Роналду об уходе из сборной после ЧМ-2026: «Будущее Криштиану не имеет значения сейчас. У меня будет время после победы или поражения, поговорю с семьей – я больше не решаю сгоряча»
Роналду заявил, что примет решение о карьере в сборной позже.
Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем.
Ранее сестра португальца Катя Авейру заявила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».
«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу...
У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение.
Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», – заявил португальский нападающий после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).
Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте
Это самый драматичный ЧМ в истории?1766 голосов
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: A Bola
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Как окружающие реагируют?)
Масштаб личности не тот, поэтому окружающие реагируют легким недоумением, иногда раздражением, но их можно понять.
взял чемпионат Саудовской Аравии с 4-ой по составу командой, став 3-им бомбардиром турнира с 28 мячами.
он по-прежнему нигде не портит борозды. уходить из сборной сейчас нет смысла - у Португалии не особо богато с нападающими. если кто-то вырастет, Роналду может играть на заменах.
конечно, про любого другого было бы понятно, что в 45 лет он уже точно будет на пенсии. но есть примеры Яромира Ягра, Новака Джоковича, Фернандо Алонсо. загадывать на 4 года вперёд нельзя, но я надеюсь, что Роналду сохранит мотивацию и будет актуален для выхода на замены.
Не люблю прогнозы, но скорее всего вылет в 1/8 у Португалии.
Бедный Бруну уже готов гражданство поменять, наверно