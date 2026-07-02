Толпа канадских фанатов собралась под окнами Роналду в Торонто, выкрикивая Siuuu. Люди взревели, когда Криштиану помахал им

Криштиану Роналду помахал болельщикам с балкона своего номера.

Канадские болельщики собрались у отеля в Торонто, где остановилась сборная Португалии перед матчем с Хорватией.

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 пройдет в ночь на 3 июля и начнется в 2:00 по московскому времени.

У отеля собралась большая толпа фанатов, которые хором скандировали Siuuu – фирменное празднование гола Криштиану Роналду.

Спустя некоторое время Роналду появился на балконе и поприветствовал болельщиков, помахав им рукой. В ответ толпа буквально взревела от радости.