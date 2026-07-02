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  4. «Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса». За защитника предложили более 4 млн евро (El Correo)

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«Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса». За защитника предложили более 4 млн евро (El Correo)
«Спартак» близок к трансферу Парады из «Алавеса».

«Спартак» близок к трансферу Виктора Парады.

Московский клуб сделал предложение о трансфере 24-летнего защитника «Алавеса», сообщает El Correo. Сумма превышает ту стоимость игрока, которая указана на Transfermarkt (4 миллиона евро).

Сделка пока не закрыта и требует доработки, но все стороны склоняются к ее завершению. Сам игрок не возражает против перехода в Россию.

В прошлом сезоне Ла Лиги Парада провел 30 матчей и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
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Комментарии

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Добро пожаловать в лучший клуб России и СССР
ОтветСпартак сила
Добро пожаловать в лучший клуб России и СССР
Комментарий скрыт
ОтветКамбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Выпей воды
А вообще, лучше бы Саласа дожали, за него даже 14 лимонов не жалко
И чем он лучше ушедшего бесплатно Рябчука?!
Ответ: ничем.
Легионерские позиции должны быть явно сильнее местных, а в этом трансфере этого не прослеживается.
ОтветCaniball
И чем он лучше ушедшего бесплатно Рябчука?! Ответ: ничем. Легионерские позиции должны быть явно сильнее местных, а в этом трансфере этого не прослеживается.
любой испанец сильнее любого русского игрока это природно
И зачем этот импотент? Второй родри спартаковский или как там звали того идиота
Питерские боты налетели
Бомбит у ребят
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