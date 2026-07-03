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Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте
Криштиану Роналду – лучший игрок матча Португалии и Хорватии.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

41-летний форвард забил гол, реализовав пенальти на 68-й минуте игры.

На 81-й минуте португалец был заменен – вместо него на поле появился Рубен Невеш.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт ФИФА
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Рамуш с победным голом:🗿
могли бы сразу 6й ЗМ подарить Кришу,как до этого 3го ЗМ подарили)
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