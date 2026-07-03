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  4. Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач

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Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач
Роналду против Хорватии: гол, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 передача.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Хорватии (2:1).

Форвард реализовал пенальти во втором тайме, записав на свой счет третий мяч на турнире в четырех играх.

В матче против хорватской сборной Роналду также нанес два удара по воротам, выполнил 25 касаний, один раз попал в офсайд и сделал 21 из 22 точных передач (95%).

Криштиану заменили на 81-й минуте матча.

41-летний футболист был признан лучшим игроком матча.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Who Scored
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Комментарии

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Очень обидно, что там оффсайд был, такую красоту забил...
самый угар был, как в начале первого тайма он зачем-то вышел из чужой штрафной и встал на позиции десятки
ему отдали мяч, перед ним метра два пустого пространства - развернись и разгоняй атаку на здоровье
но он тут же через секунду вернул мяч партнёру и побежал пастись во вратарской)))
"... и 21 из 22 точных передач" - вот такое исполнить могут только великие игроки
один навес Рафика на того, кто способен открываться, бороться, и играть головой, перечеркивает всю статистику Кришти
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