Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»

Пирс Морган вспомнил эпизод с Месси, комментируя удаление Балогуна.

Телеведущий Пирс Морган отметил непоследовательность судей на чемпионате мира-2026, сравнив эпизоды с участием Фоларина Балогуна и Лионеля Месси .

Нападающий сборной США Балогун получил прямую красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала турнира (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича . Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.

Ранее форвард сборной Аргентины Месси избежал наказания в матче против Алжира на групповом этапе, когда сзади ударил шипами по икре Аиссы Манди .

«Один и тот же фол. Один (Балогун) получает красную карточку. Другому вообще никакого наказания.

Здорово быть Лионелем Месси», – написал Морган.