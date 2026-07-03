Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач
Роналду против Хорватии: гол, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 передача.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против команды Хорватии (2:1).
Форвард реализовал пенальти во втором тайме, записав на свой счет третий мяч на турнире в четырех играх.
В матче против хорватской сборной Роналду также нанес два удара по воротам, выполнил 25 касаний, один раз попал в офсайд и сделал 21 из 22 точных передач (95%).
Криштиану заменили на 81-й минуте матча.
41-летний футболист был признан лучшим игроком матча.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Who Scored
Комментарии
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ему отдали мяч, перед ним метра два пустого пространства - развернись и разгоняй атаку на здоровье
но он тут же через секунду вернул мяч партнёру и побежал пастись во вратарской)))