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  4. «Тоттенхэм» купил Фернандеша за рекордные 85 млн фунтов у «Вест Хэма»

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«Тоттенхэм» купил Фернандеша за рекордные 85 млн фунтов у «Вест Хэма»
Матеуш Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» из «Вест Хэма».

«Тоттенхэм» объявил о переходе 21-летнего центрального полузащитника Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма».

Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят 85 миллионов фунтов за хавбека, – это самая дорогая покупка в истории клуба.

«Очень рад, что делаю следующий шаг. «Тоттенхэм» – это огромный клуб. Главный тренер сыграл ключевую роль в моем решении присоединиться к нему», – заявил футболист.

В прошлом сезоне Фернандеш забил 3 гола, сделал 4 передачи и получил 7 желтых карточек в 36 матчах АПЛ. Его статистику можно изучить по ссылке.

Фото: официальный сайт «Тоттенхэма»

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Тоттенхэма»
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Комментарии

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Вылетаешь из АПЛ в 25 году, тебя выкупают за 44 млн. евро
Вылатешь из АПЛ в 26 году, тебя выкупают за 99 млн. евро
Аххаха, что же там за потенциал такой, что являясь фундаментом команды, твоя команда 2 из 2 раз вылетает из АПЛ.
ОтветMU_pain_for_the_eyes
Вылетаешь из АПЛ в 25 году, тебя выкупают за 44 млн. евро Вылатешь из АПЛ в 26 году, тебя выкупают за 99 млн. евро Аххаха, что же там за потенциал такой, что являясь фундаментом команды, твоя команда 2 из 2 раз вылетает из АПЛ.
В футбол играют 11 человек
ОтветMU_pain_for_the_eyes
Вылетаешь из АПЛ в 25 году, тебя выкупают за 44 млн. евро Вылатешь из АПЛ в 26 году, тебя выкупают за 99 млн. евро Аххаха, что же там за потенциал такой, что являясь фундаментом команды, твоя команда 2 из 2 раз вылетает из АПЛ.
ТТХ всё-таки собирается не останавливаться на достигнутом, а уже точно вылететь в следующем сезоне
суммы конечно фантастические ...
А мне нравится как работает Тоттенхэм. После двух провальных сезонов на 17-м месте у клуба амбиций только прибавилось, забрали Сенеси, Ван Хекке, Матеуша и Тонали, которых наверняка хотели видеть у себя другие клубы из биг-6. Да, тут конечно решает фактор того, что Тоттенхэм больше денег дает и клубам, и игрокам, но вряд ли клуб после этого будет жалеть. Так же как и Сити зимой считай без борьбы забрал Гейи и Семеньо, которые очень хорошо усилили клуб
Ответtequilagwap
А мне нравится как работает Тоттенхэм. После двух провальных сезонов на 17-м месте у клуба амбиций только прибавилось, забрали Сенеси, Ван Хекке, Матеуша и Тонали, которых наверняка хотели видеть у себя другие клубы из биг-6. Да, тут конечно решает фактор того, что Тоттенхэм больше денег дает и клубам, и игрокам, но вряд ли клуб после этого будет жалеть. Так же как и Сити зимой считай без борьбы забрал Гейи и Семеньо, которые очень хорошо усилили клуб
Просто Де Дзерби озвучил руководству цель на сезон выиграть АПЛ, те ему говорят что тебе надо, он озвучил что ему надо. Ссориться с ним никто не хочет, все знают чем это чревато. А Тоттенхэм что? С точки зрения ФФП это самый богатый клуб в мире, тупо могут.
Ответneolol0
Просто Де Дзерби озвучил руководству цель на сезон выиграть АПЛ, те ему говорят что тебе надо, он озвучил что ему надо. Ссориться с ним никто не хочет, все знают чем это чревато. А Тоттенхэм что? С точки зрения ФФП это самый богатый клуб в мире, тупо могут.
>ТТХ
>Выиграть АПЛ
>тренер Де Дзерби
а как какать?
Когда подъедет Тонали, то будет семь чуваков в центре на две позиции... Или Тоттенхэм осознал свое предназначение и наконец переходит в регби?
ОтветMediff
Когда подъедет Тонали, то будет семь чуваков в центре на две позиции... Или Тоттенхэм осознал свое предназначение и наконец переходит в регби?
ты посмотри, сколько у них ЦЗ в составе на данный момент)
Ну что ж, добро пожаловать, у Бойчера серьезно прикипело от прошлого сезона, в течении недели утрясут с Тонали и центр поля выглядит более чем после всех этих Бентанкуров и Сарров.
После Локомотива вообще потерял его из поля зрения, рад, что он до сих пор пылит
ОтветАнтоша
После Локомотива вообще потерял его из поля зрения, рад, что он до сих пор пылит
Ну ты выдал конечно.. Речь про Бруну Фернандеша!
МЮ надо переключаться на Штиллера и Нмечу.
Уверен они обойдутся дешевле, чем качественный игрок из Чемпионшипа.
ОтветMade-in-Russia
МЮ надо переключаться на Штиллера и Нмечу. Уверен они обойдутся дешевле, чем качественный игрок из Чемпионшипа.
за Нмечу вроде еще больше требуют
Ответtequilagwap
за Нмечу вроде еще больше требуют
Боруссия его не хочет продавать, либо только за те же 100 млн евро. Через год правда его можно будет выкупить уже за 80(а через 2 года за 70)
Следующий шаг наконец-то свалить шпор в чемпионшип? И посему этот рекордный трансфер не играет в сборной португалии? Даже Саму Кошта из Мальорки там .
Какие завистливые комментарии. ТТХ проснулся, хватит Телей и прочих доходяг покупать за 40. Аосонал трепещи, теперь легко не будет
ОтветСтяуа
Какие завистливые комментарии. ТТХ проснулся, хватит Телей и прочих доходяг покупать за 40. Аосонал трепещи, теперь легко не будет
Теля в общем за 50 млн евро взяли вроде, считая с арендой
ну это конечно заявочка. чёт Ньюкасл совсем раздербанили, еще Бруно заберут в МЮ .
Тонали и Фернандеш это отлично, другое дело подойдут ли они Де Дзерби.
Осталось купить сильного напа, вот только где его найти?
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