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  4. «Говорил же всем сто раз Александр Мостовой: если не был футболистом, то ты тренер никакой. Нагельсманн тому примером. Все, Германия, домой!» Мостовой сочинил стих о Юлиане

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«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой: если не был футболистом, то ты тренер никакой. Нагельсманн тому примером. Все, Германия, домой!» Мостовой сочинил стих о Юлиане
Мостовой сочинил стих о Нагельсманне после вылета Германии с ЧМ.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой сочинил стих о вылете сборной Германии с чемпионата мира 2026 года.

Команда под руководством Юлиана Нагельсманна уступила команде Парагвая (1:1, пен. 3:4) в 1/16 финала и завершила выступления на турнире. 

«Говорил же всем сто раз Александр Мостовой:

Если не был футболистом, то ты тренер никакой.

Нагельсманн тому примером.

Все, Германия, домой!» – сказал Мостовой. 

Нагельсманну предложили покинуть сборную Германии. Неустойка – 7 млн евро, состоялась 3-часовая встреча (Bild)

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Александра Мостового
logoСборная Германии по футболу
logoЮлиан Нагельсманн
logoАлександр Мостовой
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу

Комментарии

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Все понятно, а стих то где?
ОтветСарсен Абдрахманов
Все понятно, а стих то где?
стих- это глагол
ОтветСарсен Абдрахманов
Все понятно, а стих то где?
- Мостовой, Вы болтун мирового уровня. Будете рекламировать Виши Деркос за деньги?
- Ни за какие деньги! Нет!
Рекламировать не буду, буду пить!
Не стирает футболку Зидана,
И волос не моет он свой,
На звонки отвечает исправно,
Генератор кринжа Мостовой
Александр Мостовой
Совсем не дружит с головой
Никакой - домой, гениальное хокку от царя
ОтветHardSmoke
Никакой - домой, гениальное хокку от царя
Никакой - домой ...
Это хоть и простенькая, но не позорная рифма.
Принцип расположения ударных рифмующихся слогов и окончаний соблюдён.
Не глаголы рифмует -- уже хорошо.

А так , это никакое не хокку , говоря в защиту царя)
Это изветстная классическая рифмовка четверостишьями по-принципу 3-1.
Где рифмуются концовки первой, второй и чётвёртой строк в четверостишье .
А третья является переходной.
Таким же образом, наример , написано всё известное произведение Филатова ’ Про Федота стрельца....
Другое дело , что размерность у Сани кривая)
Особенно между первой и второй строкой
поэтом не был, поэтому и стихи писать не умеет, непоэтичный человек!

А сколько строф непрерывно сочиняет?
Если ты мостовой
То ты тренер
Тоже никакой
Стихи уровня Дениса Чернухина, а то и выше
«Говорил же всем сто раз Юлиан Наггетсманн:
Если не был тренером, то ты эксперт никакой.
Мостовой тому примером.
Все, Мостовой, Виши Деркос и домой!»
Тогда и я себе позволю.
Про все высказывания Мостового в инфополе:

«Движенья нет, сказал мудрец брадатый, другой смолчал и стал пред ним дрочить…»

Виктор Олегович Пелевин.©
Это ямб или хорей?
ОтветUlukbek Kiyazov
Это ямб или хорей?
Хокку
ОтветUlukbek Kiyazov
Это ямб или хорей?
Аниме
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