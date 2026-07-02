«Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Реал». Глава Ла Лиги Тебас о досье мадридцев по делу Негрейры

Хавьер Тебас: если кто и не должен жаловаться на судей, так это «Реал».

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о жалобе «Реала » на судейство.

Ранее президент мадридского клуба Флорентино Перес заявил , что «Реал» предоставит УЕФА 600-страничное досье, связанное с делом Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

«Я его еще не видел, но с нетерпением жду, когда смогу его прочитать. Я хочу узнать, с какого года начинаются их жалобы и жалуются ли они на ошибки, допущенные против всех клубов, включая сам «Реал».

Если кто и не должен жаловаться на судейские ошибки, так это «Мадрид», – сказал Тебас.