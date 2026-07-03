Роналду о 2:1 с Хорватией: «После пенальти случился эмоциональный прорыв, игра пошла легче. Чтобы выиграть турнир такого масштаба, надо научиться страдать»

Роналду о 2:1 с Хорватией: после пенальти игра пошла легче.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Форвард «Аль-Насра » реализовал пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

«Сегодня нам предстояло узнать, что такое страдание. Мы должны научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба.

Это был очень интересный матч для зрителей. Мы немного контролировали игру в первом тайме, а второй был более хаотичным. Они забили, мы немного занервничали, но случился эмоциональный прорыв, когда мы забили пенальти.

После этого игра пошла легче. У нас по-прежнему были трудности, но таков этот турнир, мы должны двигаться дальше», – отметил Роналду.