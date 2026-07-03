Месси и Мбаппе вдвое превосходят Роналду по голам на ЧМ-2026. У Криштиану 3 мяча, у лидеров по 6, у Холанда и Кейна по 5
Криштиану Роналду сильно отстает от Лионеля Месси и Килиана Мбаппе на ЧМ-2026.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил с пенальти в матче с командой Хорватии (2:1), проходившем на стадии 1/16 финала чемпионата мира.
41-летний форвард провел свой 4-й матч на продолжающемся турнире. В активе португальца 3 гола.
Лидерами гонки бомбардиров остаются нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард французской национальной команды Килиан Мбаппе. У них по 6 мячей на счету.
Эрлинг Холанд из Норвегии и Харри Кейн из Англии забили по 5 голов.
По 4 раза ворота соперников поражали вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор и нападающий испанской команды Микель Ойарсабаль. Вровень с этим двумя игроками в гонке бомбардиров идут Исмаила Сарр из Сенегала и Усман Дембеле из Франции.
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Опубликовал: Андрей Лоцман
Источник: Спортс’‘
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так что не пусть Лионель не рассчитывает на легкую прогулку
Во как
Кейн - топ,
Холанд - лом,
Мбаппе - монстр,
Месси - бог.
Чемпионат - супер!
кто мешал Португалии выиграть у Конго
кто мешал Уругваю победить Саудовскую Аравию и Кабо-Верде. Португалия как бы тоже не играла с топ соперниками на победном Евро, ещё и с третьего места вышла в плей-офф.