«Тоттенхэм» купил Фернандеша за рекордные 85 млн фунтов у «Вест Хэма»
Матеуш Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма».
«Тоттенхэм» объявил о переходе 21-летнего центрального полузащитника Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».
Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят 85 миллионов фунтов за хавбека, – это самая дорогая покупка в истории клуба.
«Очень рад, что делаю следующий шаг. «Тоттенхэм» – это огромный клуб. Главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к нему», – заявил футболист.
В прошлом сезоне Фернандеш забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 7 желтых карточек в 36 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.
Фото: официальный сайт «Тоттенхэма»
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
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Вылатешь из АПЛ в 26 году, тебя выкупают за 99 млн. евро
Аххаха, что же там за потенциал такой, что являясь фундаментом команды, твоя команда 2 из 2 раз вылетает из АПЛ.
>Выиграть АПЛ
>тренер Де Дзерби
а как какать?
Уверен они обойдутся дешевле, чем качественный игрок из Чемпионшипа.
Тонали и Фернандеш это отлично, другое дело подойдут ли они Де Дзерби.
Осталось купить сильного напа, вот только где его найти?