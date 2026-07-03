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Гол Хорватии на 103-й минуте в ворота Португалии не засчитали из-за офсайда у Марио Пашалича
Гол Хорватии в ворота Португалии на 103-й минуте не засчитали.

Главный арбитр Эспен Эскос не засчитал гол Хорватии в добавленное время ко второму тайму матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Португалии.

Команда тренера Роберто Мартинеса победила со счетом 2:1 и вышла в следующий раунд турнира.

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила.

После подачи с фланга Игор Матанович сделал скидку, от Марио Пашалича произошел отскок в центр штрафной, где в борьбе мяч в ворота отправил Йошко Гвардиол.

Эскос отправился к монитору, после чего не засчитал гол из-за положения вне игры у Пашалича.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Хорватия.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Португалии по футболу
logoСборная Хорватии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
Эспен Эскос
logoМарио Пашалич
logoЙошко Гвардиол
фото
logoИгор Матанович

Комментарии

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Я чето не понял. Судья отменяет гол с формулировкой "Игра рукой у 20 номера Хорватии". Кто-то там видел игру рукой? Хороший повтор был, там и близко руки нет
Ответfillipbrooks
Я чето не понял. Судья отменяет гол с формулировкой "Игра рукой у 20 номера Хорватии". Кто-то там видел игру рукой? Хороший повтор был, там и близко руки нет
Комментарий скрыт
Ответfillipbrooks
Я чето не понял. Судья отменяет гол с формулировкой "Игра рукой у 20 номера Хорватии". Кто-то там видел игру рукой? Хороший повтор был, там и близко руки нет
Да не было там игры рукой ни у кого, была якобы скидка и офсайд у Пашалича
Я так понял трактовка скорее такая:
Если защитник коснулся мяча, офсайд отменяется только в том случае, если защитник сыграл в мяч намеренно (например, сделал осознанный пас назад или попытался выбить мяч). Если мяч отскочил от защитника случайно (рикошет от ноги, головы, тела, сэйв вратаря), офсайд фиксируется
ОтветArnold Reality
Я так понял трактовка скорее такая: Если защитник коснулся мяча, офсайд отменяется только в том случае, если защитник сыграл в мяч намеренно (например, сделал осознанный пас назад или попытался выбить мяч). Если мяч отскочил от защитника случайно (рикошет от ноги, головы, тела, сэйв вратаря), офсайд фиксируется
Ага и года 3 уже минимум !
ОтветArnold Reality
Я так понял трактовка скорее такая: Если защитник коснулся мяча, офсайд отменяется только в том случае, если защитник сыграл в мяч намеренно (например, сделал осознанный пас назад или попытался выбить мяч). Если мяч отскочил от защитника случайно (рикошет от ноги, головы, тела, сэйв вратаря), офсайд фиксируется
А скинешь пункт правил, где это написано?
Вот момент когда на картинке мяч возле хорвата,
И на датчике, который в мяче, отображено касание.
Значит хорват коснулся в этот момент - поэтому и не засчитан - как передача в офсайд.

https://ibb.co/LDb0Kg7Q
ОтветStasinho7
Вот момент когда на картинке мяч возле хорвата, И на датчике, который в мяче, отображено касание. Значит хорват коснулся в этот момент - поэтому и не засчитан - как передача в офсайд. https://ibb.co/LDb0Kg7Q
Да. Надо лайкать, а то не поймут.

Но даже в таком случае можно засчитывать, тк последнее касание от Вегы, считай, пас на вратаря.

Почему скидка хорвата куда-то, попавшая в Вегу, а он скинул на вратарскую — офсайд? Только если верить, что касание хорвата — сознательный пас.
ОтветStasinho7
Вот момент когда на картинке мяч возле хорвата, И на датчике, который в мяче, отображено касание. Значит хорват коснулся в этот момент - поэтому и не засчитан - как передача в офсайд. https://ibb.co/LDb0Kg7Q
А португалец сыгравший в мяч на самом деле в мяч не играл, да?
После подачи с фланга Игор Матанович сделал скидку, от Марио Пашалича произошел отскок в центр штрафной, где мяч в свои ворота отправил Йошко Гвардиол.

Чего???
ОтветDonaldBrashear 2.0
После подачи с фланга Игор Матанович сделал скидку, от Марио Пашалича произошел отскок в центр штрафной, где мяч в свои ворота отправил Йошко Гвардиол. Чего???
Йошко видимо тайный португал
ОтветDonaldBrashear 2.0
После подачи с фланга Игор Матанович сделал скидку, от Марио Пашалича произошел отскок в центр штрафной, где мяч в свои ворота отправил Йошко Гвардиол. Чего???
Редактор просто включил трансляцию в конце матча только, либо просто бахнул от радости прохода криро
Финал Лиги Наций 2021 года. Победный гол забил Мбаппе, находясь в оффсайде. Гол засчитали, потому что испанец последний мяча коснулся, причём мяч изначально в сторону Мбаппе шёл, и это не защитник так подправил. Внимание вопрос: каким образом тогда здесь оффсайд, если ситуация такая же?
ОтветSizalex
Финал Лиги Наций 2021 года. Победный гол забил Мбаппе, находясь в оффсайде. Гол засчитали, потому что испанец последний мяча коснулся, причём мяч изначально в сторону Мбаппе шёл, и это не защитник так подправил. Внимание вопрос: каким образом тогда здесь оффсайд, если ситуация такая же?
Как раз, после того скандала трактовку этого правила и поменяли.
ОтветSizalex
Финал Лиги Наций 2021 года. Победный гол забил Мбаппе, находясь в оффсайде. Гол засчитали, потому что испанец последний мяча коснулся, причём мяч изначально в сторону Мбаппе шёл, и это не защитник так подправил. Внимание вопрос: каким образом тогда здесь оффсайд, если ситуация такая же?
Так там ошибка была. Вроде все тогда это признали
Судья добавил 10, а сыграли больше 15. Судья дал все шансы Хорватии отыграться: засек все остановки и точно дал 10 минут чистового игрового времени. Хорваты были близки
ОтветЛи Ск
Судья добавил 10, а сыграли больше 15. Судья дал все шансы Хорватии отыграться: засек все остановки и точно дал 10 минут чистового игрового времени. Хорваты были близки
Хорваты забили на 12,30 из 10 добавленных.
Но там был гол Рамоша, который праздновали 2 минуты + 2 замены.
Ну и хорваты отыгрались, просто им оффсайд нарисовали.
ОтветЛи Ск
Судья добавил 10, а сыграли больше 15. Судья дал все шансы Хорватии отыграться: засек все остановки и точно дал 10 минут чистового игрового времени. Хорваты были близки
Судья добавил 10, 2 минуты Португальцы праздновали гол, эти 2 минуты и докинули - все остальное просмотр Вара + убирали бутылки и успокаивали фанатов, все по делу сыграли.
Болел за хорватов, но о чем в комментариях в ветке матча спорят, не понимаю. Во время вар был график, датчик в мяче зафировал касание головой у хорвата, дальнейшая игра головой португальца тут уже неважна, мяч к Гвардиолу шел от своего, игра Вейги - это не умышленный пас назад. Касание было минимальным, но таковы правила
ОтветKemal Gul
Болел за хорватов, но о чем в комментариях в ветке матча спорят, не понимаю. Во время вар был график, датчик в мяче зафировал касание головой у хорвата, дальнейшая игра головой португальца тут уже неважна, мяч к Гвардиолу шел от своего, игра Вейги - это не умышленный пас назад. Касание было минимальным, но таковы правила
Да там какой угодно график можно нарисовать. Глазами посмотри где там касание?
ОтветKemal Gul
Болел за хорватов, но о чем в комментариях в ветке матча спорят, не понимаю. Во время вар был график, датчик в мяче зафировал касание головой у хорвата, дальнейшая игра головой португальца тут уже неважна, мяч к Гвардиолу шел от своего, игра Вейги - это не умышленный пас назад. Касание было минимальным, но таковы правила
Датчик в мяче не может определять от КОГО было касание
Могли бы и защитать, я бы еще такой футбол посмотрел, етить эмоциональные качели)
ОтветZlatan Ibra
Могли бы и защитать, я бы еще такой футбол посмотрел, етить эмоциональные качели)
Очень уж валидольно. Так и ласты склеить недолго.
Но соглашусь. Игра со второго тайма, после гола хорватов, оживилась просто.
ОтветFenek
Очень уж валидольно. Так и ласты склеить недолго. Но соглашусь. Игра со второго тайма, после гола хорватов, оживилась просто.
Да там с самого начала второго тайма полетели хорваты, а после гола и португальцы.
Автору статьи надо поспать
Как я понимаю на момент якобы касания хорвата Паралич уже был в оысайде поэтому вопрос только один было ли касание- на видео его не видно но датчик мяча на экране показывали пролетая над хорватом резко скаканул вверх, увидеть бы со всех ракурсов но операторы как всегда...
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