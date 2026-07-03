Роналду забил 146-й гол за сборную. Месси отстает на 23 мяча
Криштиану Роналду забил 146-й гол за сборную Португалии.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол с пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).
Для 41-летнего форварда этот мяч стал 146-м в 231 игре в составе национальной сборной. Криштиану является рекордсменом по голам за сборную.
39-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси имеет в активе 123 гола в 202 матчах за сборную.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Голы за сборную:
Роналду 146
Месси 123
Голы всего:
Роналду 976
Месси 917
Голы за клубы (без сборных):
Роналду 976-146=830
Месси 917-123=794