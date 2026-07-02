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  4. Джейми Каррагер: «Кейн в 2026-м – это как Чарльтон для Англии 60 лет назад. Маяк надежды, вселивший веру в победу на крупном турнире. Только рядом нет Мура, Бэнкса или Болла»

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Джейми Каррагер: «Кейн в 2026-м – это как Чарльтон для Англии 60 лет назад. Маяк надежды, вселивший веру в победу на крупном турнире. Только рядом нет Мура, Бэнкса или Болла»
Джейми Каррагер высказался о Харри Кейне после дубля в ворота ДР Конго.

Бывший защитник сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о форварде Харри Кейне, который сделал дубль в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против ДР Конго (2:1).

«Когда Джуд Беллингем заявил, что Харри Кейн – величайший английский футболист, моей первой реакцией было: «Полегче, Джуд».

Сэр Бобби Чарльтон, чемпиона мира, обладатель Кубка европейских чемпионов и «Золотого мяча», на протяжении шести десятилетий не имел себе равных. Невозможно представить, чтобы кто-либо из нынешних игроков сборной Англии приблизился к нему. До сих пор.

Чем больше я размышлял над словами Беллингема, тем больше приходил к выводу, что в его словах есть доля правды.

Разница между Кейном и Чарльтоном заключается не в бесспорном индивидуальном мастерстве двух суперзвезд, а в качестве партнеров как поддержки.

Кандидатура Кейна на звание лучшего английского футболиста всех времен будет отвергнута, если он не добьется таких же успехов, выступая за сборную Англии.

Его стабильно высокое качество игры в то время, когда Англия сильно отстает от элиты, подчеркивает, почему к концу своей карьеры он может выделиться среди остальных.

Для нас Кейн в 2026 году – это то же самое, что Чарльтон был для страны 60 лет назад – маяк надежды, который вселял в болельщиков веру в то, что мы наконец-то сможем выиграть крупный турнир.

К сожалению, рядом с ним нет Бобби Мура, Гордона Бэнкса или Алана Болла, чтобы воплотить эти мечты в реальность.

В эпоху более сильной Англии – с большим количеством игроков мирового класса вокруг него, как это было у легенды «Манчестер Юнайтед» в 1966 году – у Кейна был бы не только шанс сравниться с Чарльтоном. Он был бы в лучшем положении, чтобы затмить его», – написал Джейми Каррагер.

Как Тухель и Кейн спасли Англию

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Telegraph
logoДжейми Каррагер
logoБавария
Алан Болл
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
Гордон Бэнкс
logoХарри Кейн
logoМанчестер Юнайтед
logoБобби Мур
logoДжуд Беллингем
logoЧемпионат мира по футболу
logoБобби Чарльтон
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Кейн спасает бесстыжего нефутбольного человека Тухеля
Спокойно, это всего лишь Конго
В защите Гехи, в полузащите Андерсон, в нападении Кейн - всё на них держится. Остальные вообще не в кондициях после трудного сезона английских команд с умопомрачительным количеством матчей - особенно это замено по прекрасным Райсу и Сака, которые играют ниже своих возможностей на порядок. Тренер и его штаб на то и наняты, чтобы решить эту проблему, сбалансировать состав - но у Тухеля как всегда истеричная ротация, и уже спасение с ДР Конго это прям проход по лезвию ножа... Кстати говоря, в этом аспекте, ещё больше удивляешься, почему в обороне нет матёрого Магуайера, который ой как помог бы Райсу и Андерсону, облегчив чёрную работу. Манкунианец в конце сезона был в прекрасной форме. Не помешал бы составу и Фоден с его волнообразными проходами и передачами. Сейчас же всё тупо через фланги с надеждой на доставку мяча Кейну - аргентинцы могут его сьесть в обороне.
Ответalexander2260678
В защите Гехи, в полузащите Андерсон, в нападении Кейн - всё на них держится. Остальные вообще не в кондициях после трудного сезона английских команд с умопомрачительным количеством матчей - особенно это замено по прекрасным Райсу и Сака, которые играют ниже своих возможностей на порядок. Тренер и его штаб на то и наняты, чтобы решить эту проблему, сбалансировать состав - но у Тухеля как всегда истеричная ротация, и уже спасение с ДР Конго это прям проход по лезвию ножа... Кстати говоря, в этом аспекте, ещё больше удивляешься, почему в обороне нет матёрого Магуайера, который ой как помог бы Райсу и Андерсону, облегчив чёрную работу. Манкунианец в конце сезона был в прекрасной форме. Не помешал бы составу и Фоден с его волнообразными проходами и передачами. Сейчас же всё тупо через фланги с надеждой на доставку мяча Кейну - аргентинцы могут его сьесть в обороне.
По Райсу не соглашусь с вами - польза от него есть и ощутимая. Например, именно он вчера перекинул мяч на Гордона, сделавшего первый голевой пас. Плюс, насколько я знаю, он с травмой играет. Беллингем вполне на уровне играет, не его вина что вратарь Конго вчера тянул почти все. Андерсон, да - пока что прекрасно играет, тут никаких сомнений. Тот же Гордон, кстати, на групповом этапе произвел крайне неприятное впечатление - много было бестолковой и нерезультативной возни, но вчера пожалуйста - два голевых паса. Что до тех, кого Тухель не вызвал на ЧМ - Фоден? не знаю, его игра в сборной особо не впечатляла. Палмер бы, пожалуй, помог, ну и Трент бы не помешал.
Я бы больше сказал - нет ни Фодена, ни Палмера. Остается только с флангов навешивать. Проникающий пас низом через центр никто придумать не может.
Где то нервно курит Эндрик
После первой игры с Хорватами я вообще подумал что Англия стала просто монстром при Тухеле. Оказалось что нет, всё нормально у них 😁
Панама и ДР Конго трепещат от его игры. Чарльтон тот еще деревяхой был, но чет сомнительно что тогда на ЧМ такие команды играли.
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