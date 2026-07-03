Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте
Криштиану Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).
41-летний форвард забил гол, реализовав пенальти на 68-й минуте игры.
На 81-й минуте португалец был заменен – вместо него на поле появился Рубен Невеш.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия.
Верите в честность Алжира против Австрии?41250 голосов
Да!
Нет!
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии