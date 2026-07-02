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  4. Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков Мексики, праздновавших победу над Чехией на ЧМ: «Мы переживали, а она веселилась»

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Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков Мексики, праздновавших победу над Чехией на ЧМ: «Мы переживали, а она веселилась»
Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков.

В Мексике женщина смогла вернуть свою пропавшую собаку благодаря болельщикам.

6-летняя собака по кличке Толстушка пропала 24 мая в городе Сьюдад-Виктория. Ее хозяйка Але Гарсия выкладывала объявления и предлагала вознаграждение за помощь в возвращении питомца, но безрезультатно.

После победы сборной Мексики над Чехией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0) празднующие болельщики запустили прямой эфир на одной из страниц в социальной сети. В какой-то момент в кадр попал мужчина, который нес собаку на руках. Это заметил брат Гарсии.

Семья отправилась на улицу, где проходили празднования, и нашла Толстушку – она узнала хозяев. Вскоре после этого собаку доставили на осмотр в ветклинику – она была в хорошем состоянии, но нуждалась в еде и отдыхе.

«Я испытываю смесь эмоций. Пока мы переживали и искали ее, она веселилась», – сказала Але Гарсия.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Yahoo! Creators
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Комментарии

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нашли все-таки, гады, жила свою лучшую жизнь и веселилась😁
Ответbezsugar
нашли все-таки, гады, жила свою лучшую жизнь и веселилась😁
))))))))))
Газзаев нашелся:)
Ответrigobersong
Газзаев нашелся:)
Вы что творите, мексиканцы вонючие?©️
ОтветХавиГави_Паратрупер
Вы что творите, мексиканцы вонючие?©️
Крик)))))
Не зря унылые чехи на ЧМ скатались. Хоть какая-то польза от них.
Слишком худая для Толстушки. Не зря ушла от хозяев, они обманщики.
Ответalekseimetr
Слишком худая для Толстушки. Не зря ушла от хозяев, они обманщики.
Ну так она 24 мая пропала, а сейчас уже июль. Целый месяц на подножном корме, вот и исхудал пёсель.
Хороший конец истории, песик нашел хозяев.
Этот ЧМ стол находок, на днях мужика нашли в испании
Ответdi.mss
Этот ЧМ стол находок, на днях мужика нашли в испании
с толстухой?
Показалось
Керж с залысинами деркос рекламирует
ОтветАлександр Македонский_1117025895
Показалось Керж с залысинами деркос рекламирует
лысел, лысею и буду лысеть
Вы видео все посмотрели ?) увидели как этот идиот собаку держал и нёс в руках, что она тряслась вся ? Совсем ненормальный
ОтветБарсик91
Вы видео все посмотрели ?) увидели как этот идиот собаку держал и нёс в руках, что она тряслась вся ? Совсем ненормальный
Дурак дураком, но именно это помогло найти
Собака: "Что это за звери вокруг?"
Никакая она не толстушка, даже худовата немного. Голодная ямка прослеживается, это я как собачник говорю
ОтветЕбздрогыч
Никакая она не толстушка, даже худовата немного. Голодная ямка прослеживается, это я как собачник говорю
Ну это же кличка)
ОтветЕбздрогыч
Никакая она не толстушка, даже худовата немного. Голодная ямка прослеживается, это я как собачник говорю
а вообще, неправильно имена собственные переводить...
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