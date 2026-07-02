Джейми Каррагер: «Кейн в 2026-м – это как Чарльтон для Англии 60 лет назад. Маяк надежды, вселивший веру в победу на крупном турнире. Только рядом нет Мура, Бэнкса или Болла»

Джейми Каррагер высказался о Харри Кейне после дубля в ворота ДР Конго.

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о форварде Харри Кейне , который сделал дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1).

«Когда Джуд Беллингем заявил, что Харри Кейн – величайший английский футболист, моей первой реакцией было: «Полегче, Джуд».

Сэр Бобби Чарльтон, чемпиона мира, обладатель Кубка европейских чемпионов и «Золотого мяча», на протяжении шести десятилетий не имел себе равных. Невозможно представить, чтобы кто-либо из нынешних игроков сборной Англии приблизился к нему. До сих пор.

Чем больше я размышлял над словами Беллингема, тем больше приходил к выводу, что в его словах есть доля правды.

Разница между Кейном и Чарльтоном заключается не в бесспорном индивидуальном мастерстве двух суперзвезд, а в качестве партнеров как поддержки.

Кандидатура Кейна на звание лучшего английского футболиста всех времен будет отвергнута, если он не добьется таких же успехов, выступая за сборную Англии.

Его стабильно высокое качество игры в то время, когда Англия сильно отстает от элиты, подчеркивает, почему к концу своей карьеры он может выделиться среди остальных.

Для нас Кейн в 2026 году – это то же самое, что Чарльтон был для страны 60 лет назад – маяк надежды, который вселял в болельщиков веру в то, что мы наконец-то сможем выиграть крупный турнир.

К сожалению, рядом с ним нет Бобби Мура , Гордона Бэнкса или Алана Болла, чтобы воплотить эти мечты в реальность.

В эпоху более сильной Англии – с большим количеством игроков мирового класса вокруг него, как это было у легенды «Манчестер Юнайтед » в 1966 году – у Кейна был бы не только шанс сравниться с Чарльтоном. Он был бы в лучшем положении, чтобы затмить его», – написал Джейми Каррагер.

Как Тухель и Кейн спасли Англию