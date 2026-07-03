  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Месси и Мбаппе вдвое превосходят Роналду по голам на ЧМ-2026. У Криштиану 3 мяча, у лидеров по 6, у Холанда и Кейна по 5

0
Месси и Мбаппе вдвое превосходят Роналду по голам на ЧМ-2026. У Криштиану 3 мяча, у лидеров по 6, у Холанда и Кейна по 5
Криштиану Роналду сильно отстает от Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил с пенальти в матче с командой Хорватии (2:1), проходившем на стадии 1/16 финала чемпионата мира.

41-летний форвард провел свой 4-й матч на продолжающемся турнире. В активе португальца 3 гола.

Лидерами гонки бомбардиров остаются нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард французской национальной команды Килиан Мбаппе. У них по 6 мячей на счету.

Эрлинг Холанд из Норвегии и Харри Кейн из Англии забили по 5 голов.

По 4 раза ворота соперников поражали вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор и нападающий испанской команды Микель Ойарсабаль. Вровень с этим двумя игроками в гонке бомбардиров идут Исмаила Сарр из Сенегала и Усман Дембеле из Франции.

Это самый драматичный ЧМ в истории?1947 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
logoКриштиану Роналду
logoЛионель Месси
logoСборная Сенегала по футболу
logoМикель Ойарсабаль
logoЧемпионат мира по футболу
logoИсмаила Сарр
logoСборная Бразилии по футболу
logoЭрлинг Холанд
logoВинисиус Жуниор
logoХарри Кейн
logoСборная Франции по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoСборная Норвегии по футболу
logoУсман Дембеле
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Испании по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Авторы таких заголовков заслуживают порчу на понос
Голы будем подсчитывать после ЧМ как и у кого какие медали. Футбол не только голами прекрасен.
ОтветОлег Чулочи
Голы будем подсчитывать после ЧМ как и у кого какие медали. Футбол не только голами прекрасен.
Да ну.. Все ж роналдуфилы кричат, что главное в футболе это гол.. Или уже не?.. 🤔🤣
ОтветФёдор Тютчефф
Да ну.. Все ж роналдуфилы кричат, что главное в футболе это гол.. Или уже не?.. 🤔🤣
У болельщиков футбола с большим стажем своё мнение в отличие от фанатов.
Только Месси будет с Кабо Верде играть там можно будет набить стату
Ответche kaif
Только Месси будет с Кабо Верде играть там можно будет набить стату
Кабо-Верде обещали 1-0 выиграть, вообще-то.
так что не пусть Лионель не рассчитывает на легкую прогулку
Ответche kaif
Только Месси будет с Кабо Верде играть там можно будет набить стату
Привелегии команды, которая сильнее и смогла выиграть группу, все верно 💪
Спортс, подождите, дайте Ригоберке проснуться😎
Ответphantom_payne
Спортс, подождите, дайте Ригоберке проснуться😎
пусть спит, не мешай, ему нужно выспаться перед сезоном унижений барсы, надо накопить нервный резерв
ОтветNeodim
пусть спит, не мешай, ему нужно выспаться перед сезоном унижений барсы, надо накопить нервный резерв
Реала 2 года без титулов , а унижают Барсу
Во как
Криш - пенка,
Кейн - топ,
Холанд - лом,
Мбаппе - монстр,
Месси - бог.
Чемпионат - супер!
ОтветКагов
Криш - пенка, Кейн - топ, Холанд - лом, Мбаппе - монстр, Месси - бог. Чемпионат - супер!
Ох, каков бог, очередная великая сборная предстоит, нужно минимум 5 забивать сегодня
Почему нигде нет новости "Роналду сравнялся с Дзюбой по голам в плей-офф ЧМ"?
Ну им и в полтора раза меньше лет!
Месси пока шакалит стату на слабых сборных. Пусть для начала хоть один гол топ- сборной забьет на это ЧМ.
ОтветРоман
Месси пока шакалит стату на слабых сборных. Пусть для начала хоть один гол топ- сборной забьет на это ЧМ.
Слово шакалит больше к твоему кумиру, Лео пока выносит всех, кого подают, посмотрим что будет дальше…
Только Аргентина не играл с топ командами, все проходные и слабые команды , до полуфинала.
ОтветMilaninho23
Только Аргентина не играл с топ командами, все проходные и слабые команды , до полуфинала.
как вы уже со своей мантрой надоели.
кто мешал Португалии выиграть у Конго
кто мешал Уругваю победить Саудовскую Аравию и Кабо-Верде. Португалия как бы тоже не играла с топ соперниками на победном Евро, ещё и с третьего места вышла в плей-офф.
ОтветАлександр Северный
как вы уже со своей мантрой надоели. кто мешал Португалии выиграть у Конго кто мешал Уругваю победить Саудовскую Аравию и Кабо-Верде. Португалия как бы тоже не играла с топ соперниками на победном Евро, ещё и с третьего места вышла в плей-офф.
Поразительно , принцесса сегодня не играл, но все его дрочконята на ветке про Роналду повисли. Еще и говорят что надоели))))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Роналду забил 146-й гол за сборную. Месси отстает на 23 мяча
сегодня, 05:04
Рамуш забил победный гол Хорватии после выхода на замену, а на ЧМ-2022 сделал хет-трик в игре со Швейцарией. Гонсалу – конкурент Роналду по позиции
сегодня, 04:54
Роналду забивал с игры в одном из 9 матчей на ЧМ-2022 и ЧМ-2026 – Узбекистану. С пенальти – Гане и Хорватии
сегодня, 04:53
Португалия одержала волевую победу над Хорватией – 2:1! Роналду ответил на гол Перишича, Рамуш забил победный на 94-й
сегодня, 04:09
Роналду заменили на 81-й минуте игры с Хорватией – через 13 минут после гола с пенальти. Криштиану покидал поле с расстроенным видом
сегодня, 03:52Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ямаль о Португалии в 1/8 финала ЧМ: «Сыграть против Роналду будет честью. Испания никого не боится, мы уверены в себе»
26 минут назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Австралия сыграет с Египтом, Аргентина против Кабо-Верде, Колумбия встретится с Ганой
сегодня, 14:02
«Бавария» купила Брауна у «Айнтрахта» за 55 млн евро. Контракт – до 2031 года
41 минуту назадФото
«Зенит» ищет опорника. В шорт-листе – играющие на ЧМ Бобадилья из Парагвая и Лира из Мексики
45 минут назад
Аргентина – фаворит 1/16 финала ЧМ против Кабо-Верде, но африканцы могут устроить сюрприз! Ставьте на матч с фрибетом до 3000 рублей от Балтбет
48 минут назадПромо
Чичарито: «Надеюсь, полузащитники Португалии будут помогать Роналду так же, как Месси в сборной Аргентины. Что Криштиану начнут использовать, а не конкурировать с ним»
50 минут назад
Португалия показала выход Роналду к толпе фанатов под оглушительный рев. Криштиану первым появился на балконе, партнеры последовали за ним
сегодня, 14:37Видео
Криштиану Роналду: «Модрич – легенда футбола. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит играть»
сегодня, 14:11
Лещук о карьере: «Еще придет время, мне только 30. Хотелось бы стать основным вратарем и завоевать трофей – чемпионат и Кубок»
сегодня, 13:53
Александр Мостовой: «Бесит, когда критикуют Роналду, Месси, Овечкина. В Португалии как скажет Криштиану, так и будет. Нефутбольные люди, как Рангник и Нагельсманн, этого не поймут»
сегодня, 13:32
Ко всем новостям
Последние новости
Быстров о Тюкавине: «Пока еврокубков нет, какая разница, играешь ты в «Динамо» или в «Зените»? Только петербуржцы могут выиграть РПЛ, а у москвичей с этим не складывается»
9 минут назад
Мостовой о матче Испании и Португалии: «Не спорьте с Мостовым, 90% моих прогнозов на ЧМ сбываются. Два моих фаворита встретятся в 1/8, обалдеть. Жаль, что кто-то из них вылетит»
сегодня, 14:39
Экс-хавбек «МЮ» Пак Чжи Сун возглавил комитет по реформированию южнокорейского футбола после вылета сборной с ЧМ-2026
сегодня, 14:37
Пальинья вернется в «Баварию». «Тоттенхэм» не будет выкупать хавбека после аренды (Флориан Плеттенберг)
сегодня, 14:06
Колумбия – Гана. Онлайн-трансляция начнется в 04:30
сегодня, 14:05
«Кадис» предлагал Кравцову 120 тысяч евро в год. Хавбек «Сочи» хочет перейти в «Локомотив» (Metaratings)
сегодня, 14:00
«Лацио» подписал Педрасу свободным агентом. Контракт с экс-защитником «Вильярреала» – на 3 года
сегодня, 13:45
Феллер об отставке Нагельсманна: «Вылет Германии с ЧМ стал разочарованием для всех, мы ожидали более убедительного выступления. Юлиан был и остается выдающимся тренером»
сегодня, 13:39
Наиль Измайлов переизбран на пост президента ФНЛ до 2030-го. Он в этой должности с 2022-го
сегодня, 13:19
Аргентина – Кабо-Верде. Онлайн-трансляция начнется в 01:00
сегодня, 13:18