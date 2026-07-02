  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Только у Месси был сезон лучше, чем у Кейна, а ведь Лео – величайший истории. Это говорит об уровне Харри, он вдохновляет всех в сборной Англии». Гордон о форварде

0
«Только у Месси был сезон лучше, чем у Кейна, а ведь Лео – величайший в истории. Это говорит об уровне Харри, он вдохновляет всех в сборной Англии». Гордон о форварде
Энтони Гордон сопоставил Харри Кейна с Лионелем Месси.

Вингер сборной Англии Энтони Гордон поделился восхищением Харри Кейном, который сделал дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1).

«Находиться рядом с Харри каждый день – это невероятно, потому что он находится на элитном уровне.

Только у Месси был сезон лучше, чем [нынешний] у Харри, а ведь Лионель – величайший футболист в истории. Это говорит лишь о том уровне, на которой Кейн играет.

Когда находишься рядом с таким человеком, как Кейн, хочется перенять как можно больше его навыков и наблюдать за всем, что он делает, чтобы понять, почему он достиг такого уровня.

Потому что то эне случайность. Это стабильный труд каждый день: как усердно он работает, как завершает атаки в каждом упражнении, он делает это со страстью.

Он никогда не сбивается с ритма. Находиться рядом с ним – это прекрасно. Харри вдохновляет всех нас», – сказал Энтони Гордон.

В прошедшем сезоне на уровне клубов Кейн забил 61 гол и сделал 7 передач в 51 матче.

Верите в честность Алжира против Австрии?38320 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoЭнтони Гордон
logoСборная Англии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн
logoИнтер Майами
logoбундеслига Германия
logoСборная Аргентины по футболу
logoМЛС
logoБавария

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Гордон уже начал отрабатывать контракт с Барсой своим язычком 😛
ОтветCristiano Ronaldo Portugal
Гордон уже начал отрабатывать контракт с Барсой своим язычком 😛
новорег, он говорит о том сезоне Месси с 91 голом за год
Кейн может забивать по 100 и не получит мячик. Всегда найдут кого-то более достойного. Он вчера просто как машина спас команду такими ударами.
у Лео так то и матчей было меньше сыгранно ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сборную Аргентины досмотрели с металлодетекторами перед матчем с Кабо-Верде в Майами. Месси смеялся, пока его обыскивали
16 минут назадВидео
Кафу: «Я бы пробегал 25 км за матч, а не 20, если бы в наше время был ВАР и паузы на водопой. У меня было бы больше энергии, был бы более отдохнувшим»
22 минуты назад
Гуллит о расизме в адрес игроков Нидерландов: «Темнокожих выдвигают на первый план, они получают полную долю критики – вот что возмущает. Если пишешь анонимно – ты трус»
44 минуты назад
Кан о вылете Германии с ЧМ-2026: «Показательный момент: Киммих, ищущий, кто пробьет пенальти. Топ-команда не ищет волонтеров. У нее есть игроки, сами требующие мяч»
56 минут назад
Абаскаля узнали в Москве: «Человек подошел в супермаркете: «Что ты здесь делаешь?». Семья чувствует себя здесь как дома. Нам нравится страна, культура, город»
сегодня, 09:34
Сафонов стал амбассадором безалкогольного пива Red Finch 0.0
сегодня, 09:18Фото
Волевые победы Англии и Бельгии, Андреева вылетела с «Уимблдона», Бобровский в «Торонто», «Бостон» обменял Брауна на Джорджа, Фетисов и Роднина идут на выборы и другие новости
сегодня, 09:10
62-я минута, Роббен выходит один на один с Касильясом и бьет в дальний угол. Вспоминаем культовые моменты чемпионатов мира
сегодня, 09:00Тесты и игры
«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану
сегодня, 08:56
Джейми Каррагер: «Кейн в 2026-м – это как Чарльтон для Англии 60 лет назад. Маяк надежды, вселивший веру в победу на крупном турнире. Только рядом нет Мура, Бэнкса или Болла»
сегодня, 08:44
Ко всем новостям
Последние новости
Швейцария – Алжир. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
33 минуты назад
Португалия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
34 минуты назад
Испания – Австрия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
37 минут назад
Маккенни об удалении Балогуна: «Не думаю, что это красная. На ЧМ-2026 было много таких эпизодов, когда карточку вообще не показывали»
сегодня, 09:22
Орлов о желании Глушенкова смотреть ЧМ-2026 с полуфиналов: «Снобизм какой-то! Пока еще молод... Должен по возможности смотреть все игры, учиться»
сегодня, 07:59
Тилльман стал лучшим игроком матча США – Босния с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа. Василь – худший, у него 4.6
сегодня, 07:34
Пап Гуйе приостановил карьеру в сборной Сенегала – при текущем тренерском штабе. Хавбека «Вильярреала» заменили на 66-й минуте матча с Бельгией
сегодня, 06:47
Тилльман с голом со штрафного – лучший игрок матча США и Боснии и Герцеговины
сегодня, 05:42
США вышли в 1/8 финала ЧМ в 4-й раз за последние 20 лет. В 2018-м американцы не попали на турнир
сегодня, 05:30
Тилеманс стал лучшим игроком матча Бельгия – Сенегал с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа, у Троссарда и Исмаилы Сарра – по 8.4
сегодня, 05:24