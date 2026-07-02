«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой: если не был футболистом, то ты тренер никакой. Нагельсманн тому примером. Все, Германия, домой!» Мостовой сочинил стих о Юлиане
Мостовой сочинил стих о Нагельсманне после вылета Германии с ЧМ.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сочинил стих о вылете сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.
Команда под руководством Юлиана Нагельсманна уступила команде Парагвая (1:1, пен. 3:4) в 1/16 финала и завершила выступления на турнире.
«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой:
Если не был футболистом, то ты тренер никакой.
Нагельсманн тому примером.
Все, Германия, домой!» – сказал Мостовой.
Нагельсманну предложили покинуть сборную Германии. Неустойка – 7 млн евро, состоялась 3-часовая встреча (Bild)
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Александра Мостового
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- Ни за какие деньги! Нет!
Рекламировать не буду, буду пить!
И волос не моет он свой,
На звонки отвечает исправно,
Генератор кринжа Мостовой
Совсем не дружит с головой
Это хоть и простенькая, но не позорная рифма.
Принцип расположения ударных рифмующихся слогов и окончаний соблюдён.
Не глаголы рифмует -- уже хорошо.
А так , это никакое не хокку , говоря в защиту царя)
Это изветстная классическая рифмовка четверостишьями по-принципу 3-1.
Где рифмуются концовки первой, второй и чётвёртой строк в четверостишье .
А третья является переходной.
Таким же образом, наример , написано всё известное произведение Филатова ’ Про Федота стрельца....
Другое дело , что размерность у Сани кривая)
Особенно между первой и второй строкой
А сколько строф непрерывно сочиняет?
То ты тренер
Тоже никакой
Если не был тренером, то ты эксперт никакой.
Мостовой тому примером.
Все, Мостовой, Виши Деркос и домой!»
Про все высказывания Мостового в инфополе:
«Движенья нет, сказал мудрец брадатый, другой смолчал и стал пред ним дрочить…»
Виктор Олегович Пелевин.©