есть и другие игроки, которые могут помочь. Команда предана своему делу.
– Будет ли Рамуш выходить в стартовом составе?
– У нас есть игроки, которые должны быть готовы, и в этом сила сборной Португалии. Жоау Феликс тоже отлично выступает на турнире, – заявил Роберто Мартинес.
Рамуш забил победный гол Хорватии после выхода на замену, а на ЧМ-2022 сделал хет-трик в игре со Швейцарией. Гонсалу – конкурент Роналду по позиции
где логика в этой лысой голове?
Ну, и на ЧМ участвует некто Эрлинг Холанн. Силой и умением врываться в штрафную не обделённый, вроде. Зачем Мартинес таким клоуном себя выставляет?