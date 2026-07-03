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  4. Роналду об уходе из сборной после ЧМ-2026: «Будущее Криштиану не имеет значения сейчас. У меня будет время после победы или поражения, поговорю с семьей – я больше не решаю сгоряча»

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Роналду об уходе из сборной после ЧМ-2026: «Будущее Криштиану не имеет значения сейчас. У меня будет время после победы или поражения, поговорю с семьей – я больше не решаю сгоряча»
Роналду заявил, что примет решение о карьере в сборной позже.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о своем будущем.

Ранее сестра португальца Катя Авейру заявила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».

«Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу...

У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение.

Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом», – заявил португальский нападающий после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).

Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте

Это самый драматичный ЧМ в истории?1766 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: A Bola
Катя Авейру
logoЧемпионат мира по футболу
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoСборная Хорватии по футболу
logoСборная Португалии по футболу
logoКриштиану Роналду
logoАль-Наср Эр-Рияд

Комментарии

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Неплохо, в третьем лице о себе говорит, прям как я.
ОтветHaematemesis
Неплохо, в третьем лице о себе говорит, прям как я.
Часто таким балуетесь?)
Как окружающие реагируют?)
ОтветOl Iva
Часто таким балуетесь?) Как окружающие реагируют?)
Каждый раз, когда размышляю о своем будущем, но выясняется, что прямо сейчас оно не имеет значения...
Масштаб личности не тот, поэтому окружающие реагируют легким недоумением, иногда раздражением, но их можно понять.
Надо оставаться до домашнего чм и сыграть с сыном вместе
Ответpodkop09
Надо оставаться до домашнего чм и сыграть с сыном вместе
чтобы ни писали хейтеры, за последние 4 года Роналду забил 26 мячей за сборную. год назад выиграл Лигу Наций, забивая в полуфинале (Германия) и финале (Испания) важнейшие мячи с игры. в этом матче изобразил шедевр, к сожалению, отменённый; забил пенку в очень нервный момент. и это уже не Узбекистан.
взял чемпионат Саудовской Аравии с 4-ой по составу командой, став 3-им бомбардиром турнира с 28 мячами.
он по-прежнему нигде не портит борозды. уходить из сборной сейчас нет смысла - у Португалии не особо богато с нападающими. если кто-то вырастет, Роналду может играть на заменах.

конечно, про любого другого было бы понятно, что в 45 лет он уже точно будет на пенсии. но есть примеры Яромира Ягра, Новака Джоковича, Фернандо Алонсо. загадывать на 4 года вперёд нельзя, но я надеюсь, что Роналду сохранит мотивацию и будет актуален для выхода на замены.
Ответpodkop09
Надо оставаться до домашнего чм и сыграть с сыном вместе
И Терешкову позвать, чтобы законодательно это продвинула в португальском парламенте.
Роналду, забей Испании, вспомни 2018!
ОтветUnico
Роналду, забей Испании, вспомни 2018!
Угомонись, та Испания без тренера была и на дизморали.
Не люблю прогнозы, но скорее всего вылет в 1/8 у Португалии.
ОтветDomian
Угомонись, та Испания без тренера была и на дизморали. Не люблю прогнозы, но скорее всего вылет в 1/8 у Португалии.
Готовься к Кабо Верде
Понятно. Отлетит от Испании и будет терроризировать сборную до 45 лет 🤦‍♂️
Это он о себе говорит в 3 лице?
ОтветAnna Morgan
Это он о себе говорит в 3 лице?
Да, скоро будет: Мы, король всея Португалии, Бразилии и всех заморских владений Криштиану Первый
Да не уйдет он, на следующем ЧМ пойдет за рекордом Роже Милла
То есть он на полном серьёзе ещё и угрожает евро ближайшее португальцам испортить своим Неуходом.
Бедный Бруну уже готов гражданство поменять, наверно
Как и писал ранее, 7 чемптонат мира для номера 7 войдет в историю мирового футбола, и он то сделает 200% для этого рекорда, а сейчас просто лукавит и не хочет заострять внимание. Хоть на 15 минут в каждом матче, но он будет 100%. Еще и гол с точки забьет. Так шо хейтерня запасайте яду))
ОтветTima Kada
Как и писал ранее, 7 чемптонат мира для номера 7 войдет в историю мирового футбола, и он то сделает 200% для этого рекорда, а сейчас просто лукавит и не хочет заострять внимание. Хоть на 15 минут в каждом матче, но он будет 100%. Еще и гол с точки забьет. Так шо хейтерня запасайте яду))
Блин, кому такое будет интересно, кроме таких как ты?
ОтветEvgeniy E.
Блин, кому такое будет интересно, кроме таких как ты?
Тебе тоже будет интересно, могу поспорить. Бомбить тебя будет нехило, а значит интерес проявишь.
Испания тебя достойно проводит...😂😂😂
В Криша вселился Ибра? О себе в третьем лице! А если серьезно сестры у него конечно те еще болтушки, как могут возвышают Рона, на зарплате приличной как и Морган походу!
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