«Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса». За защитника предложили более 4 млн евро (El Correo)

«Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса».

«Спартак » близок к трансферу Виктора Парады .

Московский клуб сделал предложение о трансфере 24-летнего защитника «Алавеса », сообщает El Correo. Сумма превышает ту стоимость игрока, которая указана на Transfermarkt (4 миллиона евро).

Сделка пока не закрыта и требует доработки, но все стороны склоняются к ее завершению. Сам игрок не возражает против перехода в Россию.

В прошлом сезоне Ла Лиги Парада провел 30 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь .