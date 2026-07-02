Толпа канадских фанатов собралась под окнами Роналду в Торонто, выкрикивая Siuuu. Люди взревели, когда Криштиану помахал им
Криштиану Роналду помахал болельщикам с балкона своего номера.
Канадские болельщики собрались у отеля в Торонто, где остановилась сборная Португалии перед матчем с Хорватией.
Игра 1/16 финала ЧМ-2026 пройдет в ночь на 3 июля и начнется в 2:00 по московскому времени.
У отеля собралась большая толпа фанатов, которые хором скандировали Siuuu – фирменное празднование гола Криштиану Роналду.
Спустя некоторое время Роналду появился на балконе и поприветствовал болельщиков, помахав им рукой. В ответ толпа буквально взревела от радости.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: TSN
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То ему я крикну что-то, то я Сию покажу
И твой день заметно лучше стал
На годков пяток другой,
Говорил бы: ’Месси - боже,
А Роналду никакой’
🤗
обожаю эту историю, пацанам плюс минус сорокет, а народ всё выясняет, кто круче🙏