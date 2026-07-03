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  4. Роналду о 2:1 с Хорватией: «После пенальти случился эмоциональный прорыв, игра пошла легче. Чтобы выиграть турнир такого масштаба, надо научиться страдать»

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Роналду о 2:1 с Хорватией: «После пенальти случился эмоциональный прорыв, игра пошла легче. Чтобы выиграть турнир такого масштаба, надо научиться страдать»
Роналду о 2:1 с Хорватией: после пенальти игра пошла легче.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил матч 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Форвард «Аль-Насра» реализовал пенальти и был признан лучшим игроком встречи.

«Сегодня нам предстояло узнать, что такое страдание. Мы должны научиться страдать, чтобы выиграть турнир такого масштаба.

Это был очень интересный матч для зрителей. Мы немного контролировали игру в первом тайме, а второй был более хаотичным. Они забили, мы немного занервничали, но случился эмоциональный прорыв, когда мы забили пенальти. 

После этого игра пошла легче. У нас по-прежнему были трудности, но таков этот турнир, мы должны двигаться дальше», – отметил Роналду.

Это самый драматичный ЧМ в истории?1786 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: A Bola
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoАль-Наср Эр-Рияд
logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Португалии по футболу

Комментарии

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Не страдай Криш. Слова свои вспомни какую пургу ты нёс о ЧМ.
Вылетишь от Испании и опять начнёшь мол : ЧМ это обычный турнир с 7-8 матчами
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Не страдай Криш. Слова свои вспомни какую пургу ты нёс о ЧМ. Вылетишь от Испании и опять начнёшь мол : ЧМ это обычный турнир с 7-8 матчами
зато тут целый ряд последователей клубники кричат какой роналду гоат, ничего смешнее в жизни не видел
ОтветЯ думаю вот что
зато тут целый ряд последователей клубники кричат какой роналду гоат, ничего смешнее в жизни не видел
Ну и жизнь у Вас! Всего-то радостей надо для счастья
Да какой ещë масштаб? Это просто 7-8 матчей, которые ничего не определяют глобально)
Вряд ли кто-то мечтает о победе здесь
Ответeugenetelichko
Да какой ещë масштаб? Это просто 7-8 матчей, которые ничего не определяют глобально) Вряд ли кто-то мечтает о победе здесь
ахахах, умыл клубничных
Ответeugenetelichko
Да какой ещë масштаб? Это просто 7-8 матчей, которые ничего не определяют глобально) Вряд ли кто-то мечтает о победе здесь
Комментарий скрыт
удивительное оно, конечно)
за 14 матчей на чемпионатах мира и евро забил 2 пенальти и 2 узбекам)
а говорит в таком тоне, будто тащит в соло свою неумелую команду к победам))
хотя он, наверное, действительно в это верит)
ОтветБорис_1117003684
удивительное оно, конечно) за 14 матчей на чемпионатах мира и евро забил 2 пенальти и 2 узбекам) а говорит в таком тоне, будто тащит в соло свою неумелую команду к победам)) хотя он, наверное, действительно в это верит)
Настоящий GOAT, скажут другие после таких-то цифр))
ОтветБорис_1117003684
удивительное оно, конечно) за 14 матчей на чемпионатах мира и евро забил 2 пенальти и 2 узбекам) а говорит в таком тоне, будто тащит в соло свою неумелую команду к победам)) хотя он, наверное, действительно в это верит)
Он всегда болтает а после вылета замолкает.
Тебя отправили на лавку страдать.. Это было видно.. 🤣
А страдания, как известно,очищают…
Страдать и поправлять на поле тональный макияж
Комментарий удален пользователем
ОтветБорис_1117003684
Комментарий удален пользователем
Да ладно, дай жертвам постмодерна помечать хотя бы денек, скоро уже вылет от Испании и слезы😂
ОтветKodoto_
Да ладно, дай жертвам постмодерна помечать хотя бы денек, скоро уже вылет от Испании и слезы😂
После отмененных голов Хорватии, вы верите победы Испании!?
Комментарий удален пользователем
ОтветБорис_1117003684
Комментарий удален пользователем
ложись ты уже спать 💊
Чтобы выиграть турнир нужно быть моим мессе а пеналду никогда не поднимет кубок мира не его уровень пусть страдает без кубка.
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