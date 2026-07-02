«Тоттенхэм» купил Фернандеша за рекордные 85 млн фунтов у «Вест Хэма»

Матеуш Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма».

«Тоттенхэм» объявил о переходе 21-летнего центрального полузащитника Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма ».

Ранее сообщалось , что «шпоры» заплатят 85 миллионов фунтов за хавбека, – это самая дорогая покупка в истории клуба.

«Очень рад, что делаю следующий шаг. «Тоттенхэм » – это огромный клуб. Главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к нему», – заявил футболист.

В прошлом сезоне Фернандеш забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 7 желтых карточек в 36 матчах АПЛ . Его статистику можно изучить по ссылке .

Фото: официальный сайт «Тоттенхэма»