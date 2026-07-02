«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой: если не был футболистом, то ты тренер никакой. Нагельсманн тому примером. Все, Германия, домой!» Мостовой сочинил стих о Юлиане

Мостовой сочинил стих о Нагельсманне после вылета Германии с ЧМ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сочинил стих о вылете сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.

Команда под руководством Юлиана Нагельсманна уступила команде Парагвая (1:1, пен. 3:4) в 1/16 финала и завершила выступления на турнире.

«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой :

Если не был футболистом, то ты тренер никакой.

Нагельсманн тому примером.

Все, Германия, домой!» – сказал Мостовой.

Нагельсманну предложили покинуть сборную Германии. Неустойка – 7 млн евро, состоялась 3-часовая встреча (Bild)