Никифоров назвал ошибкой «Письмо четырнадцати»: «Ошибка молодого игрока. Есть понимание, кто подставил Садырина. Многие ведущие игроки не поехали на ЧМ»

Ассистент главного тренера сборной России Юрий Никифоров высказался о ситуации с «Письмом четырнадцати».
«Письмо четырнадцати» – открытое письмо игроков сборной России с требованиями смены главного тренера Павла Садырина и улучшения материального обеспечения футболистов, написанное 17 ноября 1993 года, после матча в рамках отборочного турнира ЧМ-94 против сборной Греции в Афинах.
Никифоров был в числе 14 футболистов, кто подписал письмо.
– По былым временам вообще ностальгируете иногда?
– Я – нет. К каждому времени надо адаптироваться. Раньше были свои прелести, сейчас свои. В будущем будут другие.
– У вас был момент, когда вам пришлось и отказаться от выступлений за сборную. Как сквозь года оцениваете этот эпизод?
– Я сделал ошибку в тот момент.
– Историю с «Письмом четырнадцати» тоже как ошибку воспринимаете?
– Да. Ошибка молодого игрока. Хотя уже и не молодого, но ошибка.
– Но вы говорили, что извинились перед Павлом Садыриным, так как поняли, что его подставили. Знаете, кто именно подставил?
– Я и правда извинялся перед Павлом Федоровичем. Понимание, кто его подставил, есть, конечно. Но не хотел бы сейчас говорить об этом.
Просто хотели сделать это нашими руками – убрать тренера. И, наверное, очень грамотно сделал Вячеслав Колосков, что не убрал.
С другой стороны, сложная ситуация, потому что многие ведущие игроки не поехали на чемпионат мира.
– Там сборная могла действительно достичь большего, если бы этого скандала не было?
– Это все сослагательное наклонение. Но многие реально не поехали из-за той ситуации, – сказал Юрий Никифоров.
я реально не видел статью полноценную об этом, которая бы всё объяснила точно
Без кивка Романцева в те времена ни один спартаковец бы не подписал. И тем более оптом.
- Говорил потом Бышовец о своих проблемах
Ничего бы не смогли, потому что сборная состояла из рвачей и шкур в большинстве своем. В то сложное время этим футбольным людям было плевать на страну, флаг и гимн. Главное, чтобы платили за приезд и одевали-обували в фирмУ.
Наверное, время было падения морально-нравственных ценностей, а футболисты уж точно не могли быть ориентиром для воспитания общества.
В дальнейшем будет конфликт интересов Бышовец-Романцев, в результате сборной будет руководить еще и Игнатьев...так же как и назначение Быша в 1998, при общем пуле игроков из бывших спартаковцев, все это потеря времени и ресурсов.
А нужно было где-то до ЕВРО -96 - Быш, потом Романцев. Всего два тренера были, кто мог бы реально что-то хорошее показать с теми игроками. Нет, сами себе в ногу...Колоскову привет.