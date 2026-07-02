Гуллит о расизме в адрес игроков Нидерландов: «Темнокожих выдвигают на первый план, они получают полную долю критики – вот что возмущает. Если пишешь анонимно – ты трус»
Руд Гуллит высказался о расизме в адрес игроков сборной Нидерландов.
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал расистские высказывания в адрес футболистов команды.
Королевская футбольная ассоциация Нидерландов (KNVB) ранее выпустила заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков национальной сборной после вылета с ЧМ-2026.
«Темнокожих парней выдвигают на первый план – и они получают полную долю критики. Вот что меня больше всего возмущает.
Если ты пишешь анонимно – ты трус. Значит, ты не может отстаивать свою позицию. Если бы ты указал свое имя, то хотя бы мог бы участвовать в дискуссии.
Но я не воспринимаю таких всерьез. Сейчас люди прячутся и выплескивают все свои разочарования», – заявил Руд Гуллит в интервью De Telegraaf.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN NL
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