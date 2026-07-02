Палестинский вратарь Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа

Палестинский футболист Салим Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа.
Инцидент произошел в среду в Аль-Караре – городе, расположенном в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа.
Как сообщили в Палестинской футбольной ассоциации, вратарь клуба «Хадамат Хан Юнис» ехал на велосипеде, чтобы заправить газовый баллон для своего дома, когда этот район подвергся массированному обстрелу из израильского танка, стоявшего неподалеку.
Аль-Ашкар был ранен в живот – его немедленно доставили в больницу, где в ходе обследования были выявлены сильное внутреннее кровотечение и обширные повреждения желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. Спасти футболиста не удалось.
У Салима осталась супруга, на которой он женился пять месяцев назад. Она ожидает рождения первого ребенка.
Я вот ещё в курсе, что к созданию ХАМАС напрямую было причастно государство Израиль.
Ещё я в курсе, что лучше провокации, для развязывания этой бойни, чем то, что сделал ХАМАС не придумать. Для большего эффекта это всё было выложено в сеть. Так проще драконить население. Ну и включить зелёный свет на ответные зверства. Законы нужные принять опять же. Очень удобно вышло как для военщины, так и для последующей поножовщины. Может территория освободится уже окончательно, кто знает.
И да, я не за ХАМАС, но и не за государство Израиль, которое ведёт откровенно нацистскую политику. Ненавижу и тех и других одинаково. И да, на всякий случай, ХАМАС не равно Палестина, а государство Израиль не равно весь еврейский народ.
Плюс, за отрицание навязанных идей - можно на кичу попасть много где.
Я полжизни прожил в СССР , где на уровне государственной политики были поцелуи Леонида Ильича с Арафатом , сионизм - форма фашизма , американо-израильская военщина и т.д.
Но ведь тогда любой советский человек , хотя бы с восьмилеткой за плечами , если он был не на митинге или не на собрании )))
Никаких приличных или даже цензурных слов о палестинских братьях не употреблял .
Может быть это потому , что тогда их в основном кормили мы , а теперь либеральная Европа и Арабские монархии ?
Да, в Союзе уже шли нездоровые процессы, но та пропаганда в общем то насколько вижу не врала)
И вы это промытыми мозгами называете. Это фейспалм просто
Всем мира
Спортс, вы не охренели там?