Гол Хорватии на 103-й минуте в ворота Португалии не засчитали из-за офсайда у Марио Пашалича

Гол Хорватии в ворота Португалии на 103-й минуте не засчитали.

Главный арбитр Эспен Эскос не засчитал гол Хорватии в добавленное время ко второму тайму матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии .

Команда тренера Роберто Мартинеса победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд турнира.

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила.

После подачи с фланга Игор Матанович сделал скидку, от Марио Пашалича произошел отскок в центр штрафной, где в борьбе мяч в ворота отправил Йошко Гвардиол.

Эскос отправился к монитору, после чего не засчитал гол из-за положения вне игры у Пашалича.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия.