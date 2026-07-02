Сборную Аргентины досмотрели с металлодетекторами перед матчем с Кабо-Верде в Майами. Месси смеялся, пока его обыскивали
Сборную Аргентины тщательно досматривали перед матчем в США.
Игроки сборной Аргентины прошли строгий досмотр по прибытии на игру с Кабо-Верде в Майами.
Полиция провела досмотр с помощью металлодетекторов, когда аргентинская делегация выходила из самолета. Лионель Месси долго смеялся во время процедуры, но перестал, когда увидел сотрудника безопасности, изучающего его багаж.
Сборная Аргентины сыграет против Кабо-Верде в ночь на 4 июля, встреча начнется в 1:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Соцсети Джоша Чависа
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