Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков Мексики, праздновавших победу над Чехией на ЧМ: «Мы переживали, а она веселилась»

Хозяйка нашла пропавшую в мае собаку Толстушку благодаря стриму болельщиков.

В Мексике женщина смогла вернуть свою пропавшую собаку благодаря болельщикам.

6-летняя собака по кличке Толстушка пропала 24 мая в городе Сьюдад-Виктория. Ее хозяйка Але Гарсия выкладывала объявления и предлагала вознаграждение за помощь в возвращении питомца, но безрезультатно.

После победы сборной Мексики над Чехией в 3-м туре группового этапа ЧМ-2026 (3:0) празднующие болельщики запустили прямой эфир на одной из страниц в социальной сети. В какой-то момент в кадр попал мужчина, который нес собаку на руках. Это заметил брат Гарсии.

Семья отправилась на улицу, где проходили празднования, и нашла Толстушку – она узнала хозяев. Вскоре после этого собаку доставили на осмотр в ветклинику – она была в хорошем состоянии, но нуждалась в еде и отдыхе.

«Я испытываю смесь эмоций. Пока мы переживали и искали ее, она веселилась», – сказала Але Гарсия.