Энтони Гордон сопоставил Харри Кейна с Лионелем Месси.

Вингер сборной Англии Энтони Гордон поделился восхищением Харри Кейном , который сделал дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1).

«Находиться рядом с Харри каждый день – это невероятно, потому что он находится на элитном уровне.

Только у Месси был сезон лучше, чем [нынешний] у Харри, а ведь Лионель – величайший футболист в истории. Это говорит лишь о том уровне, на которой Кейн играет.

Когда находишься рядом с таким человеком, как Кейн, хочется перенять как можно больше его навыков и наблюдать за всем, что он делает, чтобы понять, почему он достиг такого уровня.

Потому что то эне случайность. Это стабильный труд каждый день: как усердно он работает, как завершает атаки в каждом упражнении, он делает это со страстью.

Он никогда не сбивается с ритма. Находиться рядом с ним – это прекрасно. Харри вдохновляет всех нас», – сказал Энтони Гордон.

В прошедшем сезоне на уровне клубов Кейн забил 61 гол и сделал 7 передач в 51 матче.