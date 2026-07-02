Палестинский вратарь Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа

В Палестине погиб футболист из-за атаки израильских войск.

Палестинский футболист Салим Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа.

Инцидент произошел в среду в Аль-Караре – городе, расположенном в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как сообщили в Палестинской футбольной ассоциации, вратарь клуба «Хадамат Хан Юнис» ехал на велосипеде, чтобы заправить газовый баллон для своего дома, когда этот район подвергся массированному обстрелу из израильского танка, стоявшего неподалеку.

Аль-Ашкар был ранен в живот – его немедленно доставили в больницу, где в ходе обследования были выявлены сильное внутреннее кровотечение и обширные повреждения желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. Спасти футболиста не удалось.

У Салима осталась супруга, на которой он женился пять месяцев назад. Она ожидает рождения первого ребенка.