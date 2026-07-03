Роналду об уходе из сборной после ЧМ-2026: «Будущее Криштиану не имеет значения сейчас. У меня будет время после победы или поражения, поговорю с семьей – я больше не решаю сгоряча»

Роналду заявил, что примет решение о карьере в сборной позже.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем.

Ранее сестра португальца Катя Авейру заявила , что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».

«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу...

У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение.

Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», – заявил португальский нападающий после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).

Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте