  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Сборную Аргентины досмотрели с металлодетекторами перед матчем с Кабо-Верде в Майами. Месси смеялся, пока его обыскивали

Видео
0
Сборную Аргентины досмотрели с металлодетекторами перед матчем с Кабо-Верде в Майами. Месси смеялся, пока его обыскивали
Сборную Аргентины тщательно досматривали перед матчем в США.

Игроки сборной Аргентины прошли строгий досмотр по прибытии на игру с Кабо-Верде в Майами.

Полиция провела досмотр с помощью металлодетекторов, когда аргентинская делегация выходила из самолета. Лионель Месси долго смеялся во время процедуры, но перестал, когда увидел сотрудника безопасности, изучающего его багаж.

Сборная Аргентины сыграет против Кабо-Верде в ночь на 4 июля, встреча начнется в 1:00 по московскому времени.

Верите в честность Алжира против Австрии?38288 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Вадим Высоцкий
Источник: Соцсети Джоша Чависа
видео
logoЛионель Месси
logoСборная Кабо-Верде по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кафу: «Я бы пробегал 25 км за матч, а не 20, если бы в наше время был ВАР и паузы на водопой. У меня было бы больше энергии, был бы более отдохнувшим»
8 минут назад
Гуллит о расизме в адрес игроков Нидерландов: «Темнокожих выдвигают на первый план, они получают полную долю критики – вот что возмущает. Если пишешь анонимно – ты трус»
30 минут назад
Кан о вылете Германии с ЧМ-2026: «Показательный момент: Киммих, ищущий, кто пробьет пенальти. Топ-команда не ищет волонтеров. У нее есть игроки, сами требующие мяч»
42 минуты назад
Абаскаля узнали в Москве: «Человек подошел в супермаркете: «Что ты здесь делаешь?». Семья чувствует себя здесь как дома. Нам нравится страна, культура, город»
54 минуты назад
Сафонов стал амбассадором безалкогольного пива Red Finch 0.0
сегодня, 09:18Фото
Волевые победы Англии и Бельгии, Андреева вылетела с «Уимблдона», Бобровский в «Торонто», «Бостон» обменял Брауна на Джорджа, Фетисов и Роднина идут на выборы и другие новости
сегодня, 09:10
62-я минута, Роббен выходит один на один с Касильясом и бьет в дальний угол. Вспоминаем культовые моменты чемпионатов мира
сегодня, 09:00Тесты и игры
«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану
сегодня, 08:56
Джейми Каррагер: «Кейн в 2026-м – это как Чарльтон для Англии 60 лет назад. Маяк надежды, вселивший веру в победу на крупном турнире. Только рядом нет Мура, Бэнкса или Болла»
сегодня, 08:44
Швайнштайгер о Германии: «Бывшие партнеры говорят: «Вы потеряли свою индивидуальность, поэтому вас выбили с ЧМ-2026». Нужно спрашивать с футболистов – их игра была не очень хорошей»
сегодня, 08:32
Ко всем новостям
Последние новости
Швейцария – Алжир. Онлайн-трансляция начнется в 06:00
19 минут назад
Португалия – Хорватия. Онлайн-трансляция начнется в 02:00
20 минут назад
Испания – Австрия. Онлайн-трансляция начнется в 22:00
23 минуты назад
Маккенни об удалении Балогуна: «Не думаю, что это красная. На ЧМ-2026 было много таких эпизодов, когда карточку вообще не показывали»
сегодня, 09:22
Орлов о желании Глушенкова смотреть ЧМ-2026 с полуфиналов: «Снобизм какой-то! Пока еще молод... Должен по возможности смотреть все игры, учиться»
сегодня, 07:59
Тилльман стал лучшим игроком матча США – Босния с оценкой 8.1 по Индексу ГОЛа. Василь – худший, у него 4.6
сегодня, 07:34
Пап Гуйе приостановил карьеру в сборной Сенегала – при текущем тренерском штабе. Хавбека «Вильярреала» заменили на 66-й минуте матча с Бельгией
сегодня, 06:47
Тилльман с голом со штрафного – лучший игрок матча США и Боснии и Герцеговины
сегодня, 05:42
США вышли в 1/8 финала ЧМ в 4-й раз за последние 20 лет. В 2018-м американцы не попали на турнир
сегодня, 05:30
Тилеманс стал лучшим игроком матча Бельгия – Сенегал с оценкой 8.8 по Индексу ГОЛа, у Троссарда и Исмаилы Сарра – по 8.4
сегодня, 05:24