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  4. Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора. Никто с этим не поспорит»

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Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России, если мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора. Никто с этим не поспорит»
Андрей Талалаев: «Балтика» показывает лучший футбол в России.

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев на подкасте Федора Смолова заявил, что его команда демонстрирует лучший футбол в чемпионате России.

«Я уверен, если бы не травма Максима Бориско, мы бы пропустили в минувшем сезоне даже меньше «Зенита» (у «Балтики» 21 пропущенный мяч, у петербуржцев – 19. – Спортс’‘).

Если рассмотреть, разложить наш футбол, то мы первые таймы, плюс-минус, если брать разницу, выиграли абсолютно у всех команд с большим отрывом.

Когда мы выходим заряженные, подготовленные и нет форс-мажора – травм, судейских решений, карточек, – мы играем в лучший футбол в России на сегодняшний день. Никто с нами не поспорит, есть цифры.

Во втором тайме играем уже чуть ниже среднего. Причина не в интенсивности и не в усталости. Она в уровне мастерства выходящих на замену людей. У нас нет двух составов с одинаковыми игроками.

Мы понимаем, что следующий сезон будет очень тяжелым. И нам нужно, чтобы уровень выходящих на замену игроков соответствовал [основному составу]», – сказал Талалаев.

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Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: подкаст Федора Смолова Smol Talk
logoФедор Смолов
logoАндрей Талалаев
logoМаксим Бориско
logoЗенит
logoБалтика
logoпремьер-лига Россия
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Комментарии

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А я думал Енисей показывает лучший футбол в РФ
Надо создать тренерский тандем Талалаев-Ташуев, с которым в будущем выигрывать межгалактические чемпионаты Вселенной
Не спорьте с ним, он контуженый
Поспорю, поэтому про «никто» - уже балабольство.
Три-четыре тура из 30. Космос просто
Ну нет. То, что Балтика выходит заряженной, отрабатывает каждый футболист, возможно, лучше чем многие другие футболисты в других клубах РПЛ - да. То, что показывают лучший футбол - нет. Для этого нужно не только старание, но и уровень мастерства столичных клубов или Зенита.
Вот если бы было так, чтобы бразильцы Спартака и Зенита старались на уровне футболистов Балтики, то был бы красивый чемп, сильный. Но проблема в том, что сытые вальяжны.
А я думал Матч ТВ и кинопоиск сейчас показывают лучший футбол)))
Андрюше совсем корона жать стала. Ну ничего, маэстро скоро опять будет бороться за выживание и гонору поуменьшится
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