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  4. Джейми Каррагер: «Шансы Англии на победу в ЧМ ничтожны. Уже бы улетели домой, если бы не Кейн. Харри, наверное, думает, что играть за сборную – то же самое, что за «Тоттенхэм»

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Джейми Каррагер: «Шансы Англии на победу на ЧМ ничтожны. Уже бы улетели домой, если бы не Кейн. Харри думает, что играть за сборную – то же самое, что за «Тоттенхэм»
Джейми Каррагер: шансы Англии на победу в ЧМ ничтожно малы.

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер высказался о Харри Кейне и отметил, что не верит в шансы команды выиграть ЧМ-2026.

Национальная команда под руководством Томаса Тухеля сыграет против Мексики в 1/8 финала турнира.

«До перехода в «Баварию» самым большим препятствием на пути Харри Кейна к выигрышу главных футбольных трофеев была команда, за которую он играл. 

Все те годы, когда его упрекали в том, что он ничего не выиграл, не имели никакого отношения к его мастерству.

Сейчас Кейн, наверное, думает, что играть за сборную Англии – это то же самое, что играть за «Тоттенхэм», когда он знал, что, сколько бы он ни забил и насколько бы ни был близок к тому, чтобы получить 10 из 10 баллов за индивидуальную игру, он не получит трофей победителя. Остальные игроки в команде были далеки от идеала.

Разница в том, что он может уйти из «Тоттенхэма» в «Баварию» и присоединиться к клубу, который больше соответствует его способностям и амбициям.

После выхода в 1/8 финала мы должны быть реалистами и признать, что наши шансы на победу на чемпионате мира ничтожно малы. 

С Кейном в такой форме у нас все еще есть призрачная надежда. Без него мы бы уже улетели домой», – заявил Каррагер.

Как Тухель и Кейн спасли Англию

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoДжейми Каррагер
logoбундеслига Германия
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logoпремьер-лига Англия
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logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн

Комментарии

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Ну так Англия это и есть Тоттенхэм в мире сборных.
ОтветИрокез Погба
Ну так Англия это и есть Тоттенхэм в мире сборных.
Тоттенхэм 2 (ДВА) раза выигрывал чемпионат. И без Тофика Бахрамова.
Так Тоттенхэм ещё никто не оскорблял!
ОтветAlex1104
Тоттенхэм 2 (ДВА) раза выигрывал чемпионат. И без Тофика Бахрамова. Так Тоттенхэм ещё никто не оскорблял!
2 чемпионства за 143 года истории, последнее из которых 65 лет назад это мощно
Кейн - лучший в мире опорный нападающий. База
ОтветBooligan
Кейн - лучший в мире опорный нападающий. База
А наши ребята лучшие топорные нападающие.
Чисто российские эксперты. Хорошо сыграли с хорватами это лучшая Англия в истории, провели серый матч у нас нет шансов. Да Англия не была фаворитом ЧМ, а была просто в топ 10, ну может в топ 6 и идут нормально. Германия играла убого против Алжира в 2014, Италия 2006 спокойно могла отлететь от Австралии в 1/8, Аргентина против Нидерландов ничего выдающегося не показала в 2022 и затащил вратарь. Это не значит, что Англия должна победить, но убогие матчи есть и у чемпионов и сейчас даже обычный плей офф не начался, а команды которые феерят со старта не часто выигрывают ЧМ.
ОтветМикель Артета 65%
Чисто российские эксперты. Хорошо сыграли с хорватами это лучшая Англия в истории, провели серый матч у нас нет шансов. Да Англия не была фаворитом ЧМ, а была просто в топ 10, ну может в топ 6 и идут нормально. Германия играла убого против Алжира в 2014, Италия 2006 спокойно могла отлететь от Австралии в 1/8, Аргентина против Нидерландов ничего выдающегося не показала в 2022 и затащил вратарь. Это не значит, что Англия должна победить, но убогие матчи есть и у чемпионов и сейчас даже обычный плей офф не начался, а команды которые феерят со старта не часто выигрывают ЧМ.
да ладно вам российские. это обычная биполярка футбольного бати-болельщика
ОтветМикель Артета 65%
Чисто российские эксперты. Хорошо сыграли с хорватами это лучшая Англия в истории, провели серый матч у нас нет шансов. Да Англия не была фаворитом ЧМ, а была просто в топ 10, ну может в топ 6 и идут нормально. Германия играла убого против Алжира в 2014, Италия 2006 спокойно могла отлететь от Австралии в 1/8, Аргентина против Нидерландов ничего выдающегося не показала в 2022 и затащил вратарь. Это не значит, что Англия должна победить, но убогие матчи есть и у чемпионов и сейчас даже обычный плей офф не начался, а команды которые феерят со старта не часто выигрывают ЧМ.
>обычный плей офф не начался
В полуфинале начнётся, да?
Кстати, против Мексики имхо шансов больше, нежели против Конго, Мексиканцы автобусно играть скорее всего не будут, их и трибуны погонят и сами они больше атакующая команда, поэтому от следующей игры скорее жду повторения Англия - Хорватия, нежели взламывание автобуса. А то что игра не впечатляет - это да, не знаю даже какие оправдания тут можно придумать.
ОтветBase0bject
Кстати, против Мексики имхо шансов больше, нежели против Конго, Мексиканцы автобусно играть скорее всего не будут, их и трибуны погонят и сами они больше атакующая команда, поэтому от следующей игры скорее жду повторения Англия - Хорватия, нежели взламывание автобуса. А то что игра не впечатляет - это да, не знаю даже какие оправдания тут можно придумать.
Так там высота 2200 м будет над уровнем моря, время, будет против англичан
ОтветBase0bject
Кстати, против Мексики имхо шансов больше, нежели против Конго, Мексиканцы автобусно играть скорее всего не будут, их и трибуны погонят и сами они больше атакующая команда, поэтому от следующей игры скорее жду повторения Англия - Хорватия, нежели взламывание автобуса. А то что игра не впечатляет - это да, не знаю даже какие оправдания тут можно придумать.
Конго не играло в автобус.
нормальные шансы
за исключением Франции, все остальные вот так и побеждают, на тоненького, на отскоках.
ОтветVadim Vadim_1116553755
нормальные шансы за исключением Франции, все остальные вот так и побеждают, на тоненького, на отскоках.
Испанию еще не видели в матчах на вылет.
ОтветVadim Vadim_1116553755
нормальные шансы за исключением Франции, все остальные вот так и побеждают, на тоненького, на отскоках.
Сейчас все выглядит так что Франция всех переедет
Это что получается, Кейн перерос Англию и ему нужно переходить в другую сборную?
ОтветИван Лапин
Это что получается, Кейн перерос Англию и ему нужно переходить в другую сборную?
В Германии, как раз, проблемы с центрфорвардами.
Про немцев после Алжира в 2014 также можно было сказать. Аргентинцы от австралийцев ускакали в 22. Французы в 98 вообще на соплях держались. Итальянцы в 2006. Много такого было
ОтветGuillermo
Про немцев после Алжира в 2014 также можно было сказать. Аргентинцы от австралийцев ускакали в 22. Французы в 98 вообще на соплях держались. Итальянцы в 2006. Много такого было
Да англичане сами от словаков чуть не вылетели 2 года назад на Евро. И ничего до финала по итогу дошли
ОтветAndy93
Да англичане сами от словаков чуть не вылетели 2 года назад на Евро. И ничего до финала по итогу дошли
Да, тогда вроде Белингем затащил. Так что нет одного тащилы - найдётся другой
Шансы как шансы. Можно сказать и иначе пока Сака и Беллингем и другие лидеры по мимо Кейна не показали максимума своих возможностей. Есть и другие козыри в рукаве у Тухеля. Особенно в атаке Англия еще может заметно прибавить. А вот в защите есть явные слабости которые закрыть сложнее.
Ответwisdom
Шансы как шансы. Можно сказать и иначе пока Сака и Беллингем и другие лидеры по мимо Кейна не показали максимума своих возможностей. Есть и другие козыри в рукаве у Тухеля. Особенно в атаке Англия еще может заметно прибавить. А вот в защите есть явные слабости которые закрыть сложнее.
Беллингем в соло Панаму закрыл, с Конго самый опасный был
Если бы вратарь конголезцев не проперся, в до гола Кейна Джуд бы покер мог оформить
Убери Кейна из сборной Англии и всё, пакуйте чумадан.
Тоже когда смотрел игру с ДР Конго, подумал, а как вы планируете Мексику на высоте 1500+ побеждать? Есть конечно призрачные шансы, что англичане только на пик формы выходят, но если это не так, и если Мексика свой пик формы прошла, то в лучшем случае, англичане вылетят в серии пенальти
Ответborasco
Тоже когда смотрел игру с ДР Конго, подумал, а как вы планируете Мексику на высоте 1500+ побеждать? Есть конечно призрачные шансы, что англичане только на пик формы выходят, но если это не так, и если Мексика свой пик формы прошла, то в лучшем случае, англичане вылетят в серии пенальти
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