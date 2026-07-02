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  4. Никифоров назвал ошибкой «Письмо четырнадцати»: «Ошибка молодого игрока. Есть понимание, кто подставил Садырина. Многие ведущие игроки не поехали на ЧМ»

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Никифоров назвал ошибкой «Письмо четырнадцати»: «Ошибка молодого игрока. Есть понимание, кто подставил Садырина. Многие ведущие игроки не поехали на ЧМ»
Юрий Никифоров назвал ошибкой «Письмо четырнадцати».

Ассистент главного тренера сборной России Юрий Никифоров высказался о ситуации с «Письмом четырнадцати».

«Письмо четырнадцати» – открытое письмо игроков сборной России с требованиями смены главного тренера Павла Садырина и улучшения материального обеспечения футболистов, написанное 17 ноября 1993 года, после матча в рамках отборочного турнира ЧМ-94 против сборной Греции в Афинах.

Никифоров был в числе 14 футболистов, кто подписал письмо.

– По былым временам вообще ностальгируете иногда?

– Я – нет. К каждому времени надо адаптироваться. Раньше были свои прелести, сейчас свои. В будущем будут другие.

– У вас был момент, когда вам пришлось и отказаться от выступлений за сборную. Как сквозь года оцениваете этот эпизод?

– Я сделал ошибку в тот момент.

– Историю с «Письмом четырнадцати» тоже как ошибку воспринимаете?

– Да. Ошибка молодого игрока. Хотя уже и не молодого, но ошибка.

– Но вы говорили, что извинились перед Павлом Садыриным, так как поняли, что его подставили. Знаете, кто именно подставил?

– Я и правда извинялся перед Павлом Федоровичем. Понимание, кто его подставил, есть, конечно. Но не хотел бы сейчас говорить об этом.

Просто хотели сделать это нашими руками – убрать тренера. И, наверное, очень грамотно сделал Вячеслав Колосков, что не убрал.

С другой стороны, сложная ситуация, потому что многие ведущие игроки не поехали на чемпионат мира.

– Там сборная могла действительно достичь большего, если бы этого скандала не было?

– Это все сослагательное наклонение. Но многие реально не поехали из-за той ситуации, – сказал Юрий Никифоров.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoЮрий Никифоров
logoпремьер-лига Россия
logoПавел Садырин
logoМатч ТВ
logoСборная России по футболу
logoВячеслав Колосков

Комментарии

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"14 друзей Бышоушена"
sports.ru - расскажите об этой истории

я реально не видел статью полноценную об этом, которая бы всё объяснила точно
ОтветЕвгений Кузнецов
sports.ru - расскажите об этой истории я реально не видел статью полноценную об этом, которая бы всё объяснила точно
Да ты что)) там такие фамилии всплывут, хотя они и не тонут, что если спортс напишет, то потом отмываться долго будут. В общем яйки маленькие.
ОтветЕвгений Кузнецов
sports.ru - расскажите об этой истории я реально не видел статью полноценную об этом, которая бы всё объяснила точно
их примерно тысячи были )
я так понимаю что торчат уши бышовца?
ОтветКурт Кобэйн
я так понимаю что торчат уши бышовца?
Они уже давно не просто торчат. Приросли намертво к этому письму.
ОтветКурт Кобэйн
я так понимаю что торчат уши бышовца?
Не только. А может и не столько.

Без кивка Романцева в те времена ни один спартаковец бы не подписал. И тем более оптом.
Один из 14 подлецов возглавляет сборную. Судьба дожна провернуть с ним что то аналогичное. Ещё один деятель каждый день веселит публику своим старческим маразмом про футбольных людей. Ещё один бегает по командам, из некоторых просто сбегает. Ещё несколько периодически отсвечивают как эксперты и перебиваются случайной тренерской работой.
Ответagentkuper
Один из 14 подлецов возглавляет сборную. Судьба дожна провернуть с ним что то аналогичное. Ещё один деятель каждый день веселит публику своим старческим маразмом про футбольных людей. Ещё один бегает по командам, из некоторых просто сбегает. Ещё несколько периодически отсвечивают как эксперты и перебиваются случайной тренерской работой.
Так он в сборную только своих друзей вызывает, кто там писать будет? Глебов с Осипенко?
ОтветКамбоджа Иванов
Так он в сборную только своих друзей вызывает, кто там писать будет? Глебов с Осипенко?
Глушенков можно что угодно подписать ради денег)
В РФС должна висеть доска позора с этими 14 фамилиями, как назидание для молодёжи
Поступок с письмом на уровне Лимпопо, которые регулярно можно наблюдать на Кубке Африке и Чемпионате Мира. Люди которые буквально срут сами себе в штаны, вместо того чтобы показать на крупном турнире свой максимум, засветиться и подписать миллионный контракт, начинают терки из-за премиальных, формы и подобных мелочей.
ОтветBarmaleika
Поступок с письмом на уровне Лимпопо, которые регулярно можно наблюдать на Кубке Африке и Чемпионате Мира. Люди которые буквально срут сами себе в штаны, вместо того чтобы показать на крупном турнире свой максимум, засветиться и подписать миллионный контракт, начинают терки из-за премиальных, формы и подобных мелочей.
А с чего вы взяли, что на крупном турнире они показали не максимум?
ОтветMaxim Novicov
А с чего вы взяли, что на крупном турнире они показали не максимум?
Они туда вообще не поехали
Футбольная справедливость есть, из-за той подлости многие крутые игроки не поехали на ЧМ-94, а кто поехал, выступил слабо и не сделал большой европейской карьеры. Да и интриган Бышовец тоже бесславно закончил
ОтветЕбздрогыч
Футбольная справедливость есть, из-за той подлости многие крутые игроки не поехали на ЧМ-94, а кто поехал, выступил слабо и не сделал большой европейской карьеры. Да и интриган Бышовец тоже бесславно закончил
Нет предела человеческой подлости !
- Говорил потом Бышовец о своих проблемах
ОтветЕбздрогыч
Футбольная справедливость есть, из-за той подлости многие крутые игроки не поехали на ЧМ-94, а кто поехал, выступил слабо и не сделал большой европейской карьеры. Да и интриган Бышовец тоже бесславно закончил
Я человек простой, вижу комментарий Ебздрогыча, ставлю минус
Самое главное, что так называемое "золотое" поколение не показало себя на уровне сборных в 90-х и начала нулевых на главных турнирах, а ЧМ -98 и Евро -2000 вообще прошли мимо по разным обстоятельствам. Много требовали от других, а не от себя, жаль.
ОтветMi}{AH
Самое главное, что так называемое "золотое" поколение не показало себя на уровне сборных в 90-х и начала нулевых на главных турнирах, а ЧМ -98 и Евро -2000 вообще прошли мимо по разным обстоятельствам. Много требовали от других, а не от себя, жаль.
Золотое оно было только для тех, кто всерьез верит, что люди с парой-тройкой приличных сезонов за испанские и немецкие середняки реально бы могли что-то выиграть
Хватит нести уже бред, что та сборная была способна на многое, если бы не «письмо 14-ти».
Ничего бы не смогли, потому что сборная состояла из рвачей и шкур в большинстве своем. В то сложное время этим футбольным людям было плевать на страну, флаг и гимн. Главное, чтобы платили за приезд и одевали-обували в фирмУ.
Наверное, время было падения морально-нравственных ценностей, а футболисты уж точно не могли быть ориентиром для воспитания общества.
ОтветБезымянный болельщик
Хватит нести уже бред, что та сборная была способна на многое, если бы не «письмо 14-ти». Ничего бы не смогли, потому что сборная состояла из рвачей и шкур в большинстве своем. В то сложное время этим футбольным людям было плевать на страну, флаг и гимн. Главное, чтобы платили за приезд и одевали-обували в фирмУ. Наверное, время было падения морально-нравственных ценностей, а футболисты уж точно не могли быть ориентиром для воспитания общества.
а когда было по-другому ???
ОтветБезымянный болельщик
Хватит нести уже бред, что та сборная была способна на многое, если бы не «письмо 14-ти». Ничего бы не смогли, потому что сборная состояла из рвачей и шкур в большинстве своем. В то сложное время этим футбольным людям было плевать на страну, флаг и гимн. Главное, чтобы платили за приезд и одевали-обували в фирмУ. Наверное, время было падения морально-нравственных ценностей, а футболисты уж точно не могли быть ориентиром для воспитания общества.
А ты прямо за флаг и гимн компании анус рвешь на работе? Футбол это такая же работа за деньги. А то что подписали, идиоты конечно, но им как спортсменам скидка
Стратегически решение назначить Садырина оказалось большой ошибкой. Пострадали вообще все. Глупость - убрать Бышовца после одного плохого матча с Шотландией.
В дальнейшем будет конфликт интересов Бышовец-Романцев, в результате сборной будет руководить еще и Игнатьев...так же как и назначение Быша в 1998, при общем пуле игроков из бывших спартаковцев, все это потеря времени и ресурсов.
А нужно было где-то до ЕВРО -96 - Быш, потом Романцев. Всего два тренера были, кто мог бы реально что-то хорошее показать с теми игроками. Нет, сами себе в ногу...Колоскову привет.
ОтветRuscello
Стратегически решение назначить Садырина оказалось большой ошибкой. Пострадали вообще все. Глупость - убрать Бышовца после одного плохого матча с Шотландией. В дальнейшем будет конфликт интересов Бышовец-Романцев, в результате сборной будет руководить еще и Игнатьев...так же как и назначение Быша в 1998, при общем пуле игроков из бывших спартаковцев, все это потеря времени и ресурсов. А нужно было где-то до ЕВРО -96 - Быш, потом Романцев. Всего два тренера были, кто мог бы реально что-то хорошее показать с теми игроками. Нет, сами себе в ногу...Колоскову привет.
Это ваше частное мнение про только двух тренеров.
ОтветZepalovFN
Это ваше частное мнение про только двух тренеров.
Российских естественно.
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