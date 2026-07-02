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  4. «Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Реал». Глава Ла Лиги Тебас о досье мадридцев по делу Негрейры

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«Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Реал». Глава Ла Лиги Тебас о досье мадридцев по делу Негрейры
Хавьер Тебас: если кто и не должен жаловаться на судей, так это «Реал».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобе «Реала» на судейство.

Ранее президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил, что «Реал» предоставит УЕФА 600-страничное досье, связанное с делом Хосе Марии Энрикеса Негрейры. 

«Я его еще не видел, но с нетерпением жду, когда смогу его прочитать. Я хочу узнать, с какого года начинаются их жалобы и жалуются ли они на ошибки, допущенные против всех клубов, включая сам «Реал».

Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Мадрид», – сказал Тебас. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoХавьер Тебас
logoсудьи
logoФлорентино Перес
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoБарселона

Комментарии

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Нытики слив-очные!
Вспомните как убивали Альмерию!
Вспомните как в Эль Класико вас Барса раскатывала.
Все ноют и ноют... Что тв, что клуб
Уверен, если посчитать ключевые ошибки в пользу Мадрида и Барселоны за последние 10 сезонов, то Мадрид будет впереди намного световых лет.
ОтветBlaumerc
Уверен, если посчитать ключевые ошибки в пользу Мадрида и Барселоны за последние 10 сезонов, то Мадрид будет впереди намного световых лет.
Догры!
итог, реал два года подряд зероотитульный! позорники
ОтветПользователь_1117088289
итог, реал два года подряд зероотитульный! позорники
При этом потратили за эти два года 220+ млн, а Барса чуть меньше 90 млн. Это не считая «бесплатного» Мбаппе
Реал достал как и Роналду. 2 ноющих
ОтветLeo Hitrowskiy
Реал достал как и Роналду. 2 ноющих
Причем здесь вообще Роналду?
ОтветАлександр Кошечкин
Причем здесь вообще Роналду?
ну роналду же плачет, ноет, и реал так же плачет ноет
Всем привет! реал это позор футбола! всем пока 👋!
Даже заядлый глор Реала это понимает
ОтветTristan...
Даже заядлый глор Реала это понимает
Он глор Реала, но ненавидит Переса. Уверен, он мечтает однажды стать президентом Реала
Судейские ошибки в пользу Реала давно поставлены на поток во ВСЕХ турнирах!
Все верно реалу у его фанатам лучше закрыть фонтан а то вскроется многолетние подкупы судей в лиге чемпионов разденут мадрид на трофеи до гола.
2 мадридских позорятся на весь мир, строча жалобы, юрист Лапорта их в школу сводит.
Они и жалуются 😀
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