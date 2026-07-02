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  4. «Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану

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«Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026. Поверьте мне. Он отвлекает защитников и способен решить исход матча». Нани о Криштиану
Нани: Роналду будет забивать до конца ЧМ-2026, поверьте мне.

Бывший полузащитник сборной Португалии Нани поделился мыслями об игре Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Форвард забил 2 мяча в 3 матчах турнира. Оба гола Роналду забил в игре с Узбекистаном (5:0).

«Всем следует максимально постараться наладить контакт с Криштиану. Он будет забивать голы до конца турнира. Поверьте мне.

Большинство хотят, чтобы он играл, а некоторые не хотят, потому что считают, что команда теряет энергию и возможность прессинговать с большей отдачей.

Но мы не должны забывать, что он способен решить исход игры. Криштиану отвлекает внимание защитников.

Очевидно, что ему нужно адаптировать свою игру к системе, которую создает тренер, и чтобы все понимали его движения.

Например, если я бегу и забираю за собой двух игроков, это не имеет значения, если никто не бежит на свободное пространство», – сказал Нани.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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logoКриштиану Роналду
logoвысшая лига Саудовская Аравия

Комментарии

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А конец наступит завтра, около 4-х часов по московскому времени.
ОтветГеннадий Киселев
А конец наступит завтра, около 4-х часов по московскому времени.
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Криш, у тебя переводчик сбоит в обе стороны
Как показали первые 3 игры, Роналду что то может, когда соперник позволяет, и у команды идет игра, а партнеры доставляют мяч ему прямо в ногу, при других сценариях он бесполезен, команда просто в меньшинстве.
ОтветCity 100 points
Как показали первые 3 игры, Роналду что то может, когда соперник позволяет, и у команды идет игра, а партнеры доставляют мяч ему прямо в ногу, при других сценариях он бесполезен, команда просто в меньшинстве.
при таких раскладах даже я еще огого
ОтветCity 100 points
Как показали первые 3 игры, Роналду что то может, когда соперник позволяет, и у команды идет игра, а партнеры доставляют мяч ему прямо в ногу, при других сценариях он бесполезен, команда просто в меньшинстве.
как показали первые 3 игры, Роналду забивает только узбекам, одной из слабейших из всего (огромного) ростера на этом турнире команде
Если Месси это сын ФИФА, а сам Месси это батя роналды, то тогда получается, что роналду это внук ФИФА 🤔
Ответзаблокированному пользователю
Если Месси это сын ФИФА, а сам Месси это батя роналды, то тогда получается, что роналду это внук ФИФА 🤔
А ведь сестры Авейру тогда тоже внучки... 🤔
Получается, пошли против деда, когда критиковали ФИФА в предвзятости
Сегодня, а точнее уже завтра в моем часовом поясе буду наблюдать, как он там будет забивать до конца чемпионата, с учётом, что плей-офф ЧМ, это то, где Криштиану особенно эффективен)
Нани в курсе, что с Узбекистаном Португалия больше не будет играть?
А конец ЧМ для него будет сегодня ночью
Можете себе представить чтобы Рональдо в 38 лет с весом 120 кг поехал бы на домашний ЧМ 2014 исключительно ради халявной статы? А Португалец, который по мячу попасть уже не может - поехал
Ответзаблокированному пользователю
Можете себе представить чтобы Рональдо в 38 лет с весом 120 кг поехал бы на домашний ЧМ 2014 исключительно ради халявной статы? А Португалец, который по мячу попасть уже не может - поехал
Поверь он ещё и на следующем будет
ОтветWESTERN-
Поверь он ещё и на следующем будет
Следующий будет проходить в Португалии, кстати👀
если только забивать на партнеров ))
Вот оно в чем дело он отвлекает защитников а мы все подумали что пенальтист просто престарелый инстаграмый неудачник не способный найти силы выбежать из офсайда из за заплывшего ботокса во всех местах своего тела но теперь всё стало ясно и он начнет забивать спасибо нани.
Отвлекает защитников? По-моему, они на него внимание не обращают.
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