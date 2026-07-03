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  4. У Португалии 3 удара в створ из 15 в матче с Хорватией – команда Мартинеса выиграла 2:1. Хорваты били 13 раз, 6 – в створ

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У Португалии 3 удара в створ из 15 в матче с Хорватией – команда Мартинеса выиграла 2:1. Хорваты били 13 раз, 6 – в створ
У Португалии лишь 3 удара в створ в матче с Хорватией.

Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).

Португальцы 15 раз били по воротам, при этом в створ пришлись только 3 попытки. У Хорватии 13 ударов, более половины из них были в створ – 6.

Кроме того, команда Роберто Мартинеса выполнила за матч 594 передачи, 537 из которых оказались точными. У хорватов 322 точных паса из 385.

Также Португалия превзошла соперника по владению мячом – 51% против 39%.

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Полузащита Португалии–главный провал этого ЧМ по соотношению ожидания/реальность
Во втором тайме хорваты конечно мощно прижали портков. Хорваты двигались быстрее. У Португальцев будто гири к ногам были привязаны. Либо настолько испугались давления, что бегать не могли
ОтветKitay Fanat
Во втором тайме хорваты конечно мощно прижали портков. Хорваты двигались быстрее. У Португальцев будто гири к ногам были привязаны. Либо настолько испугались давления, что бегать не могли
да там будто бы мысли никакой не было… мяч вообще не ходил. хорваты великолепны конечно были с учетом двух голов из офсайда
ОтветKitay Fanat
Во втором тайме хорваты конечно мощно прижали портков. Хорваты двигались быстрее. У Португальцев будто гири к ногам были привязаны. Либо настолько испугались давления, что бегать не могли
Ну при этом они и не поплыли кстати, когда нужно навал сделали пока не пришел пенальти
Йошко Гыардиол по мнению Спортса - португалец, забивший в свои ворота..

Большинство не понимают, из-за чего отменили гол, а тут Спортс ещё от себя набрасывает..
Очень кайфанул от матча. Не зря не спал)
Из за таких эмоциональных качелей я и ждал плей-офф
Т.е. столько же, сколько наш Лионель стабильно кладёт в одном матче соло. Хейтерки, что с лицом?
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