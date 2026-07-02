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  4. Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»

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Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»
Пирс Морган вспомнил эпизод с Месси, комментируя удаление Балогуна.

Телеведущий Пирс Морган отметил непоследовательность судей на чемпионате мира-2026, сравнив эпизоды с участием Фоларина Балогуна и Лионеля Месси.

Нападающий сборной США Балогун получил прямую красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала турнира (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.

Ранее форвард сборной Аргентины Месси избежал наказания в матче против Алжира на групповом этапе, когда сзади ударил шипами по икре Аиссы Манди.

«Один и тот же фол. Один (Балогун) получает красную карточку. Другому вообще никакого наказания.

Здорово быть Лионелем Месси», – написал Морган.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoФоларин Балогун
logoСборная США по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoсудьи
logoЛионель Месси
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoПирс Морган
logoАисса Манди
logoТарик Мухаремович
logoСборная Алжира по футболу

Комментарии

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почему не сравнивает с эпизодом с Бернарду Силвой?
ОтветБорис_1117003684
почему не сравнивает с эпизодом с Бернарду Силвой?
"А тебе какое дело дружок?" 😁
🤝
ОтветБорис_1117003684
почему не сравнивает с эпизодом с Бернарду Силвой?
Потому что это совсем невыгодно - это ж получится что и Португалию «тащат» )
А такой нарратив им не нужен - «тащат» ТОЛЬКО Месси )

А когда начинаются разговоры «у Аргентины самая легкая сетка в истории»
То все почему-то забывают, что Уругвай облажался на этом ЧМ и не вышел из группы, а Португалия не обыграла ДР Конго чтобы занять 1-е место в группе и в 1/8 возможно встретиться с Аргентиной )
Но и в этом виновата ФИФА, по мнению многих )
Что бы трактовать эти фолы одинаково, надо быть просто по жизни обиженным глором кришти:))

https://dumpster.cdn.sports.ru/f/a0/fa22efb91546f7cc5946360ea98ac.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730

https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/e/01/b5607d1a44d52af03b9bc599ef1da.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730

Кстати, он не хочет сказать, почему кришти дали условную дисквалификацию, иначе криштик бы пропустил 2 матча в группе:)) Забавно как маркетологи тащат сына фифа и никто не обсуждает эту тему:))
Ответrigobersong
Что бы трактовать эти фолы одинаково, надо быть просто по жизни обиженным глором кришти:)) https://dumpster.cdn.sports.ru/f/a0/fa22efb91546f7cc5946360ea98ac.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730 https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/e/01/b5607d1a44d52af03b9bc599ef1da.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730 Кстати, он не хочет сказать, почему кришти дали условную дисквалификацию, иначе криштик бы пропустил 2 матча в группе:)) Забавно как маркетологи тащат сына фифа и никто не обсуждает эту тему:))
У глоров фрукта уровень интеллекта сопоставим с трубкозубом
Ответrigobersong
Что бы трактовать эти фолы одинаково, надо быть просто по жизни обиженным глором кришти:)) https://dumpster.cdn.sports.ru/f/a0/fa22efb91546f7cc5946360ea98ac.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730 https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/e/01/b5607d1a44d52af03b9bc599ef1da.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730 Кстати, он не хочет сказать, почему кришти дали условную дисквалификацию, иначе криштик бы пропустил 2 матча в группе:)) Забавно как маркетологи тащат сына фифа и никто не обсуждает эту тему:))
Просто два идентичных фото! И совсем не кажется, что на втором фото чуваку чуть ногу не оторвали и не переломали в нескольких местах.
Да уже несколько таких моментов было когда не давали красную, причем играли гораздо жёстче. Морган выглядит очень смешно со своими наездами на Месси, особенно в свете своего непрестанного вылизывания Роналду. Честно, я не помню среди известных почитателей таланта Месси, таких фриков как Морган и Айшоуспид, которые ненавидят Месси не менее сильно чем любят Роналду, и постоянно позорятся сами позорят своего кумира
ОтветСлучайно заскочил
Да уже несколько таких моментов было когда не давали красную, причем играли гораздо жёстче. Морган выглядит очень смешно со своими наездами на Месси, особенно в свете своего непрестанного вылизывания Роналду. Честно, я не помню среди известных почитателей таланта Месси, таких фриков как Морган и Айшоуспид, которые ненавидят Месси не менее сильно чем любят Роналду, и постоянно позорятся сами позорят своего кумира
Потому что если ты прекдпочитаешь Месси, то тебе не нужно постоянно доказывать превосходство и придумывать оправдания
ОтветСлучайно заскочил
Да уже несколько таких моментов было когда не давали красную, причем играли гораздо жёстче. Морган выглядит очень смешно со своими наездами на Месси, особенно в свете своего непрестанного вылизывания Роналду. Честно, я не помню среди известных почитателей таланта Месси, таких фриков как Морган и Айшоуспид, которые ненавидят Месси не менее сильно чем любят Роналду, и постоянно позорятся сами позорят своего кумира
У Лео Агуэро такой 🤣🤣
И не помню, чтоб в каждом матче шипами в голень били игроков, вы загнули
И в других матчах это разовое, лояльное отношение к фолам Месси и аргов(на ЖК и КК) это уже систематика
И рукой мяч останавливают(как Лео с Голландией без ЖК), и локтями/шипами бьют, и в сторону скамейки выносят, и пенки сомнительные
Поэтому случайные отдельные матчи/эпизоды других команд приводить глупо))
Жопу с пальцем сравнивает, он просто хейтер
Ну, фол Лео - железная желтая. Красная была бы натянута.
А тут железная красная. Даже без ВАР.
ОтветOla BP
Ну, фол Лео - железная желтая. Красная была бы натянута. А тут железная красная. Даже без ВАР.
Да не была бы красная натянута, шипами в незащищенную область ноги с продавливанием. Но, конечно, рядом не стоит по грубости с моментом Балогуна.
ОтветBuffonshik
Да не была бы красная натянута, шипами в незащищенную область ноги с продавливанием. Но, конечно, рядом не стоит по грубости с моментом Балогуна.
Вы так пишете, как-будто там была умышленная грубость. Если смотреть видео момента, а не скрины, то видно, что Балогун даже смотрел в другую сторону и не мог видеть, что попадает в икру, а затем в галик. Месси, кстати, смотрел вперед и мог видеть, что въезжает в ногу сопернику. Можно сказать, что Месси был более неосторожен.
Как по мне, эпизоды очень похожие. красная или нет - не знаю, зависит от актуальных трактовок.
)))) носком по икре и в голеностопный сустав ( который ещё и вывернуло)
У Месси продавливания не было, у Балогуна было. Достаточно четкий критерий, почему в одном случае красной нет, а в другом есть.
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
У Месси продавливания не было, у Балогуна было. Достаточно четкий критерий, почему в одном случае красной нет, а в другом есть.
Как это не было? Очнись
ОтветСемейкаЕмельянов
Как это не было? Очнись
Посмотри повтор - как только пошел наступ на икру, Лео тут же одернул ногу, в результате продавливания не было.
Морган остался верен Криштику, пока остальные глоры прячутся за спиной Мбаппе и Холанда
Ещё лучше быть Морганом. Хейтить Месси, и восхвалять Роналду. И денюжку получать 😁
Да с фолом Месси уже давно разобрались - хотя бы желтая была.
Но вот то, что аргентинцам руками дают играть - вот это вопрос
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