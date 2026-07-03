Рамуш забил победный гол Хорватии после выхода на замену, а на ЧМ-2022 сделал хет-трик в игре со Швейцарией. Гонсалу – конкурент Роналду по позиции
Гонсалу Рамуш забил победный гол в матче с Хорватией после выхода на замену.
Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш стал автором победного гола в ворота Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
На четвертой компенсированной минуте ко второму тайму форвард ударом головой отправил мяч в ворота Доминика Ливаковича.
Рамуш, являющийся конкурентом Криштиану Роналду по позиции, вышел на поле на 63-й минуте матча вместо Жоау Канселу.
Это первый гол Рамуша на нынешнем турнире. До этого он провел лишь 7 минут на поле в матче с Узбекистаном (5:0).
Добавим, что на ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик в матче 1/8 финала против Швейцарии (6:1).
Роналду в матче с хорватами также забил – с пенальти. Его заменили на 81-й минуте.
Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него 😳😳😳
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Роналду: 1128 минут, 4 гола (2 пенальти и 2 узбекам) - 282 минуты на гол
Рамуш: 196 минут, 4 гола (3 Швейцарии, 1 Хорватии, все в плей-офф, все с игры) 49 минут на гол
роналдуботы в комментариях на протяжении 4-х лет:
"нет, ну а кого ставить вместо нашей Роналды в нападении?! нет, ну а кого ставить-то?! Рамуша этого, что ли?! бесполезного вашего Рамуша ставить, что ли, да?!"
ха-ха-ха))
Очевидно, что Гонсалу должен быть первым номером это сборной уже сейчас
Вообще, Мартинесу надо делать выводы перед Испанией. Вообще не пойму на кой черт в команде Бруно и Витинья, чем они занимаются. Пешком ходят даже больше, чем старик Роналду. Лучше их в запас убрать и дать шанс тем, кто будет бегать, с Испанией это точно надо будет.