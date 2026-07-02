«Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Реал». Глава Ла Лиги Тебас о досье мадридцев по делу Негрейры
Хавьер Тебас: если кто и не должен жаловаться на судей, так это «Реал».
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобе «Реала» на судейство.
Ранее президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил, что «Реал» предоставит УЕФА 600-страничное досье, связанное с делом Хосе Марии Энрикеса Негрейры.
«Я его еще не видел, но с нетерпением жду, когда смогу его прочитать. Я хочу узнать, с какого года начинаются их жалобы и жалуются ли они на ошибки, допущенные против всех клубов, включая сам «Реал».
Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Мадрид», – сказал Тебас.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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