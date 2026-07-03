Рамуш забил победный гол Хорватии после выхода на замену, а на ЧМ-2022 сделал хет-трик в игре со Швейцарией. Гонсалу – конкурент Роналду по позиции

Гонсалу Рамуш забил победный гол в матче с Хорватией после выхода на замену.

Нападающий сборной Португалии Гонсалу Рамуш стал автором победного гола в ворота Хорватии (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026 .

На четвертой компенсированной минуте ко второму тайму форвард ударом головой отправил мяч в ворота Доминика Ливаковича.

Рамуш, являющийся конкурентом Криштиану Роналду по позиции, вышел на поле на 63-й минуте матча вместо Жоау Канселу.

Это первый гол Рамуша на нынешнем турнире. До этого он провел лишь 7 минут на поле в матче с Узбекистаном (5:0).

Добавим, что на ЧМ-2022 Рамуш сделал хет-трик в матче 1/8 финала против Швейцарии (6:1).

Роналду в матче с хорватами также забил – с пенальти. Его заменили на 81-й минуте.

Ого, Роналду заменили в решающий момент! Португалия вырвала победу без него 😳😳😳