Гол Хорватии на 103-й минуте в ворота Португалии не засчитали из-за офсайда у Марио Пашалича
Гол Хорватии в ворота Португалии на 103-й минуте не засчитали.
Главный арбитр Эспен Эскос не засчитал гол Хорватии в добавленное время ко второму тайму матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии.
Команда тренера Роберто Мартинеса победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд турнира.
На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила.
После подачи с фланга Игор Матанович сделал скидку, от Марио Пашалича произошел отскок в центр штрафной, где в борьбе мяч в ворота отправил Йошко Гвардиол.
Эскос отправился к монитору, после чего не засчитал гол из-за положения вне игры у Пашалича.
Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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Если защитник коснулся мяча, офсайд отменяется только в том случае, если защитник сыграл в мяч намеренно (например, сделал осознанный пас назад или попытался выбить мяч). Если мяч отскочил от защитника случайно (рикошет от ноги, головы, тела, сэйв вратаря), офсайд фиксируется
И на датчике, который в мяче, отображено касание.
Значит хорват коснулся в этот момент - поэтому и не засчитан - как передача в офсайд.
https://ibb.co/LDb0Kg7Q
Но даже в таком случае можно засчитывать, тк последнее касание от Вегы, считай, пас на вратаря.
Почему скидка хорвата куда-то, попавшая в Вегу, а он скинул на вратарскую — офсайд? Только если верить, что касание хорвата — сознательный пас.
Чего???
Но там был гол Рамоша, который праздновали 2 минуты + 2 замены.
Ну и хорваты отыгрались, просто им оффсайд нарисовали.
Но соглашусь. Игра со второго тайма, после гола хорватов, оживилась просто.