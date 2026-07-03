У Португалии 3 удара в створ из 15 в матче с Хорватией – команда Мартинеса выиграла 2:1. Хорваты били 13 раз, 6 – в створ
У Португалии лишь 3 удара в створ в матче с Хорватией.
Сборная Португалии одержала волевую победу над командой Хорватии в матче 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1).
Португальцы 15 раз били по воротам, при этом в створ пришлись только 3 попытки. У Хорватии 13 ударов, более половины из них были в створ – 6.
Кроме того, команда Роберто Мартинеса выполнила за матч 594 передачи, 537 из которых оказались точными. У хорватов 322 точных паса из 385.
Также Португалия превзошла соперника по владению мячом – 51% против 39%.
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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