Гуллит о расизме в адрес игроков Нидерландов: «Темнокожих выдвигают на первый план, они получают полную долю критики – вот что возмущает. Если пишешь анонимно – ты трус»

Руд Гуллит высказался о расизме в адрес игроков сборной Нидерландов.

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал расистские высказывания в адрес футболистов команды.

Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) ранее выпустила заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков национальной сборной после вылета с ЧМ-2026 .

«Темнокожих парней выдвигают на первый план – и они получают полную долю критики. Вот что меня больше всего возмущает.

Если ты пишешь анонимно – ты трус. Значит, ты не может отстаивать свою позицию. Если бы ты указал свое имя, то хотя бы мог бы участвовать в дискуссии.

Но я не воспринимаю таких всерьез. Сейчас люди прячутся и выплескивают все свои разочарования», – заявил Руд Гуллит в интервью De Telegraaf.