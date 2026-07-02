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  4. Толпа канадских фанатов собралась под окнами Роналду в Торонто, выкрикивая Siuuu. Люди взревели, когда Криштиану помахал им

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Толпа канадских фанатов собралась под окнами Роналду в Торонто, выкрикивая Siuuu. Люди взревели, когда Криштиану помахал им
Криштиану Роналду помахал болельщикам с балкона своего номера.

Канадские болельщики собрались у отеля в Торонто, где остановилась сборная Португалии перед матчем с Хорватией.

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 пройдет в ночь на 3 июля и начнется в 2:00 по московскому времени.

У отеля собралась большая толпа фанатов, которые хором скандировали Siuuu – фирменное празднование гола Криштиану Роналду.

Спустя некоторое время Роналду появился на балконе и поприветствовал болельщиков, помахав им рукой. В ответ толпа буквально взревела от радости.

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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: TSN
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Комментарии

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Мимо номера Роналду я без шуток не хожу.
То ему я крикну что-то, то я Сию покажу
ОтветBartez1986
Мимо номера Роналду я без шуток не хожу. То ему я крикну что-то, то я Сию покажу
В ответ Роналду помахал
И твой день заметно лучше стал
ОтветBartez1986
Мимо номера Роналду я без шуток не хожу. То ему я крикну что-то, то я Сию покажу
А вот был бы помоложе,
На годков пяток другой,
Говорил бы: ’Месси - боже,
А Роналду никакой’
🤗
обожаю эту историю, пацанам плюс минус сорокет, а народ всё выясняет, кто круче🙏
Желаю ему выиграть ЧМ. Заслужил своей карьерой не меньше Месси. За Португалию!
ОтветLIONHEART.
Желаю ему выиграть ЧМ. Заслужил своей карьерой не меньше Месси. За Португалию!
Комментарий удален пользователем
ОтветБорис_1117003684
Комментарий удален пользователем
Он красивый)))
Как Папа Римский!
ОтветЕбздрогыч
Как Папа Римский!
Как Леха из анекдота)
ОтветАлександр Кошечкин
Как Леха из анекдота)
Комментарий удален пользователем
Вот и ответ почему все еще Роналду в сборной
Фанатизм это психическое расстройство. Они бы и его трусы грязные и носки обнюхали
ОтветДмитрий Котов
Фанатизм это психическое расстройство. Они бы и его трусы грязные и носки обнюхали
Твои сексуальные фантазии, это твоё личное дело.
больные люди!
Смотрел сейчас кадры, там "канадцы", самих канадцев там нет)))
так еще роналду не унижали! а он их!)
Среди них был Ригоберка?
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