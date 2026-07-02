«Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса». За защитника предложили более 4 млн евро (El Correo)
«Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса».
«Спартак» близок к трансферу Виктора Парады.
Московский клуб сделал предложение о трансфере 24-летнего защитника «Алавеса», сообщает El Correo. Сумма превышает ту стоимость игрока, которая указана на Transfermarkt (4 миллиона евро).
Сделка пока не закрыта и требует доработки, но все стороны склоняются к ее завершению. Сам игрок не возражает против перехода в Россию.
В прошлом сезоне Ла Лиги Парада провел 30 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
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Ответ: ничем.
Легионерские позиции должны быть явно сильнее местных, а в этом трансфере этого не прослеживается.
Бомбит у ребят