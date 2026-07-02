  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Палестинский вратарь Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа

0
Палестинский вратарь Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа
В Палестине погиб футболист из-за атаки израильских войск.

Палестинский футболист Салим Аль-Ашкар погиб в результате атаки израильских войск в секторе Газа.

Инцидент произошел в среду в Аль-Караре – городе, расположенном в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Как сообщили в Палестинской футбольной ассоциации, вратарь клуба «Хадамат Хан Юнис» ехал на велосипеде, чтобы заправить газовый баллон для своего дома, когда этот район подвергся массированному обстрелу из израильского танка, стоявшего неподалеку. 

Аль-Ашкар был ранен в живот – его немедленно доставили в больницу, где в ходе обследования были выявлены сильное внутреннее кровотечение и обширные повреждения желудка, кишечника, печени и поджелудочной железы. Спасти футболиста не удалось. 

У Салима осталась супруга, на которой он женился пять месяцев назад. Она ожидает рождения первого ребенка. 

Верите в честность Алжира против Австрии?41045 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The New Arab
высшая лига Палестина
logoвысшая лига Израиль
logoПолитика
logoпроисшествия
logoсборная Израиля по футболу
logoСборная Палестины по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Жаль палестинцев. За Израилем надёжные Штаты стоят. А Палестину лишь лицемерный мусульманский мир окружает, способный лишь в соц.сетях выражать своё фиктивное негодование.
Ответluthien
Жаль палестинцев. За Израилем надёжные Штаты стоят. А Палестину лишь лицемерный мусульманский мир окружает, способный лишь в соц.сетях выражать своё фиктивное негодование.
Да от этих бандюг даже сша отмежеваться хотят. Но видимо их элитку благодаря определеным файлам держат на коротком поводке. Так что «стоят»- вопрос спорный😁 Приходится🤷‍♂️
ОтветКрасная стрела
Да от этих бандюг даже сша отмежеваться хотят. Но видимо их элитку благодаря определеным файлам держат на коротком поводке. Так что «стоят»- вопрос спорный😁 Приходится🤷‍♂️
В их элитке больше половины евреев уже сидит, я про финансовый сектор молчу, почти все огромные корпорации на подобии Black Rock с еврейским происхождением.
ОтветcZeiss
Мрази
Комментарий скрыт
ОтветOldRedWhite
Комментарий скрыт
Расскажешь это беременной жене вратаря.
Ребят, там такие вещи на потоке были и в мирное время. Зашёл палестинец за определенную черту, запросто пулю мог получить. Таких случаев была тьма. Сейчас там вообще беспредел. Легализованное сафари считай, только на людей
Ответ777тч
Ребят, там такие вещи на потоке были и в мирное время. Зашёл палестинец за определенную черту, запросто пулю мог получить. Таких случаев была тьма. Сейчас там вообще беспредел. Легализованное сафари считай, только на людей
Комментарий скрыт
ОтветGardarike
Комментарий скрыт
Конечно в курсе. Ещё в курсе, что на западном берегу по приколу могли прийти и выкинуть тебя с твоей территории. И черту мелом провести или забор воткнуть.
Я вот ещё в курсе, что к созданию ХАМАС напрямую было причастно государство Израиль.
Ещё я в курсе, что лучше провокации, для развязывания этой бойни, чем то, что сделал ХАМАС не придумать. Для большего эффекта это всё было выложено в сеть. Так проще драконить население. Ну и включить зелёный свет на ответные зверства. Законы нужные принять опять же. Очень удобно вышло как для военщины, так и для последующей поножовщины. Может территория освободится уже окончательно, кто знает.
И да, я не за ХАМАС, но и не за государство Израиль, которое ведёт откровенно нацистскую политику. Ненавижу и тех и других одинаково. И да, на всякий случай, ХАМАС не равно Палестина, а государство Израиль не равно весь еврейский народ.
Есть одна нация и одно государство, которым можно все. А потом они говорят про ксенофобию и антисемитизм.
ОтветValaopta
Есть одна нация и одно государство, которым можно все. А потом они говорят про ксенофобию и антисемитизм.
начинаешь уже сомневаться, а так ли все было в середине 20 века - как нам навязывают.
Плюс, за отрицание навязанных идей - можно на кичу попасть много где.
ОтветSash0k
начинаешь уже сомневаться, а так ли все было в середине 20 века - как нам навязывают. Плюс, за отрицание навязанных идей - можно на кичу попасть много где.
Комментарий удален модератором
Газета - the new arab :D
Ответусы_и_борода
Газета - the new arab :D
Конечно, промыты у людей мозги донельзя !
Я полжизни прожил в СССР , где на уровне государственной политики были поцелуи Леонида Ильича с Арафатом , сионизм - форма фашизма , американо-израильская военщина и т.д.
Но ведь тогда любой советский человек , хотя бы с восьмилеткой за плечами , если он был не на митинге или не на собрании )))
Никаких приличных или даже цензурных слов о палестинских братьях не употреблял .
Может быть это потому , что тогда их в основном кормили мы , а теперь либеральная Европа и Арабские монархии ?
ОтветOldRedWhite
Конечно, промыты у людей мозги донельзя ! Я полжизни прожил в СССР , где на уровне государственной политики были поцелуи Леонида Ильича с Арафатом , сионизм - форма фашизма , американо-израильская военщина и т.д. Но ведь тогда любой советский человек , хотя бы с восьмилеткой за плечами , если он был не на митинге или не на собрании ))) Никаких приличных или даже цензурных слов о палестинских братьях не употреблял . Может быть это потому , что тогда их в основном кормили мы , а теперь либеральная Европа и Арабские монархии ?
Это безграмотный комментарий тащемта, поскольку сионизм именно в таком виде и есть фашизм. И военщина на этом действительно не хило кормится. Она на всём подобном всегда и кормится. "Танки" ж надо где то жечь, иначе какой от них смысл.
Да, в Союзе уже шли нездоровые процессы, но та пропаганда в общем то насколько вижу не врала)
И вы это промытыми мозгами называете. Это фейспалм просто
Офигеть
Всем мира
Как поживает допуск сборной Израиля к международным соревнованиям? А УЕФА?
ОтветKira625
Как поживает допуск сборной Израиля к международным соревнованиям? А УЕФА?
Израиль проводит матчи в гостях на нетралны полях
Слишком громко называть еврейскую тербанду "цахаль" войсками. Войска с детьми не воюют и не охотятся за журналистами, врачами и беременными женщинами. Самая трусливая и позорная "армия" в истории.
«Инцидент»

Спортс, вы не охренели там?
Когда Хамас был в Москве и когда Израиль начал оружием снабжать против РФ?А то что-то получается тут помню,тут не помню
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Первый секретарь Соцпартии Франции о том, что Ямаль держал флаг Палестины: «Как это может разжигать ненависть в отношении Израиля? Политике геноцида нужно положить конец»
17 мая, 00:18
Глава Палестинской федерации про отказ фотографироваться с израильтянином: «Он пытается обелить уродливое лицо своего правительства. Инфантино не знает глубины страданий Палестины»
1 мая, 11:23Видео
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
1 мая, 00:25Видео
Рекомендуем
Главные новости
Португалия – Хорватия. 0:1 – Перишич открыл счет на 53-й. Онлайн-трансляция
1 минуту назадLive
У Португалии 1 попадание в створ с 9 попыток в 1-м тайме. У Хорватии 3 удара, точных – 0
8 минут назад
Хорват в АПЛ – Модрич, в Бундеслиге – Ракитич, а кто играл в Португалии?
9 минут назадТесты и игры
В адрес Роналду гудели и свистели с трибун в 1-м тайме матча Португалия – Хорватия на ЧМ-2026
17 минут назад
Ойарсабаль стал лучшим игроком матча Испания – Австрия с оценкой 9.0 по Индексу ГОЛа, у Порро 8.9, у Кукурельи 8.2
38 минут назад
41-летний Роналду – самый возрастной полевой игрок в истории плей-офф ЧМ. Он и Модрич стали первыми полевыми футболистами старше 40, сыгравшими друг против друга
48 минут назад
Итальянского фаната взбесили на матче ЧМ. Как думаете, каким жестом он ответил? 🤭
сегодня, 02:15ВидеоСпортс"
Роналду проводит 26-й матч на ЧМ – он обогнал Маттеуса и вышел на чистое 2-е место. Больше игр только у Месси – 29
сегодня, 02:05
ЧМ-2026. 1/16 финала. Португалия играет с Хорватией, Швейцария встретится с Алжиром, Испания разгромила Австрию
сегодня, 02:00Live
Герои и антигерои этого ЧМ: мы загадали 30 футболистов. Узнаете всех по размытому фото?
сегодня, 01:30Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Роналду ни разу не коснулся мяча в штрафной Хорватии в 1-м тайме
7 минут назад
Кунде о словах Ямаля, что Франция не сильнее Испании: «Ламин – амбициозный парень, он говорит что думает. Быть фаворитом на ЧМ мало что значит»
24 минуты назад
«Рома» может арендовать Гарначо у «Челси» (Альфредо Педулла)
33 минуты назад
Оуэн о матче с Мексикой: «На «Ацтеке» Англии будет тяжелее дышать и думать, мяч будет двигаться иначе. Эксперты говорят, что на адаптацию нужно до 14 дней, а у Пикфорда есть 48 часов»
35 минут назад
«МЮ» провел первичные переговоры по Саммервиллу с «Вест Хэмом». Трансфер будет возможен после ухода Рэшфорда (Daily Mail)
54 минуты назад
Аршавин об уходе Роналду из сборной после ЧМ: «Эта история должна была закончиться еще раньше»
сегодня, 02:16
«Баварии» интересен Бремер. 29-летний защитник предпочитает остаться в «Ювентусе»
сегодня, 02:13
Данни: «Португалия победит Хорватию и отлично сыграет. Роналду забьет и будет полезен на поле»
сегодня, 01:57
Гарсия о критике тактики Сенегала после 3:2: «Под «такими командами» я имел в виду сборные, не привыкшие владеть преимуществом, а не всех африканцев. Прекращать игру ради результата контрпродуктивно»
сегодня, 01:56
Рангник про 0:3 с Испанией: «Исключительно сильный соперник. Австрия могла бы лучше использовать несколько моментов, действуя смелее»
сегодня, 01:13