Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора. Никто с этим не поспорит»

Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на подкасте Федора Смолова заявил, что его команда демонстрирует лучший футбол в чемпионате России.

«Я уверен, если бы не травма Максима Бориско , мы бы пропустили в минувшем сезоне даже меньше «Зенита » (у «Балтики» 21 пропущенный мяч, у петербуржцев – 19. – Спортс’‘).

Если рассмотреть, разложить наш футбол, то мы первые таймы, плюс-минус, если брать разницу, выиграли абсолютно у всех команд с большим отрывом.

Когда мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора – травм, судейских решений, карточек, – мы играем в лучший футбол в России на сегодняшний день. Никто с нами не поспорит, есть цифры.

Во втором тайме играем уже чуть ниже среднего. Причина не в интенсивности и не в усталости. Она в уровне мастерства выходящих на замену людей. У нас нет двух составов с одинаковыми игроками.

Мы понимаем, что следующий сезон будет очень тяжелым. И нам нужно, чтобы уровень выходящих на замену игроков соответствовал [основному составу]», – сказал Талалаев.