Морган сравнил эпизоды с Месси и Балогуном: «Один и тот же фол. Один получает красную, другому вообще никакого наказания. Здорово быть Лионелем»
Пирс Морган вспомнил эпизод с Месси, комментируя удаление Балогуна.
Телеведущий Пирс Морган отметил непоследовательность судей на чемпионате мира-2026, сравнив эпизоды с участием Фоларина Балогуна и Лионеля Месси.
Нападающий сборной США Балогун получил прямую красную карточку в матче с Боснией и Герцеговиной в 1/16 финала турнира (2:0) из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича. Главный арбитр Рафаэл Клаус получил подсказку от ассистентов на ВАР и изучил эпизод на мониторе.
Ранее форвард сборной Аргентины Месси избежал наказания в матче против Алжира на групповом этапе, когда сзади ударил шипами по икре Аиссы Манди.
«Один и тот же фол. Один (Балогун) получает красную карточку. Другому вообще никакого наказания.
Здорово быть Лионелем Месси», – написал Морган.
Верите в честность Алжира против Австрии?38848 голосов
Да!
Нет!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Пирса Моргана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
🤝
А такой нарратив им не нужен - «тащат» ТОЛЬКО Месси )
А когда начинаются разговоры «у Аргентины самая легкая сетка в истории»
То все почему-то забывают, что Уругвай облажался на этом ЧМ и не вышел из группы, а Португалия не обыграла ДР Конго чтобы занять 1-е место в группе и в 1/8 возможно встретиться с Аргентиной )
Но и в этом виновата ФИФА, по мнению многих )
https://dumpster.cdn.sports.ru/f/a0/fa22efb91546f7cc5946360ea98ac.png?f=webp&q=90&s=2x&w=730
https://photobooth.cdn.sports.ru/preset/wysiwyg/e/01/b5607d1a44d52af03b9bc599ef1da.jpeg?f=webp&q=90&s=2x&w=730
Кстати, он не хочет сказать, почему кришти дали условную дисквалификацию, иначе криштик бы пропустил 2 матча в группе:)) Забавно как маркетологи тащат сына фифа и никто не обсуждает эту тему:))
И не помню, чтоб в каждом матче шипами в голень били игроков, вы загнули
И в других матчах это разовое, лояльное отношение к фолам Месси и аргов(на ЖК и КК) это уже систематика
И рукой мяч останавливают(как Лео с Голландией без ЖК), и локтями/шипами бьют, и в сторону скамейки выносят, и пенки сомнительные
Поэтому случайные отдельные матчи/эпизоды других команд приводить глупо))
А тут железная красная. Даже без ВАР.
Как по мне, эпизоды очень похожие. красная или нет - не знаю, зависит от актуальных трактовок.
Но вот то, что аргентинцам руками дают играть - вот это вопрос